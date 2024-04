Így táborozhat akár ingyen a gyerek 2024 nyarán: még mindig kevés szülő ismeri ezt a lehetőséget

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Egy napközis tábor ára idén már akár 50 ezer forint is lehet hetente átlagosan, ha pedig a gyermek messze utazik és ott is alszik, az összeg 80 ezer forintig is felkúszhat. És akkor még csak egy nyári hetet pipáltunk ki a 10-ből. Azonban az önkormányzatok is szerveznek ilyen lehetőségeket, csak érdeklődni kell. Összeszedtük, hol, mennyiért táborozhatnak az iskolás gyerekek idén nyáron a városok, kerületek szervezésében.

A tavalyi évben több mint 230 ezer gyermek táborozott legalább egy hetet a vakáció folyamán Magyarországon. és az előzetes érdeklődések alapján ez a szám idén sem lesz alacsonyabb. Érdemes időben elkezdeni a keresést, hiszen várhatóan szűkül a kínálat, az árak viszont emelkednek: napi 11 ezer forint alatt szinte semmi sincs 2024-ben a piacon. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Ez azt jelenti, hogy idén 40 és 50 ezer forint környékén lesz egy napközis tábor egy hétre, azaz öt napra hétfőtől péntekig, az egy hetes ottalvós pedig 75 és 80 ezer forint között lesz. Ezt megszorozva kettővel, hárommal már komoly összeg jön ki, és még mindig csak egy hét van lefedve a nyárból. Több kerületi vagy városi önkormányzat felismerve a problémát, ingyenes vagy nagyon olcsó nyári táborokat szervez a helyben lakó családok gyermekei részére. A Pénzcentrum felkeresett több várost, kerületet, és a teljesség igénye nélkül összegyűjtöttük a lehetőségeket. Fontos megjegyezni, hogy természetesen az összes magyarországi önkormányzatot nem tudtuk megkeresni, ha érdekel a lehetőség feltétlenül érdeklődj a kerületedben, városodban! Óbuda – Békásmegyer Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és az Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft. nyári gyermekfelügyeletet biztosít nyári napközis tábor formájában, amely 2024-ben két helyszínen is működik. Minden hétköznap reggel 8 és délután 4 óra között biztosítanak gyermekfelügyeletet. A napi háromszori érkezésért persze fizetni kell, de a tábor ingyenes. Minden turnusban váltakozó tematikus programokon vehetnek részt a gyerekek. Heti egy alkalommal pedig a tábor helyszíntől függően a Pünkösdfürdői Strandra vagy a Római Strandfürdőre viszik a csoportokat. Az önkormányzat összesen 8 kerületi civil szervezetet támogat 14 millió forinttal, akik az ott lakó gyermekek nyári kedvezményes táboroztatását biztosítják. A pályázat segítségével az egyesületek 239 fő, az alapítványok 348 fő létszámot vállaltak, így összesen 587 gyermek kedvezményes nyári táboroztatását biztosítja az önkormányzati támogatás. Ezen kívül évente 800-850 óbudai gyerek táborozik Sóstón, ebből átlagosan 200 hátrányos helyzetű gyermek, akik az önkormányzat támogatásának köszönhetően tudnak részt venni a táborban. Kőbánya A kerület szociális összetétele miatt kiemelten fontosnak tarja Kőbánya vezetése az általános iskolások napközi táboroztatását, hiszen az elmúlt évek tapasztalatai bizonyítják, hogy nagyon sok gyermeknek ez az egyetlen szünidei programja, és a családoknak is nagy segítség, ha gyermeküket egy-két hétre a kedvezményes feltételekkel igénybe vehető az Önkormányzat által szervezett Napközis Táborba tudja elhelyezni. A tábor helyszíne minden évben a kerület egyik általános iskolájának épülete és udvara, a programok többnyire külső helyszíneken valósulnak meg. A Napközis Tábor valamennyi programja ingyenes, a résztvevőknek csak az étkezési térítési díjat