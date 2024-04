Kitálalt a légiutas-kísérő: ezek a legfurcsább esetek, amelyeket utasok követtek el a repülés alatt

Egy tapasztalt légiutas-kísérő, Cher osztotta meg TikTokon a repülőutak során átélt legfurcsább élményeit. Ezek között szerepelnek az étel lopások, mezítlábas mosdóhasználat és az utasok által maguknak készített italok. .

Cher, egy texasi Dallasból származó légiutas-kísérő, megosztotta TikTok-on a repülőgépeken tapasztalt legfurcsább dolgokat. Több mint öt év tapasztalattal rendelkezik ezen a területen, és élményei között szerepelnek az utasok által elkövetett lopások, mezítláb járkálás a mosdóban és az önálló italkészítés is - összegezte a DailyMail.

A videóját már több mint 238 000 alkalommal tekintették meg, és sokan kommentelték saját tapasztalataikat. Cher elmondta, hogy gyakran előfordult vele, hogy az utasok szándékosan készítenek róla háttérben szelfiket. A légiutas-kísérő szerint hetente legalább egyszer találkozik olyan utassal, aki cipő nélkül vagy csak zokniban megy a mosdóba.

Az is előfordul, hogy az utasok maguknak próbálnak italt készíteni a konyhában. Cher említett egy esetet is, amikor valaki megitta az általa félig elfogyasztott vizet. Egy másik furcsa történet szerint egy utas megette egy másik utas meghagyott szendvicsének felét.

Néhány kommentelő megosztotta saját véleményét és tapasztalatait is. Sokan kiemelték a cipő nélküli mosdóba járást, mint igen gyakori jelenséget. Voltak olyan kommentek is, amelyekben az emberek jógázásáról volt szó a repülőgép fedélzetén. Cher videójának célja nem csak a furcsa viselkedés bemutatása volt; azt is hangsúlyozta, mennyire élvezi munkáját és ezek a történések feldobják a napjait.