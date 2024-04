Tényleg csak autóval éri meg? Kiszámoltuk: így juthatsz el a legolcsóbban a horvát tengerpartra

A horvát tengerpart még mindig az egyik legnépszerűbb úti cél a magyar nyaralók körében, és várhatóan ez a trend idén sem törik meg. Az utazás ismét virágkorát éli, a reálbérek folyamatos emelkedésének köszönhetően 2024-ben várhatóan többen töltik vízparton a nyári szabadságukat. Kiszámoltuk, hogy éri meg eljutni a népszerű Dalmácia, Split fővárosába: autóval, vonattal vagy busszal?

Habár az időjárás az elmúlt napokban nem a legbarátságosabb arcát mutatta, igazi áprilisi szeszélyes volt a hangulata, a következő napokban már bőven 20 fok felett lesz a hőmérséklet nappal. A napsütéses, barátságos időben az emberek elkezdenek nyári terveket szövögetni, hiszen az utazási kedv nem lanyhul.

A pandémia alatt és után egyértelműen a belföldi turizmusé volt a főszerep, tavaly azonban már többen merészkedtek külföldre – ez a kiutazási számokból is jól látszott. 2023-ban a szezon elején kongatták a vészharangot, miszerint „üres a Balaton”, ami részben az időjárásnak is betudható volt, összességében azonban nem alakult rosszul a nyár a Magyar Turisztikai Ügynökség adatai szerint – igaz, jelentős áremelést hajtottak végre a szállásadók 2022 és 2023 között és úgy tűnik, ezt idén sem kerülhetik el, erről részletesen ebben a cikkünkben számoltunk be.

Ha nem belföld, akkor külföld: mi, magyarok jellemzően még mindig Törökországban, Görögországban, Spanyolországban vagy Horvátországban töltjük a pihenésünket, ez utóbbi helyet pedig egyéni szervezésben. A szállás árai mellett azonban nem szabad megfeledkezni az utazás költségeiről sem: kiszámoltuk, melyik a legtakarékosabb utazási mód. Déli irányba a tengerpart már 5-6 óra alatt elérhető autóval a fővárosból.

Autóval a horvát tengerpartra

Ha a magyarok által legnépszerűbb szakaszra, az Dalmáciába, azon belül is mondjuk Splitbe készülünk, akkor kétszer 748 km-t kell mennünk, összesen tehát 1496-ot.

A NAV Gépjárművek fogyasztási normáiról szóló tájékoztatása szerint átlagosan 8,6 literes fogyasztással lehet számolni egy személygépjármű esetében, így mi is ezt tesszük most: így az 1496 kilométeren 129 liter benzinre egészen biztosan szükségünk lesz, amit ma 646 Ft/liter áron kaphatunk meg itthon átlagosan, összesen tehát 83 300 forintot kell majd benzinre költenünk. Kellene, ha az egyik tankolást nem Horvátországban ejtenék meg, ahol ma éppen 629 forint a 95-ös üzemanyag ára, így valamennyivel kevesebbet kell számolnunk, azaz 82 200 forintba kerül majd a benzin.

De ez még nem minden, hiszen az autópályadíjakról sem szabad megfeledkezni: a horvátországi autópályadíjak 2024-ben azonosak maradtak az előző évi árazással. Még mindig szakaszosan és euróban kell fizetni. Elvileg idén bontják el a fizetőkapukat.

Határátlépés után

Gorican - Zágráb szakasz: 5,8 euró

Zágráb - Split szakasz: 24 euró

Összesen tehát 29,5 euró, de visszafelé is számoljuk, tehát 59 euró – ez a mai árfolyamon számolva 23 100 forint.

Így összesen 105 300 forintba kerül eljutni Pulába, majd hazajönni onnan egy átlagos fogyasztású autóval.

"Teuro" Ne feledd, Horvátországban 2023. január 1-től a hivatalos fizetőeszköz az euró. Egyes tavalyi beszámolók szerint ez jócskán megdrágította a nyaralást, bizonyos helyeken akár 25 százalékkal is. (A teuro kifejezés a német teuer, drága és az euró szavak összeolvadásából keletkezett, nagyjából anynit jelent, hogy amelyik országban bevezetik a közös valutát, ott komoly inflációval kell számolni.) Az euró bevezetéséhez kapcsolódó áremelkedések eredhetnek az átállással kapcsolatos fix költségekből, a vonzó árszintre kerekítési gyakorlatokból, de a cégek tisztességtelen árképzési magatartásából is, amely az árak átláthatóságából és a verseny hiányából adódik bizonyos ágazatokban.

