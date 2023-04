Ilyen luxustáborokba menekíti gyerekeit a magyar elit nyáron: a jelentkezés is több százezer forint

Sokan esküsznek rá, hogy a nyelvtanulás egyik, ha nem a leghatékonyabb módja, ha az ember külföldön tölt egy kis időt és anyanyelvi környezetben próbálja meg elsajátítani az általa választott nyelv fortélyait. Manapság szerencsére már számos nyelvtanulást népszerűsítő cég kínál ilyen lehetőséget az érdeklődőknek. Ezek az intézmények az idegen nyelv fejlesztését egy külföldi utazás keretében ajánlják, így a jelentkezők nem csak az adott nyelvet gyakorolhatják, de a fogadó ország kultúráját is jobban megismerhetik és hasznos kapcsolatokra, az itthoni tanulással nem megszerezhető, nemzetközi élményekre is szert tehetnek.

A külföldi nyelvtáborok kérdése nemcsak a közelgő nyár miatt, de azért is lehet releváns, mert a nyelvtanulás kérdése az utóbbi időben amúgy is heves viták tárgyát képezte. Sokan már azt sem nézték jó szemmel, hogy a koronavírus-járványból adódó nehézségek miatt 2020–2021-ben összesen 140 ezer hallgató kapott mentességet a nyelvvizsga nélküli diplomaszerzésre. 2022 decemberében pedig kiderült, hogy idéntől már nem törvényi feltétele a diploma megszerzésének a nyelvvizsga.

Szinte ezzel párhuzamosan, forráshiányra hivatkozva állította le a kormány a Külföldi Nyelvtanulási Programot, mellyel 140 ezer 9. és 11. évfolyamos diák utazhatott volna ingyen külföldre nyelvtanulás céljából. Szőr mentén ugyan, de az ERASMUS+-t és Horizont Európát érintő forrásmegvonás is ide sorolható, hiszen ezen programok szintén a külföldi tartózkodást, illetve nemzetközi együttműködést helyezték előtérbe.

A hazai idegennyelvi tudást érintő aggodalmat a statisztikák is indokolják. Az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztály (NYAK) adatai szerint 2013 és 2019 között jellemzően évi 120-135 ezren nyelvvizsgáztak, többnyire középiskolások és egyetemisták. Ez a szám 2020-ra 86 ezerre esett vissza - ebben a koronavírus-járványnak nagy szerepe volt, de a nyelvvizsgázók száma azóta sem tért vissza a korábbi szintre.

Egy, az Eurostat által készített felmérés szerint a 25-64 éves közti magyar lakosság mindössze 42,4 százaléka beszél más nyelven is a saját anyanyelvén kívül. Ezzel a magyar lakosság már így is jócskán elmarad a 60 százalékos EU-s átlagtól, de, ha azt vesszük alapul, hogy a nyilatkozók közül hányan ítélik jónak a tudásukat, még ennél is alacsonyabb, 20%-os értéket kapunk.

A fenti nehézségeket alapul véve érdemes szemügyre venni, hogy milyen egyéb kezdeményezések állnak rendelkezésre, ha nyelvtudásunkat külföldön, szervezett keretek közt szeretnénk fejleszteni. Hazánkban több ilyen kezdeményezés is létezik, melyek eltérő konstrukciókban ajánlanak utazást változatos helyszínekre. A Pénzcentrumnak három cég, az elsősorban amerikai gyerektáboroztatásra specializált Camp Leaders, az Egyesült Királyságban található nyelvi táborokat és tanfolyamokat közvetítő AngolNyár és a szintén észak-amerikai táboroztatásban utazó Camp America nyilatkozott arról, hogy mely programok és helyszínek bizonyulnak a legnépszerűbbnek a jelentkezők körében, illetve, hogy a bizonytalan gazdasági körülmények hatására hogyan alakultak az árak az elmúlt időszakban.

