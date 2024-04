Újabb fordulatot vett a vörös-tengeri konfliktus: megtámadtak egy hajót a húszi lázadók

Az Irán támogatását élvező, jemeni síita húszi lázadók csütörtökön közölték, hogy célba vették az Ádeni-öbölben elhaladó MSC Darwin hajót, ezzel folytatva a vörös-tengeri kereskedelmi hajózás elleni támadásokat.

Jahja Szarea katonai szóvivő azt is állította, hogy számos rakétát indítottak Eilat izraeli kikötőváros felé is. A libériai zászló alatt közlekedő MSC Darwin VI a támadás idején Áden és Dzsibuti között hajózott, de a svájci székhelyű MSC egyelőre nem erősítette meg, hogy ezt a hajót támadás érte volna. A húszik tavaly november óta mintegy ötven hajót támadtak meg, egyet eltérítettek, míg egy másikat elsüllyesztettek. A támadások azonban egyre ritkábbak egyfelől az Egyesült Államok válaszcsapásai, másfelől a területen közlekedő kereskedőhajók számának csökkenése miatt, miután sok vállalat inkább körbehajózza Afrikát, annak ellenére, hogy ez sokkal költségesebb és időigényesebb is.