Még nem késő váltani: megbánhatják a hitelesek, ha nem lépnek időben

Nem érdemes tovább halogatni a fix kamatozású hitelre történő váltás, főképp azoknak, akiknek a kiszámíthatóság kardinális lesz a jövőben is. Egyre nagyobb az eltérés ugyanis a rövid és hosszú kamatperiódusú hitelek referencia kamatai között. Aki most lemarad, lehet, hogy meg fogja bánni hamarosan.

Lehet, hogy lemaradtak életük lehetőségéről azok az egykori devizahitelesek, akik nem léptek gyorsan, és váltották át fix kamatozásúra a változó kamatozású lakáshitelüket - írja a -Napi.hu. Sokan vannak, akik ilyen, egyévesnél rövidebb kamatperiódusú hitelt fizetnek, közéjük tartoznak az egykori devizahitelesek is, akiknek 2015 elején forintosították a kölcsönüket.

A jegybank májusban közzétett pénzügyi stabilitási jelentése szerint 2019 elején a jelzáloghitel-állomány 57 százaléka volt változó kamatozású, egy évvel korábban még 67 százalék volt az arány. Mivel az új lakáshitelek döntő része fix kamatozású - a legjellemzőbb most a 10 éves kamatperiódus -, a változó kamatozású hitelek szelete a tortából egyre kisebb, de így is komoly volumenről van szó. A jegybanki jelentés szerint 130 ezer olyan ügyfél lehet még, akinek legalább tíz év van még hátra a hiteléből, őket több lépcsőben, de legkésőbb január végéig megkeresik a bankok az ajánlataikkal.

Ezekben az ajánlatokban kétféle lehetőséget mutatnak be az ügyfélnek, ezek lehetnek ötéves, tízéves vagy a futamidő végiéig fixált törlesztőrészletű megoldások. Az ügyfelek pedig eldönthetik, váltanak-e a biztonságosabb - ám jellemzően magasabb törlesztőrészletű - konstrukcióra, vagy pedig maradnak a gyakran három hónapos bankközi kamatlábhoz kötött hitelben, amelynek részletei egy esetleges kamatemelési ciklusban durván megemelkedhetnek.

Az MNB felmérte, mennyire vannak tisztában az ügyfelek a kamatváltozások kockázatával.

Az eredmény lesújtó lett. A kérdés szövege így hangzott: "Egy 10 millió forint összegű, 20 éves futamidejű hitel havi törlesztőrészlete 5 százalékos éves kamat mellett 66 ezer forint. Ha 5 százalékról 6 százalékra nő a hitelkamat a törlesztés első éveiben, akkor mennyivel emelkedik a havi törlesztőrészlet ennek a hitelnek az esetében a futamidő változtatása nélkül?" Csak minden harmadik válaszadó találta el, hogy 5-6 ezer forint közötti emelkedésre kell számítani, 45 százalék tippelni sem mert, a többiek elrontották a választ.

Az egyes szerződések között persze nagy különbségek lehetnek. Több bank, köztük az UniCredit, a Takarékbank és a Raiffeisen is arra hívja fel a figyelmet, hogy a törlesztőrészlet emelkedésének mértéke szintén több tényezőtől függ: így például attól is, hogy a hitel jelenleg milyen kamatperiódusú és azt milyen kamatperiódusúra kívánja átváltani az ügyfél, illetve a törlesztőrészlet összegére az ajánlat kiküldésének időpontjában aktuális referenciahozamok mértéke is befolyással van. Teljesen persze nem eredménytelen a kampány, a CIB például azt közölte, ennek hatására is csökken a változó kamatozású hitelek aránya a portfólión belül, de még mindig 64 százalékon áll.