A Covid19 hatása a táboroztatásra

Általánosságban elmondható, hogy a koronavírus komoly csapásként érte az összes intézményt, hiszen a lezárások nyilvánvalóan a külföldi utazásokat tették a legnehezebbé. A Camp Leaders-nek 2019 nyarán még 1100 körül alakult az utasszáma, ami a covid hatására a következő évre majdnem lenullázódott. A cég az Egyesült Államokba és Kanadába szervez utazásokat, ám ezekre a helyekre a korlátozások miatt a schengeni régióból tilos volt beutazni, így a táborozás még akkor sem indulhatott el, amikor Európában már feloldották a legtöbb tilalmat. „Két teljes üzleti évünk egy az egyben kimaradt. A meglévő tartalékokat emésztettük fel, állami támogatásban részesültünk, fejlesztettük a meglevő rendszereinket. Mindezt úgy, hogy teljes személyzetet tartottunk fenn – mondta el Fekete Alexander, a Camp Leaders egyik alapítója.

Az utazásra jelentkezők kártérítést kérhettek vagy dönthettek úgy, hogy fenntartják a jelentkezésüket. És habár a legtöbb jelentkező ez utóbbit választotta, a hosszas kihagyás miatt sokaknak végül le kellett mondania az utazásról. „A programjainkon részt vevők 95%ban nappali hallgatói jogviszonnyal rendelkező egyetemista vagy főiskolás diákok - mondta el Fekete Alexander, majd hozzátette: "Ha valakinek egy nyár nem jön össze, akkor a jelentkezők 30-40%-a következő évben már nem tud utazni, mert nincs aktív hallgatói jogviszonya, amivel J1-es vízumot tudna szerezni maguknak.

Ennek hatására, aki 2020 nyarán akart kimenni, azoknak mindössze 10 százaléka utazott 2022 nyarán, a 2021-es jelentkezőknek pedig nagyjából 25%-a választotta azt, hogy 2022-ben még egyszer próbálkozik. Akik pedig végül nem tudtak elutazni, azoknak visszatérítettük a befizetett összeget.

A válságot követő első évben, vagyis 2022-ben ismét megindult a külföldre irányuló táborozás, a Camp America-nál az idei számok tekintetében már sikerült felzárkózni a covid19 előtti időszak számaihoz. Hasonlóan kedvező folyamatokról számolt be az AngolNyár, ahol a covid során befagyott utazásokat követően tavaly nyáron, határozott növekedés indult meg, ami egyelőre idén is folytatódik. A Camp America szerint előző évben már 300-an vállalkoztak utazásra, idén pedig újabb 25% emelkedésre számítanak.

Áremelkedések

A pandémia mellett az Ukrajnában zajló háború és az ebből kibontakozó energiaválság sem kímélte ezt a szegmenst, ám ez az árazásban máshogy csapódik le. Az AngolNyár ügyvezető igazgatója, Sztrókay András szerint a nyelviskolák ugyan igyekeznek visszafogni az áremelkedés hatását, de ez az angliai szolgáltatásokon keresztül azért elérte a nyelviskolai árlistákat is.

Két terület van, ahol határozottan érezhető az áremelkedés: egyrészt a reptéri transzferek esetében, amelyek akár másfél-kétszeresébe is kerülhetnek most a tavalyelőtti áraknak, másrészt pedig a családi elhelyezés (fogadócsaládok) árainál, ahol körülbelül 20-30 százalékos áremelkedés volt tavaly óta. Ehhez képest a nyelvtanfolyamok listaárai kevesebbet (kb. 10%-ot) emelkedtek. Ami viszont eltűnőben van, az a listaárakhoz képest elérhető kedvezmények (csomagajánlatok stb.) mértéke – ezek nagyrésze eltűnt tavaly óta.

