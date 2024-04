A bankbetétek befagyasztásáról vallott az MNB: tényleg ez fog történni a választások után?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az egyik közösségi médiafelületen terjedő álhírrel szemben banki betéteihez most és az önkormányzati választások után is mindenki korlátlanul, szabadon hozzáférhet. A bankbetét biztonságos, több piaci szereplő most 10 százalék feletti ajánlatokat is kínál, s a hitelintézeteknél számos egyéb kedvező megtakarítási forma is elérhető.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a TikTokon terjedő hír alapján értesült arról, hogy egy ismeretlen személy azt a hírt terjeszti, hogy az önkormányzati választások után bizonyos összeghatárig befagyasztják a lakossági bankbetéteket Magyarországon. Az állítás hamis, semmiféle valóságalapja nincs. Ez az alaptalan riogatás ugyanakkor megzavarhat egyes ügyfeleket és alkalmas a pénzügyi stabilitásba vetett bizalom megingatására is. Ezért a jegybank a KiberPajzs együttműködés keretében a nyomozó hatósághoz fordult, illetve bűncselekmény elkövetésének gyanújával haladéktalanul feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A bankbetét az egyik legbiztonságosabb megtakarítási formának számít Magyarországon. A hazai és uniós szabályok alapján a bankbetétek kifizetését nemcsak maguk a jó tőkeerővel rendelkező, stabil lábakon álló, az MNB által folyamatosan ellenőrzött, felügyelt bankok, de betétenként 100 ezer euróig (azaz jelenleg mintegy 39 millió forintig) az Országos Betétbiztosítási Alap is állja. Az MNB honlapján elérhető ingyenes Banki betét- és megtakarításkereső program szerint ma több hazai hitelintézetnél 10 százalék feletti, tehát az inflációt jócskán meghaladó kamatokat (EBKM) is elérhetnek az ügyfelek, akár csak néhány százezer forint lekötésével. Az elmúlt 1-2 hónapban a hazai háztartási forint betétállomány ismételten növekedésnek indult, és megközelítette a 10 ezer milliárd forintot. A bankoknál emellett kedvező lehetőség, hogy a betétek mellett – értékpapírszámla megnyitásával – egy helyen további előnyös megtakarítási formákat, így pl. állampapírokat, befektetési jegyeket, kötvényeket és részvényeket is kínálnak.

Címlapkép: Getty Images