kell megfizetni, mely megfelel az iskolai év napközbeni díjainak. A Napközis Táborban színes programkínálattal, kirándulásokkal várják a táborozókat a nyári szünet ideje alatt összesen nyolc turnusban. A korábbi évek adatai alapján a részvevők száma turnusonként átlag 600-700 fő között alakult, és minden évben előfordult olyan, hogy néhány gyermek a tábor nyolc turnusa alatt végig a Napközis Táborban töltötte az idejét. A Kőbányai Önkormányzat a balatonlellei táborába is szervez kedvezményes táborozási lehetőséget a kőbányai gyermekek számára. Az Önkormányzat a táboroztató pedagógusok díjazásának átvállalásával próbálja csökkenteni a szülők táboroztatási költségeit. Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények (Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ, Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ, Kocsis Sándor Sportközpont) szintén minden évben szerveznek különböző tematikájú táborozási lehetőséget a kerület gyermekei számára. A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a fentieken túl anyagi támogatást is biztosít a rászoruló családok részére erdei iskolák és táborok költségeihez nyújtott települési támogatás keretében. A támogatás 170 000 Ft egy főre jutó jövedelemhatárig nyújtható, összege egy naptári évben egy alkalommal gyermekenként az óvoda vagy iskola által igazolt költség összege, legfeljebb 30 000 Ft. Zugló Zugló Önkormányzata elkötelezett abban, hogy olyan kerületet teremtsen, ahol jó gyermeket vállalni, ahol a bölcsőde és óvoda szerető környezetet ad, babaváró csomaggal segítik a kismamákat, iskolakezdési es nyári táboroztatási támogatással a családokat. Kétféle táborozási lehetőséget biztosítanak nyaranta. Soltvadkerti "ott alvós" tábor 8 nap/7 éj Tavaly több mint 1200 gyerek nyaralt 6 turnusban. Nagyon kedvezményes lehet a térítési díj a zuglóiaknak, például egy 3 vagy több gyermekes családból egy teljes hétre kb. 10.000,- ft-ért jöhet a gyermek táborozni. Ebben az árban: teljes étkezési ellátás, a szállás díja, a leutazás külön buszokkal, a napi strandbelépő és még az összes ún. "nagytábori programot" is megkapja. De több más eset is kedvezményre jogosít. A teljes ár zuglói lakosoknak 40 ezer forint körül lesz (az óvodásoknak kicsit kevesebb, az iskolásoknak kicsit több.), a táborozók több mint negyede kapja meg a (fent is leírt) 80% kedvezményt. Napközis tábor Zuglóban Ez is rendkívül kedvező, hiszen a tervezet szerint 700 ft/nap lesz normál étkezés esetén és 870 Ft/nap diétás étkezés esetén. A táborozók közel fele azonban további kedvezményt kapott még ebből is. Összesen 2334 gyerek volt tavaly a 11 turnusban, ebből 244-en 100%-os támogatást, 733-an 50%-os támogatást kaptak. Újpest 2024. július 14-20ig Váralján Tolna megye gyönyörű településén fognak pihenni az újpesti gyerekek, sokadik éve szeretett helyszínen. Miután csak újpesti gyerekek vannak, így az egész táborban az újpesti gyerekek vannak, a táborterület egész területén tudnak kalandozni, játszani, programokat szervezni, kézműveskedni. 50 gyerek megy 7 pedagógussal, az önkormányzati busszal. Minden nap más programmal készülnek a pedagógusok (Vasvári László táborvezető irányításával). A programok közül néhány: Strand, bányászmúzeum, túrázás, sportjátékok, tábortűz, Pécsi városnézés. Váralján is rendelkezésre fog állni busz a távolabbi kirándulásokhoz. A szülőknek ez teljesen ingyenes, pedagógusok ajánlják a résztvevőket rászorultság alapján. Fontos a jó magaviselet és tanulmányi eredmény. Jó munkájukért, eredményeikért kaphatják meg ezt a lehetőséget a diákok. A gyerekek mindent megkapnak, az Önkormányzattól ami feledhetetlenné