A Camp America által biztosított repülőjegyes program díja enyhén emelkedett. A legkorábbi és egyben legkedvezményesebb jelentkezés díj 410 euró helyett 450 euróra nőtt, ami 10% alatti emelkedést jelez. Abban az esetben azonban, ha a jelentkező magának veszi a repjegyet, a jelentkezési díj továbbra is 410 euró. „Ennek ellenére, természetesen előfordulhat, hogy a diákjainknak gondot okoz a jelentkezési díj vagy a követségi vízumdíj (jelenleg 160 USD és hamarosan emelés várható) előteremtése: ilyenkor a Camp America toborzócsapata, a Meló-Diák biztosít magyarországi munkákkal lehetőséget, hogy a nyárig a diákok előteremtsék a befizetendő összegeket – mondta el lapunknak a Rasovszky Miklós, a Camp America és a Meló-Diák projektvezetője. A Camp Leaders-nél ugyan jelenleg is ugyanazokkal a programdíjakkal dolgoznak mint 2019-ben, viszont áraik amerikai dollárban és euróban vannak megadva, így az inflálódó forint miatt ezek az árak többnek érződnek.

Mik a legnépszerűbb programok és helyszínek?

A különböző mértékben növekvő árak ellenére az érdeklődés folyamatosan kúszik felfelé. Az AngolNyárnáé a legtöbben Londonba vagy a déli tengerpartra szeretnek utazni, de sokan keresnek nyugodtabb városi helyszíneket (így például Canterbury-t vagy Yorkot) is. Növekvő az érdeklődés azonban az az angliai bentlakásos, ifjúsági nyári táborokra is. Ezek jelentős része nem az ismertebb városok közelsége, sokkal inkább az iskola adottságai, a szép tájak, a "Harry Potteres" épületek és a hatalmas sportpályák miatt érdekesek – ezek a táborok ugyan drágábbak, de mégis növekszik irántuk a kereslet – mondta el a cég ügyvezető igazgatója.

Az AngolNyárral utazók nagy része 12-18 év közötti, de vannak ennél fiatalabbak és idősebbek is. Sztrókay András szerint egyre több felnőtt is úgy dönt, hogy néhány hétig anyanyelvi környezetben tanul.

Egyre több helyen érhetőek el a kifejezetten érettebb korosztálynak (35+ vagy 40+) szánt nyelvtanfolyamok, és nagyon sok üzleti fókuszú, kiscsoportos és egyéni képzés is van. Ráadásul egyre több cég ismeri fel, hogy egy rövid, intenzív és személyre szabott külföldi képzés sokszor nagyságrendekkel hatékonyabb, mint egy hosszú távú magyarországi üzleti nyelvtanfolyam.

A Camp Leaders a gyerektáboroztatást és a szakmai gyakorlatot (szállodai programokat) három különböző területen, az Egyesült Államokban, Kanadában és a karibi térségben biztosítja. Ezek közül egyértelműen a klasszikus értelembe vett amerikai gyerektáborok bizonyulnak a legnépszerűbbnek, melyek 60-70 százaléka a keleti parton, Boston, New York, Washington közelében található – ide évente nagyjából 1200 magyar fiatal érkezik (főként 18-21 év között). A turizmus-vendéglátásban elhelyezkedni kívánó diákok (főként 21-24 év között) a szállodai munkát választják leginkább, mivel ez mind fizetésben, mind szakmai tapasztalatban komolyabb szintet képvisel, ráadásul nem csak nyáron, de az év bármely részében elérhető. Mindez azonban nagyobb elköteleződéssel, több munkával és kevesebb szabadidővel jár.

A Camp America esetében a San Francisco, Los Angeles, valamint a New York City mellett lévő táborok bizonyulnak a legnépszerűbbnek, de egyre nagyobb az érdeklődés Miami irányába is. „Kicsivel több magyar diák választja most már a vallásos táborkategóriát, de azt vettük észre, hogy ide nem mindig hívő fiatalok mennek: A zsidó táborokban gyakran előfordul, hogy több a zsebpénz mellett a bónusz is, míg a keresztény táborok közül több is június végén kezdődik, ami ideális például az érettségiző középiskolásnak vagy a sok szigorlattal bajlódó egyetemistának. Mindezek fontos gyakorlati szempontok a résztvevők számára – foglalta össze el a projektvezető.

