Kezdődhet a magyar nyugdíjasok rohama a bankokban: sok pénzről csúszik le, aki nem siet

Kezdődhet a nyugdíjas magyarok rohama a bankokban: sok pénzről csúszik le, aki nem siet

Egy hét múlva elindulhatnak az igénylések az új otthonfelújítási támogatásra. A kifejezetten energetikai korszerűsítést célzó program azért is különleges, mert a korábbi évek támogatásaival ellentétben nem csak családosok vagy családot tervezők számára elérhető. Akár még nyugdíjasok is igényelhetik, ha megfelelnek a feltételeknek - idősek számára pedig rég nem kínálkozott ilyen lehetőség. A Pénzcentrum most megkérdezte a bankokat, jelenleg milyen feltételekkel nyújtanak hitelt a 65 év feletti korosztálynak, ez pedig irányadó lehet azok számára is, akik az otthonfelújítási támogatásra pályáznának.

Megszólalt Szijjártó Péter a kötelező sorkatonaságról: ez a kormány álláspontja

Elfogadhatatlanok a kötelező európai sorkatonaság bevezetéséről szóló őrült ötletek - erről beszélt ma Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Ide menekítik gyerekeiket a tehetősebb magyar családok: ezzel az oktatással tennék őket milliomossá

A külföldi egyetemeken való továbbtanulás nem csupán a módosabb társadalmi rétegekbe születők kiváltsága, számos lehetőség adódik a fiatalok számára, a titok, hogy időben el kell kezdeni készülni az egyetemi évekre. Az Engame Akadémia Head of Education pozícióját betöltő Nádas Rita és Bíró Ágota, a Deputy CEO, elmondása szerint a programjuk különlegessége abban rejlik, hogy nem csupán információt nyújt a diákoknak a különböző továbbtanulási lehetőségekről, hanem támogatja őket abban, hogy megismerjék saját érdeklődési köreiket, erősségeiket és céljaikat. Sok diák még 18 évesen sem tudja, hogy mit tanuljon, mivel szeretne foglalkozni. A fiatalok előtt álló kihívásokról és a számos külföldi lehetőségről beszélgettünk a szakértőkkel.

Óriási veszélyben a magyarok megtakarítása: vadonatúj módszerrel támadnak a kiberbűnözők

A megtakarított pénzünk féltésének ösztönös reakciójával élnek vissza napjaink kiberbűnözői, akik évről évre egyre aktívabbak. 2022 és 2023 között hétszeresére emelkedett az áldozatsegítő szolgálathoz bejelentett, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalások száma. Hogyan ismerhetjük fel az érzelmi manipulációt és mit tehetünk, ha áldozattá váltunk?

Így tesznek félre az élelmes magyarok euróban a nyugdíjukra: durván jól járhatnak, ha beüt a krach

Sokan játszanak el a gondolattal, hogy időskorukban egy másik országba költöznek, ahol kedvezőbb a klíma - mint például Málta, Görögország, vagy Spanyolország. Ez pedig nem feltétlenül jár életszínvonal csökkenéssel a magyar nyugdíjasok számára sem: a G7 cikke szerint átlagos vagy annál kissé magasabb magyar nyugdíjból ma már le lehet telepedni és meg lehet élni a spanyol tengerparton. Bizonyos szempontból még jobb életszínvonalat is el lehet érni, a jobb egészségügyi ellátással, szociális ellátásokkal, stb. Aki ilyen lehetőségen gondolkodik, annak előnyös lehet egy olyan nyugdíjmegtakarítási forma, amit viszonylag kevesen ismernek, használnak.

Rengeteg közlekedési eszköz esetében változik a KRESZ júliustól: íme az új kötelező szabályok

Várhatóan drágulni fognak a bérelhető elektromos rollerek, hiszen elérik azt a súlyhatárt, amivel már beleesnek a biztosítani való járművek körébe - ezt mondta Ivanov Máté, az egyik hazai rolleres szakbolt munkatársa a CashTagnek. Németh Péter, a CLB Biztosítási Alkusz szakértője szerint éppen itt volt az ideje annak, hogy a rollerekre is kelljen kötelező biztosítás, Kárpáti András, a Jövő Mikromobilitási Szövetség elnöke pedig úgy fogalmazott, hogy elemi fontosságú, hogy mindenkinek legyen biztosítása. De vajon mit lépnek majd a biztosítók júliustól, ha megrohamozzák őket a rolleresek? Ennek is utánajárt a CashTag, a Pénzcentrum videoblogja legfrissebb adásában.

Jó hír a szerencsejátékok szerelmeseinek: közel két évtized után megújul az egyik számsorsjáték

Megújul a Szerencsejáték Zrt. gyors napi számsorsjátéka, a Puttó. Kibővül a sorsolási időablak, így minden nap a korábbinál több, összesen már 202 húzáson vehetnek részt a játékosok. Emellett a nemzeti lottótársaság digitális platformjait használók animált játékfelületet is kapnak, amelynek segítségével nemcsak gyorsan és kényelmesen fogadhatnak, hanem az eddigieknél szórakoztatóbb formában kísérhetik végig játékuk menetét – olvasható a társaság közleményében.

Mi folyik itt, tényleg cápa úszkál a Balatonban? Videón a félelmetes állat, kiderült, hogy került oda

Cápára emlékeztető, óriási hátuszonyt láttak a Balatonban. A szakember szerint kizárt, hogy valóban ragadozóhalak lennének a magyar tengerben, a felvételeken látható állat egy óriási busa lehet.

Figyelem! Rengeteg hamis 20 ezres került forgalomba: így lehet kiszúrni a kamu bankjegyeket

Pénzhamisítás miatt őrizetbe vettek egy 37 éves miskolci és egy 29 éves vajdácskai férfit - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön a police.hu oldalon.

Óriási a botrány a Libri háza táján: erre azért senki sem számított

A könyves piacvezető cég, a Libri-Bookline Zrt. tavaly 33,5 milliárd forint árbevételt mutatott ki, ami csaknem 10 százalékkal több az előző évinél, a nyeresége viszont csökkent – az 1,667 milliárd forint adózott profit durván 600 millióval marad el a 2022-es adattól.

Árháborút robbantottak a kínaiak Magyarországon: ezek a legolcsóbb új elektromos autók 2024 közepén

Ismét eltelt három hónap, mi pedig szokás szerint megvizsgáltuk, melyek jelenleg a legolcsóbb új elektromos autók Magyarországon, és ezek milyen áron kaphatók - és azt is megnéztük, februári gyűjtésünk óta mennyit változtak a listaárak, ha egyáltalán változtak. Mint kiderült, elég kemény árháborúba kezdett a kínai MG, és új szereplők is megjelentek a toplistán, konkrétan a dobogón.