teszi ezt az egy hetet. (fagyi, lángos, belépők, kézműves eszközök, sporteszközök, egyen póló). Önkormányzati Napközis tábor 2024. július 14-től augusztus 9-ig. Az UTE szervezésében zajlik idén is a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium épületében. Sokszáz gyerek vehet részt a színes és érdekes programokon: Kirándulás Visegrádra, Leányfalusi strand, UKK programok, UTE sportlétesítményeiben tudnak felhőtlenül szórakozni, Állatkerti látogatásokon részt venni, kézműves foglalkozásokon alkotni, kipróbálni magukat sokféle területen, megismerkedni különböző sportágakkal, más iskolák diákjaival. Új barátságokat kötni. A táborban az szülőknek az étkezési díjat kell vállalni minden mást (felügyelet, buszokkal történő közlekedés, pedagógus felügyelet) az önkormányzat fizeti. Debrecen Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata nyári tábort nem szervez, viszont Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott kötelező feladatát képző gyermekek napközbeni ellátása keretében gondoskodik a debreceni lakóhelyű általános iskolás gyermekek szünidei napközbeni felügyeletéről. DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja biztosítja a gyermekfelügyeletet, melyet naponta átlagosan 110 gyermek vett igénybe az elmúlt évben. A szünidei napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatás programbővítéséhez, színesítéséhez működési jellegű támogatást tervezett a fenntartó – tudtuk meg a debreceni polgármesteri hivataltól. Szeged Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata nemcsak a beiskolázást támogatja – idén már megemelt összeggel – 20 ezer forinttal, segítve ezzel az általános iskolás gyermeket nevelő szegedi családokat, és biztosítja a nyári meleg étkeztetést a rászorulóknak, de a rekreációt és a pihenést is segíti. Szeged város balatonkenesei táborában idén 700 szegedi gyermek vakációzhat egy hetet kedvezményes áron a nyári szünetben, mivel csak az étkezést kell a szülőknek fizetni. Az utazás, a szállás, a tanári felügyelet és a változatos programok díját Szeged város finanszírozza. Nagy népszerűségnek örvendenek Szegeden az önkormányzati napközis táborok, ahová hat turnusban összesen 1300 gyereket várnak idén nyáron. Az oktatási intézmények szociális szempontok alapján tettek javaslatot, hogy kik kerülhetnek be a csoportokba. Idén is többszörös volt a túljelentkezés a napközis táborokba, ahol csak az étkezést kell a szülőknek fizetni. A tanári felügyelet és a rendkívül változatos programok díját Szeged város finanszírozza. Szegeden egyébként idén összesen 220 különféle táborozási lehetőséget kínálnak a vakációzó gyermekeknek a város művelődési és sportintézményei. Békéscsaba A hosszú nyári szünet ideje alatt nagy segítség a csabai családoknak, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata idén is a Békéscsabai Tankerületi Központtal közösen biztosít felügyeletet és tartalmas időtöltést a nyári napközis táborban. A tábor résztvevőinek köre: az életvitelszerűen Békéscsabán élő, 6–12 éves korú gyermekek. Biztosított ellátás: felügyelet, étkeztetés és a szabadidő hasznos eltöltésének lehetősége állami és városi intézmények, civil- és sportszervezetek közreműködésével. A tábor tervezett ideje: 2024. július 1. és augusztus 2. között. Részvételi díj: az étkezés térítési díja, valamint az ún. „fizetős”, eseti programok (mozi, dottó, egyéb belépődíj stb.) költsége. Ez az iskolaidőben is érvényes étkeztetési térítési díj. amely jelenleg 1200/fő/nap. Helyszín: a Békéscsabai Tankerületi Központ jóváhagyásával a Lencsési Általános Iskola és az Erzsébethelyi Általános Iskola (Madách utcai telephely).