Vonattal az Adriára

Idén nyáron is elindul a horvát tengerpartra, Splitbe a MÁV-START éjszakai járata, az Adria InterCity. A 2022-ben a The Guardian által Európa 10 legjobb vasúti élményutazása közé választott járat június 18-től szeptember 30-ig heti 3 alkalommal közlekedik háló-, fekvőhelyes és étkezőkocsival. Budapestről minden kedden, pénteken és vasárnap, Splitből minden hétfőn, szerdán és szombaton indul.

Az Adria IC a Keleti pályaudvarról 18:45-kor indul, a Balaton déli partján haladva éri el az országhatárt, majd a Dinári-hegységben a tengerszint felett közel 900 méter magasan fekvő hágók leküzdése után ereszkedik le a tengerpartra, Splitbe, ahová 9:49-kor érkezik. A vonat visszafelé Splitből 17:54-kor indul, Budapestre másnap 9:35-re érkezik. Az Adria IC-re Budapesten (Keleti pályaudvar és Budapest-Kelenföld) kívül Székesfehérváron, Siófokon, Fonyódon, Balatonszentgyörgyön, Nagykanizsán és Gyékényesen lehet felszállni, illetve hazafelé leszállni.

A hat- és négyágyas fekvőhelyes kocsikba már személyenként 49 eurótól,19 200 forinttól a pároknak és a kisebb családoknak kényelmesebb egy-, két- és háromágyas hálókocsi-fülkékbe 88 eurótól, 34 500 forinttól foglalhatók jegyek.

Külön kedvezményeket kínál a MÁV-START a családok számára a már 6-15 éves korú gyerekeknek is igénybe vehető, 30 eurótól, 11 700 forinttól elérhető gyerekjegyeknek köszönhetően. A nagyobb családoknak, csoportoknak, baráti társaságoknak privát fekvőhelyes fülkét foglalhatnak 3-6 utas számára, akár 256 euróért, 100 ezer forintért.

Fekvőhelyes kocsi Fekvőhelyes kocsi Hálókocsi Hálókocsi Hálókocsi 6 ágyas fülkében 4 ágyas fülkében 3 ágyas fülkében 2 ágyas fülkében 1 ágyas fülkében START Night 49 €-tól 69 €-tól 88 €-tól 98 €-tól 196 €-tól START Night Plus 64 €-tól 90 €-tól 115€-tól 128 €-tól 256 €-tól NIGHT Flex 72 €-tól 101 €-tól 130 €-tól 144 €-tól 288 €-tól

Busszal a tengerig

Magyarországról a hét öt napján, szerdától vasárnapig indulnak éjszakai járatok Isztriára és Dalmáciába. Az északi partszakaszon Rijeka, Opatija, Pula és Rovinj, a dalmát régióban Zadar, Biograd na Moru, Pakoštane, Pirovac, Šibenik, Trogir és Split érhető el zöld busszal. A magyar utasok Budapesten és Siófokon is fel tudnak szállni a járatokra. A fővárosból kevesebb mint hét óra alatt a tengerpartra érhetnek a nyaralók távolsági busszal,

Egy szép júliusi napon Splitbe Flixbusszal 24 ezer forintért juthatunk le 7 óra alatt, visszafelé egy héttel később 28 ezer forintért hoz a busz,

összesen tehát 52 ezer forintba kerül az utazás költsége egy főnek.

Autóval, vonattal vagy busszal?

Egyértelműen az autó a legolcsóbb megoldás egy négytagú családnak például, igaz, a jármű amortizációjával is számolni kell, és a sofőrnek megterhelő lehet a hosszú út.

Legkényelmesebbnek a vonat tűnik, főleg, hogy aludni is tud mindenki az úton, viszont az a legdrágább. A busz a kettő között átmenetet jelenti, viszonylag kedvező az ára, de talán nem annyira kényelmes.