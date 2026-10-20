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Revolut hiba: nagyobb a gond, mint eddig sejteni lehetett, lehaltak a céges Revolut számlák is
A Revolut október 20-án reggel jelentkező technikai hibája nemcsak a lakossági ügyfeleknek okoz problémát, hanem a vállalkozások által használt Revolut Business szolgáltatást is érinti. A felhasználók nem tudják rendeltetésszerűen használni az alkalmazást, fizetési és átutalási problémák is jelentkeztek. A hiba nemzetközi, a szolgáltató már jelezte, hogy dolgozik a helyreállításon, de egyelőre nem tudni, mi okozta a leállást.
Komoly technikai problémák bénították meg a Revolut működését kedd reggel. Ahogy arról korábban már beszámoltunk, nem sokkal reggel 8 óra után több szolgáltatás is elérhetetlenné vált a pénzügyi alkalmazásban. A fennakadásról időközben kiderült, hogy nemcsak a lakossági ügyfeleket érinti, hanem a vállalkozásoknak szánt Revolut Business rendszere is leállt - írja a Revb.hu.
A probléma így a magyar lakossági ügyfelek mellett a céges felhasználóknak is gondot okozhat. Korábban a Revolut arról kommunikált, hogy Magyarországon több mint 7000 vállalkozás használja a Business szolgáltatást, bár ennél frissebb, nyilvánosan elérhető hazai adat egyelőre nem áll rendelkezésre.
A szolgáltató hirdetéseiben megjelenő, havi 20 ezer új céges ügyfélre utaló állítás feltehetően a nemzetközi működésre vonatkozik, ezért ebből nem lehet a magyar vállalkozói ügyfélkör nagyságára következtetni.
A céges számlákon is megállt az élet
A Revolut Business kiesése különösen kellemetlen lehet azoknak a vállalkozásoknak, amelyek napi pénzügyeik jelentős részét a szolgáltatón keresztül intézik. A beszámolók szerint az alkalmazás nem működik megfelelően, a fizetések és az átutalások sem teljesülnek rendeltetésszerűen. A Revolut-számlákra indított átutalásokkal kapcsolatban is problémák merültek fel.
A kiesés a céges pénzforgalmat is megakaszthatja, hiszen egy elérhetetlen számla vagy egy sikertelen tranzakció a beszállítók kifizetésétől a napi működés finanszírozásáig számos területen okozhat fennakadást. A tényleges következmények ugyanakkor attól is függenek, hogy az egyes ügyfelek milyen szolgáltatásokat használnak, és mennyire támaszkodnak kizárólag a Revolutra.
Nemzetközi a hiba, a Revolut már reagált
Nem elszigetelt magyarországi problémáról van szó. A fennakadás több országban is jelentkezett, a szolgáltató ügyfélszolgálata pedig az X közösségi oldalon egy felhasználói panaszra reagálva elismerte a szolgáltatási zavart.
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A Revolut hivatalos támogatási oldala azt közölte, hogy a hiba több funkciót is érint, ezért bizonyos szolgáltatások átmenetileg nem érhetők el. A vállalat szerint a műszaki csapat dolgozik a teljes körű működés helyreállításán, és elnézést kértek az ügyfelektől a kellemetlenségekért. A közlemény azonban nem tért ki arra, hogy pontosan mi okozta a problémát, és arra sem adott egyértelmű választ, mikorra állhat helyre valamennyi érintett szolgáltatás.
A történet egyik furcsa eleme, hogy a Revolut rendszereinek állapotát jelző weboldal a beszámolók szerint a hiba jelentkezése után, reggel 9 óra körül még megfelelő működést jelzett. Ez azért különösen érdekes, mert közben több felhasználó is elérhetetlenségről és sikertelen tranzakciókról számolt be.
Az állapotjelző oldal és a tényleges szolgáltatási tapasztalatok közötti eltérés megnehezítheti az ügyfelek tájékozódását. Egy ilyen helyzetben a felhasználók nehezen tudják eldönteni, hogy egyedi problémával, a saját készülékük hibájával vagy szélesebb körű rendszerleállással állnak-e szemben.
A Downdetector adatai szerint a hibabejelentések már reggel 8 óra előtt megindultak, a problémák pedig ezt követően szélesebb körben is érzékelhetővé váltak. A leállás pontos oka egyelőre nem ismert, ahogyan az sem, mikorra sikerül minden érintett szolgáltatást helyreállítani. A Revolut közlése alapján a vállalat szakemberei már dolgoznak a hiba elhárításán.
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