Akkor ez eldőlt: kivonul Magyarországról a népszerű boltlánc, minden leáraztak, kiárusítanak

Ismét eltelt egy hét, a Pénzcentrumon pedig megannyi érdekes, aktuális, sokakat meghökkentő hírről számoltunk be. A 29. héten számos fontos dolog történt, kivonul például Magyarországról egy sokak által szeretett cipőbolt-lánc, de a sertéshúsimádó magyarokra is rossz világ vár, ha kivezetik az árstopot, ahogy a kertesház-tulajok sem dőlhetnek hátra, durva bírságot akaszthatnak ugyanis a nyakukba. Megtudtuk azt is, hogy sokaknak ténylegesen valós hűtési alternatív otthonra egy mobil klíma, de azt is, hogy Horvátországba ezentúl nem lehetnek fizetős strandok. Emellett persze rengeteg, kifejezetten veszélyes viharról is hírt adtunk, ahogy a károkról is, amiket aztán végül ezek okoztak. Persze a HR-témák sem kerültek partvonalra, bemutattuk többek között, hogy mekkora fizetésért toboroznak takarítókat budapesti iskolák, de azt is, hogy igazából mennyit kereshet az úgynevezett „luxusbolti-eladók” Magyarországon.

Címlapkép: Getty Images

