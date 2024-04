Súlyos döntést hozott meg az Aldi: ez bizony rengeteg vásárlóra hatással lesz

A brit Aldi csatlakozott a The Portman Group magatartási kódexéhez, így vállalva az alkoholos termékek felelős értékesítésének és marketingjének előmozdítását, amely magában foglalja a munkatársak képzését és a 18 év alattiak számára kevéssé vonzó termékprezentációt - számolt be a Grocery Gazette. .

Az Aldi csatlakozott a The Portman Group magatartási kódexéhez, amely az alkoholos termékek felelős értékesítését és marketingjét szorgalmazza. A diszkontlánc ezzel vállalja, hogy alkalmazottai részt vesznek a kódexről szóló képzéseken. Ezek a képzések az alkoholtartalmú italok megnevezésére, csomagolására és árusítására vonatkozó gyakorlatokra összpontosítanak, céljuk pedig leginkább az, hogy az ilyen termékek ne legyenek vonzóak a 18 év alatti fiatalok számára.

Az Aldi már korábban is betartotta a Portman Group irányelveit saját márkás termékeivel kapcsolatban, de most hivatalosan is elkötelezte magát amellett, hogy követi ezeket a szabályokat. A Portman-kódex tagjai között megtalálhatók nagy brit kiskereskedők és FMCG-vállalatok is, mint például az Asda, Tesco, Nisa Retail, valamint az Asahi, Bacardi, Budweiser, Diageo, Heineken, Pernod Ricard és a Thatcher's is.

Julie Ashfield, az Aldi beszerzésért felelős ügyvezető igazgatója hangsúlyozta a vállalat elkötelezettségét a minőség mellett minden területen - beleértve a marketinget és csomagolást is. Kiemelte azt is, hogy a Portman Group kódexének aláírásával tovább erősítik azt az ígéretüket vásárlóik felé, hogy alkoholos italaik értékesítése során betartják az iparág legmagasabb előírásait.

Matt Lambert, a The Portman Group vezérigazgatója üdvözölte az Aldi döntését és kiemelte annak fontosságát, hogy minden kiskereskedő és gyártó tiszteletben tartja a gyakorlati kódexet. Megjegyezte azt is, mennyire kulcsfontosságú ez ahhoz, hogy az alkoholt társadalmilag felelős módon lehessen forgalmazni.