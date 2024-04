Elképesztő mértékben fogynak el a magyarok: ezen már tényleg semmi sem segíthet?

Az előzetes adatok szerint 2024 márciusában 6 413 gyermek született, és 10 524 fő halt meg. 2023 márciusához képest a születések száma 10, a halálozásoké 13, a házasságkötéseké 1,9%-kal csökkent.

2024 márciusában 6 413 gyermek született, 10%-kal, 727 újszülöttel kevesebb, mint 2023 márciusában. 10 524 fő vesztette életét, 13%-kal, 1542 fővel kevesebb, mint egy évvel korábban. A természetes fogyás a 2023. márciusi 4 926-tal szemben 4 111 fő volt. 3 030 pár kötött házasságot, ez 1,9%-kal, 58-cal kevesebb a 2023. márciusinál.

2024. január–márciusban 19 289 gyermek jött világra, 9,3%-kal, 1978-cal kevesebb a 2023. január–márciusinál. 2024 szökőév, ezért egy nappal hosszabb időszak népmozgalmi eseményeit kell figyelembe venni. A szökőnaphatástól tisztított születésszám 10%-kal volt alacsonyabb az előző év azonos időszakinál. Ezen belül januárban 12, februárban 8,7, márciusban 10%-kal kevesebb volt az élveszületések száma, mint 2023 azonos hónapjaiban.

A teljes termékenységi arányszám 1 nőre becsült értéke 1,38, ami egy évvel korábban 1,51 volt. 33 565-en haltak meg, 3,9%-kal, 1 347-tel kevesebben, mint egy évvel korábban. A szökőnaphatás figyelembevételével a halálozások számának csökkenése 4,9% volt. Januárban 1,7%-kal többen, februárban 3,6, márciusban 13%-kal kevesebben hunytak el, mint az előző év azonos időszakában.

A születések száma a halálozásokénál nagyobb mértékben csökkent, ennek következtében a természetes fogyás 14 276 fő volt, ami 4,6%-kal magasabb a 2023. január–márciusi 13 645 fős értéknél. A szökőnaphatás figyelembevételével a természetes fogyás 3,4%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

7 069 pár kötött házasságot, 13%-kal, 814-gyel több az egy évvel korábbinál. A házasságkötések szökőnaphatástól megtisztított számának növekedése 12% volt. Januárban 36, februárban 18%-kal több, míg márciusban 1,9%-kal kevesebb frigyet regisztráltak, mint 2023 azonos hónapjaiban.

Ezer lakosra 8,1 élveszületés és 14,1 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,9, a halálozási arányszám pedig 0,7 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2023 január–márciusában, ennek következtében a természetes fogyás 0,2 ezrelékponttal, 6,0 ezrelékre nőtt. Ezer élveszületésre 4,1 csecsemőhalálozás jutott, ami 1,6 ezrelékponttal magasabb az előző év azonos időszakának értékénél. A házasságkötési arányszám 3,0 ezrelék volt, 0,3 ezrelékponttal nagyobb, mint egy évvel korábban.

A születések száma az Észak-Alföld kivételével az összes régióban csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb mértékű csökkenés Budapesten történt. A halálozások száma Észak-Alföldön és Nyugat-Dunántúlon kismértékben nőtt, míg a többi régióban csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb visszaesés Pest régióban következett be.

A természetes fogyás mértéke Közép-Dunántúlon és Pest régióban mérséklődött, míg a többi régióban nőtt. A legnagyobb növekedés Budapesten és Nyugat-Dunántúlon történt. A házasságkötések száma a főváros kivételével az összes régióban nőtt. A legnagyobb mértékű növekedés Észak-Magyarországon és Észak-Alföldön volt.

2023. április és 2024. március között 83 222 gyermek született, 6 801-gyel, vagyis 7,6, a szökőnaphatást is figyelembe véve 7,8%-kal kevesebb a megelőző 12 havinál. 126 853-an haltak meg, 6 296-tal, azaz 4,7, a szökőnaphatást is figyelembe véve 5,0%-kal kevesebben, mint a megelőző 12 hónapban. 50 964 pár kötött házasságot, 8 972-vel, 15%-kal kevesebb a megelőző 12 havinál, ami a szökőnaphatással számolva is azonos mértékű.