Itt a hivatalos dátum! Megnyitja első magyar üzletét a Primark még idén tavasszal

Bejelentette első magyarországi üzletének nyitási időpontját a Primark. A nemzetközi divatáruház várva várt üzlete Budapesten, a város egyik legnagyobb bevásárlóközpontjában, az Arena Mallban kap helyet, és május 28-án, kedden 10 órakor nyitja meg kapuit a vásárlók előtt. A nyitás mintegy 180 munkahelyet teremt Magyarországon.

Több mint 3100 négyzetméternyi területen, megfizethető áron kínálja majd a vásárlóknak a Primark egy szintes üzlete az Arena Mallban a legújabb divattrendeket. Termékkínálatában megtalálhatók a nyaralások kötelező darabjai mellett a mindennapokban elengedhetetlen női, férfi és gyermekruhák, valamint lakberendezési cikkek, továbbá szépségápolási termékek és kiegészítők.

A Primark elkötelezett amellett, hogy fenntarthatóbb termékeket kínáljon, megengedhető áron. Ruháinak 55%-a már most is újrahasznosított vagy fenntarthatóbb forrásból származó anyagok felhasználásával készül, és arra törekednek, hogy 2030-ra ez az arány 100%-ra emelkedjen.

A budapesti nyitás jelentős mérföldkő a Primark globális terjeszkedési terveiben: Magyarország a divatcég 17. piaca világszerte és 6. piaca Közép-Kelet-Európában, amely jól mutatja, hogy a régió továbbra is kulcsfontosságú a márka üzlethálózatának fejlesztése szempontjából.

Maciej Podwojski, a Primark közép-kelet-európai vezetője elmondta: „Nagy örömünkre szolgál, hogy a Primark híres és megfizethető árú divatját most először a magyarországi vásárlók számára is elhozhatjuk májusban. 2023 januárjában jelentettük be piacra lépési szándékunkat, és már alig várjuk, hogy hamarosan megnyissuk kapuinkat. Az Arena Mall Budapest egyik legnagyobb és legforgalmasabb bevásárlóközpontja: ez fantasztikus lehetőség nekünk arra, hogy még több vásárlónknak megmutathassuk, milyen különleges vásárlási élményt nyújtunk. Legyen szó akár a hétköznapi használati cikkekről, akár a legújabb nyári trendekről, biztosak vagyunk benne, hogy vásárlóink szeretni fogják kínálatunkat."

Címlapkép forrása: Primark