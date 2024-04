Jó hírt kaptak a magyar fesztiválozók: árat csökkent a Sziget 2024-ben

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Kylie Minogue ausztrál énekesnő is fellép idén a Sziget Fesztiválon, de több új nevet is bejelentettek a csütörtök délelőtti sajtótájékoztatón. Több újítás is lesz idén, fontos, hogy az italok árát igyekeznek a szervezők a tavalyi szinten tartani, és az budget étel kampány is folytatódik, sőt, még olcsóbb, kiadósabb ételek is lesznek, mint tavaly.

A Sziget Fesztivál Nagyszínpadának záró fellépősorát egészítették ki a szerdai sztárral: aki Kylie Minogue lesz idén – hangzott el a szerda délelőtti sajtótájékoztatón. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A hatnapos bérletek eladása jól alakul, a super early bird és az early bird jegyek vásárlásában a magyar vevők álltak az élen – ez sokéves törekvés eredménye. A magyar piacon újra nagyon népszerű a Sziget, jó startot vett a 2024-es szezon – mondta el Kádár Tamás a Sziget Zrt. cégvezetője. Elhangzott az is, hogy egy welcome zone kerül kialakításra, hogy még gördülékenyebb legyen a bejutás. Ahogy nő a bérletesek száma, nő a kint lévő vendégek száma is, és egyre fontosabbak a szolgáltatások minősége. Ezáltal a fesztivál jobb vendéglátó hely lehet. Átalakítják a Nagyszínpad nézőterét, az ikonikus tornyot ketté szedik: egy nagy építmény helyett két kisebb „doboz” lesz a munkaállomásoknak. Fontos projekt ezen kívül a biztonság fejlesztése, lesznek segítőzónák rengeteg egészségügyi szakemberrel. A vendégélményt ezt nagyon meg tudja emelni. Az ételárakkal kapcsolatban a sajtótájékoztatón elhangzott, sok kritika érte a szervezőket, erre tavaly már volt válaszuk, a budget food. Ez a kampány idén is folytatódik, hogy a teljes spektrumot le tudják fedni rendes főételekkel. Az idei vendéglátós pályázatban komplett menüt kértek be árakkal, és mindenkivel végigbeszélik a menüsort. A cél hogy a fogyasztói árak még olcsóbbak is legyenek is mint tavaly. Emellett az italárakat szeretnék a tavalyi árakon tartani – mondta el Kádár Tamás. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Tehát Olcsóbb ételekkel, tavalyi árú italokkal várják a fesztiválozókat 2024-ben. Egy U21-es jegyet vezettek be, ami nagyon jól fogy, és meglepő módon a 21 éven aluliak esetében egyre hangsúlyosabb a felelős alkoholfogyasztás. Ezt erősítendő kampányok is lesznek idén, de a fenntarthatóság is kulcskérdés lesz. Címlapkép: MTI/Bodnár Boglárka

