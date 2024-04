Kiderült, innen érkeznek külföldi melósok a győri Audi-gyárba: létszámstopról is vallott a vállalat

"Természetesen" foglalkoztatnak külföldi munkavállalókat az Audi Hungáriánál - közölte lapunk kérdésére a vállalat. Ugyanakkor kifejtették, ezek többsége olyan külföldi állampolgár, akik a Volkswagen Konszern más országokban működő gyáraiból érkeznek Győrbe, határozott idejű szerződéssel. Azt viszont nem közölték, hány ilyen dolgozó van a több mint 12 ezer alkalmazottból Leszögezték, jelenleg nem terveznek harmadik országból érkező vendégmunkásokat alkalmazni.

Mint megírtuk, a Magyar Suzuki Zrt. korábban azt közölte a Pénzcentrum megkeresésére, hogy jelenleg 3500 ember dolgozik az esztergomi üzemben, melyből hozzávetőlegesen 600 fő szlovák és 300 fő vendégmunkás.

"Az elmúlt évek tudatos toborzási tevékenységének eredményeképpen, vállalatunk jelenleg a gyártósoron nem szembesül munkaerőhiánnyal. Célunk hosszú távon mérnökökkel erősíteni munkavállalói állományunkat" - fogalmazott akkor a vállalat.

A cikk megjelenése után több nagy hazai autóipari vállalatot is megkerestünk többek között a foglalkoztatotti összetétellel kapcsolatban. Kérdésünkre most az Audi Hungaria közölte, "természetesen" foglalkoztatnak külföldi munkatársakat.

Legnagyobb részük olyan külföldi állampolgár, akik a Volkswagen Konszern más országokban működő gyáraiból érkeznek Győrbe, határozott idejű munkaszerződéssel. Jelenleg nem tervezzük harmadik országból érkező vendégmunkások alkalmazását

- közölte kérdésünkre az Audi Hungária, azt viszont nem fejtették ki, hogy hány külföldi dolgozik a vállalatnál.

Korábban László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke arról beszélt, tavaly nyáron újdonságot jelentett, hogy az autóipari üzemeknél létszámstopot hirdettek, ősz óta ez a jelenség markánsan jelenik meg az iparágban - ahol nincs stop, ott a létszámfelvétel szűkült be.

Ennek kapcsán most a győri Audi azt közölte: nincs érvényben létszámstop a vállalatnál, jelenleg is több pozícióra keresnek új kollégákat, első sorban a Beszerzés, IT és a Műszaki Fejlesztés területére.

Mint kifejtették, az Audi Hungaria Magyarország egyik legnagyobb foglalkoztatója. A 2023-ban alapított 100 százalékos leányvállalatával, az AUDI HUNGARIA AHEAD Kft.-vel együtt 12 143 főt foglalkoztatott 2023. december 31-én (AUDI HUNGARIA Zrt.: 11 663 fő, AUDI HUNGARIA AHEAD Kft.: 480 fő). Elárulták a cégnél rendkívül alacsony, 2%-os a fluktuációs ráta.

A járműiparban zajló transzformáció természetesen hatással van vállalatunkra, így a foglalkoztatási struktúránkra is. Célunk, hogy felkészítsük munkatársainkat az elektromobilitás, a digitalizáció és az automatizáció által fémjelzett új korszakra, amely valamennyi érintett munkatársunk nyitottságát, rugalmasságát és együttműködését igényli. Ennek szellemében az elmúlt években közel 3 000 munkatársunkat készítettük fel az elektromobilitással járó új munkafeladatokra

- árulták el. A cég folyamatosan figyelemmel követi a hazai munkaerőpiac változásait is. Évek óta helyt kell állniuk a jól képzett munkaerőért folyó versenyben, amelyet, mint mondták, sikerrel tesznek.

Aktívan dolgozunk a jól képzett munkaerő-utánpótlásunk biztosításán: duális szakképzésünk és a magyar felsőoktatási intézményekkel működtetett együttműködéseink, melyeknek köszönhetően magasan képzett fiatalok kezdik meg nálunk karrierjüket, példaértékűnek számítanak Magyarországon

- fogalmaztak.

