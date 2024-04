Módosult a zivatar-riasztás: 7 megyében vihar, akár jég is lehet szerdán - a fél országban szakadhat az eső

A tegnapi időjárás előrejelzés még enyhébbnek tűnt, ma hajnalban azonban rengeteg megyére kiterjesztették az elsőfokú riasztást eső, illetve zivatar miatt. Ma délutántól az Alföldön és a Tiszántúlon, (kisebb eséllyel esetleg északkeleten) zivatarok képződhetnek. Helyenként - főleg délkeleten és a keleti határszélnél - hevesebb zivatarok is kialakulhatnak, (besodródhatnak) amelyeket viharos szél (60-80 km/h, délkeleten akár >80-85 km/h), apró szemű jég, valamint lokálisan intenzívebb csapadék kísérhet - írja a HungaroMet.

A dél felől ránk csavarodó ciklon csapadékrendszeréből ma éjfélig országszerte várható eső, több helyen tartós eső. Ennek mennyisége az ország északnyugati felén, főként a Dunántúl északnyugati, nyugati részein illetve az Északi-Középhegység területén, valamint Pest megye északi felében több helyen is elérheti, meghaladhatja a 20-25 mm-t, a nyugati határ környezetében akár a 30 mm-t is. Délutántól a tartós esőt okozó csapadékzóna gyengül, majd elhagyja hazánkat.

Tegnap még arról számoltunk be, hogy Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyék területére elsőfokú riasztást adtak ki zivatarveszély miatt szerdára. Két megyére volt érvényes a riasztás eső miatt: Győr-Moson-Sopron és Vas vármegyében azt jelezték, hogy 24 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat.

A riasztást hajnalban úgy módosították, hogy Hevesben már nem vihar, hanem eső miatt él a veszélyjelzés, továbbá 24 óra alatt több mint 20 mm csapadékot várnak Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Vas, Veszprém és Zala vármegyékben.

Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyék területén pedig elsőfokú riasztás van érvényben zivatarveszély miatt. "Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!" - írták.

Egyedül Borsod-Abaúj-Zemplénben van érvényben mindkét riasztás és Tolnában és Baranyában nincs érvényben semmilyen figyelmeztetés.

Szerdán délelőtt nagyrészt borult lesz az ég, de napközben az Alföldön, délutántól pedig már Borsodban is szakadozik, vékonyodik, gomolyosodik a felhőzet. Napközben egyre inkább az ország északi, északnyugati felére korlátozódik az eső, míg az Alföldön zivatarok is lehetnek. Többfelé megerősödik a nyugatias szél, zivatar környezetében akár viharos lökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon, Budapest körül és északon 7 és 13, az Alföldön 12 és 19 fok között alakul. Késő estére 4 és 10 fok közé hűl le a levegő.

Szerda este nagy területen csökken a felhőzet, de maradhatnak kisebb felhős körzetek. Már este is egyre kevesebb helyen eshet, később mindenütt megszűnik a csapadék. A nyugatias szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 6 fok között alakul, de

kevés helyen előfordulhat gyenge fagy is.

Csütörtökön gomolyfelhő-képződés várható általában sok napsütéssel, de kisebb körzetekben felhős maradhat az ég. Elszórtan zápor kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. A csúcshőmérséklet általában 12 és 17 fok között valószínű, a felhősebb tájakon lehet ennél hűvösebb.

Pénteken gomolyfelhős, napos időre számíthatunk csapadék nélkül. A délnyugatira, délire forduló szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 1, 6 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy előfordulhat. Délutánra 14, 19 fok közé melegszik fel a levegő.

Szombaton éjszaka átmenetileg többfelé megnövekszik, majd délelőtt csökken a felhőzet. Ebben az időszakban néhol zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Délután már jobbára gomolyfelhős, csapadékmentes idő ígérkezik. A déli, délkeleti szél több helyen megerősödik. A hajnali 2, 8 fokról délutánra 17, 22 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Vasárnap napos idő várható kevés felhővel, csapadék nélkül. A délkeleti, déli szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 5 és 12, délután 21 és 26 fok között valószínű.