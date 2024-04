Ismét tömegesen mennek a magyarok Ausztriába: sokan azt hiszik, ott még kolbászból van a kerítés

Szopkó Zsófia Link a vágólapra másolva

Januárról márciusra csökkent a külföldi munkavállalók száma Ausztriában. A téli és nyári szezonok közötti átmenetben azonban jelentősebb munkaerőcsökkenési tendencia figyelhető meg. Az idei évi adatok alapján a kint dolgozók között a magyarok most is előkelő helyet foglalnak el a listában, a németek után tőlünk mentek a legtöbben az osztrákokhoz dolgozni, még lakosságarányosan is a dobogóra került az országunk. Az Österreichische Sozialversicherung oldalára felkerülő adatokat elemeztük.

Címlapkép: Getty Images

