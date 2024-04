Újabb tragédia a magyar vasúton: borzalmas eset, 19 éves fiút ért életveszélyes áramütés a pályaudvaron

Csütörtökön délután negyed háromkor Eger-Rendező állomáson egy fiatal szenvedett áramütést, amikor felmászott egy tartálykocsira és megközelítette a felsővezetéket. A baleset üzemi területen történt, ahova civileknek szigorúan tilos a belépés - válaszolta a heol.hu-nak a MÁV Kommunikációs Igazgatósága.

"Az ilyen elektromos berendezéseken, velük összefüggő szerkezeteken, teherkocsikon nemzetközi jelölések is láthatóak a magyar feliraton kívül: az elektromos nagyfeszültségre utaló villám, és a „25 kV” feszültségi érték egyértelmű feltüntetése. Ezek a jelölések az egri rendező pályaudvaron is jól láthatók a kocsikon és a felsővezetéki oszlopokon is" - hívta fel a figyelmet a MÁV.

Évente többen szenvednek súlyos égési sérüléseket, amikor vasútüzemi területen illegálisan felmásznak egy szerelvényre vagy a felsővezeték tartóoszlopára, és áramütést szenvednek. Sajnos időnként az izgalmas elfoglaltságnak tűnő szelfikészítés a vonat tetején halállal járhat. A szörnyű balesetekben jellemzően fiatalkorúak, gyermekek érintettek - fogalmaztak.