De honnan lehet tudni, hogy „jó üzletet kötünk”?

A külföldi nyelvtanulás értelemszerűen drágább árkategóriában helyezkedik el, mint a az itthoni nyelvprogramok, így csak kevesebb ember számára érthető el ez az opció. AngolNyár ügyvezető igazgatója szerint kéthetes ifjúsági táborok esetében egymillió forintnál indul azoknak a programoknak a költsége (utazás nélkül), amik jó szívvel ajánlhatóak – ezekben már benne van a tanfolyamon kívül a komplett szabadidősprogram-csomag, a szállás és a teljes ellátás is.

Arra a kérdésre, hogy a jelentkezők elégedettségét milyen módon tudják biztosítani, Sztrókay András azt felelte: Mi csak olyan nyelviskolákkal dolgozunk együtt, amelyeket személyesen ismerünk és újra és újra meggyőződünk róla, hogy jó színvonalon dolgoznak. Ugyanennyire fontosnak tartjuk az Egyesült Királyság akkreditációs rendszerét, amelyet a British Council és az English UK szervezet működtet: az akkreditációs látogatások után nyilvánosan elérhető jelentések készülnek, amelyekből pontosan kiderül nem csak az, hogy az adott nyelviskola eléri-e a minimum akkreditációs szintet, hanem az is, hogy milyen területeken nyújt kiemelkedő szolgáltatást."

Mi elsősorban olyan iskolákat ajánlunk, amelyek az akkreditációs folyamatban sok területen, ismételten kiemelkednek.

A Camp America esetében a gyerektáborokat mind az amerikai iroda, mind a magyarországi csapat rendszeresen ellenőrzi, de a jelentkezőktől is állandóan gyűjtik a visszajelzéseket a hazaérkezésük után.

„Mivel egyre nagyobb számú visszatérőnk van, könnyen meg tudjuk tenni, hogy egy 2023-as elsőalkalmas jelentkezőt, akit felvettek mondjuk a kaliforniai Kennolyn táborba, összekötünk olyan korábbi évek magyar személyzetével, akik szintén itt Kennolynban dolgoztak 2022-ben vagy előtte. Ilyenkor a jelentkező a lehető legobjektívebben, egy diáktársától tud kérdezni – természetesen még jóval a kiutazás, gyakran még az állásinterjú előtt – mondta el a magyar programvezető. Rasovszky Miklós hozzátette:

A fentemlített adatbázisunkon túl, személyes állásbörzéket is szervezünk, hogy a jelentkezőink, tényleg maguk választhassák ki nyári munkahelyeiket.

És ha mindezen lépések ellenére a jelentkező nem érezné jól magát az egyik táborunkban, a nyár folyamán lehetősége van szervezetünk ingyenes telefonszámát hívni, és másik táborba helyezést kérni.”

Ahogy a Camp America, úgy a Camp Leaders esetében is igaz, hogy hosszú múltra visszatekintő táborokkal dolgoznak együtt. A Camp Leaders társalapítója szerint a gyerektáboros portfolió nem sokat változott az elmúlt esztendőkben. Lényegében ugyanazokkal az emberekkel dolgoznak együtt, mint 15 éve, emiatt egy megbízható, kialakult partneri viszony alakult ki a felek között.

Fekete Alexander hozzátette: „A gyerektáborokról tudni kell, hogy ezek nem fiatal, új szervezetek. Leginkább a nagy, sok esetben keresztény vagy zsidó szervezeteknek (URJ, JCC, YMCA stb.), vannak ilyen táborai. A maradék nagyjából 200 tábor, családi vállalkozásban üzemeltetett, tábor. Gyakran második harmadik generációban üzemeltetik ezeket a helyeket a családok, szóval hatalmas tradíció és tapasztalat van mögöttük."