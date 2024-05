Brutális, ami kiderült a verőcei tragédiáról: ezzel nem számolhatott a motorcsónak vezetője sem

Bár a hivatalos vizsgálat eredményei még nem ismertek, egyre inkább abba az irányba mutat minden, hogy a szabályok be nem tartása okozhatta a kilenc nappal ezelőtti verőcei tragédiát. A Magyar Országos Hajózási Szövetségtől ezúttal azt kérdeztük, pontosan milyen szabályok vonatkoznak arra az esetre, mikor egy motorcsónak akarja keresztezni egy olyan nagy hajó útját, mint amilyen a Heidelberg volt.

Nagyon súlyos tragédia történt Verőcénél kilenc nappal ezelőtt. Mint lapunk is többször beszámolt róla, egy motorcsónak ütközött egy szállodahajónak, és a balesetnek mindeddig csak egy túlélője került elő, emellett hat holttestet találtak meg.

A rendőrség folyamatosan beszámolt a keresés eredményeiről, de a túlélők keresésével kapcsolatban már a csodában sem lehet bízni. Ebben a cikkben annak jártunk utána, milyen szabályok vonatkoznak a nyílt vízen haladó kishajókra és motorcsónakokra, mit ír pontosan a mindenkire kötelező érvényű szabályzat.

Túl gyorsan ment a motorcsónak?

Ha már valaki eljutott oda, hogy megvásárolta a hajót, a szükséges engedélyek is megvannak, még akkor sem ér véget a hosszas szabályzat, amit kívülről kell fújni. A verőcei tragédiával kapcsolatban Tóth Mihály hajózási szakértő azt mondta az RTL Híradójának, hogy szerinte túl gyorsan mehetett a kishajó, és ez is okozhatta a tragédiát.

A szabályzat egyértelműen kimondja, hogy a kishajónak mindig elsőbbséget kell adnia a nála nagyobb hajónak, sőt, még csak nem is keresztezheti az útvonalat

- mondta a szakember. Hozzátette még, hogy figyelni kell emellett egy időjárást és más körülményeket is.

A MAHOSZ most azt írta a Pénzcentrumnak, hogy a hajóvezetésnek természetesen éppúgy megvannak a maga szabályai, mint más járműveknél a közlekedésben.

A hajózási szabályzat egyértelműen fogalmaz: a kishajónak más hajók részére – beleértve a gyorsjáratú hajókat – biztosítania kell a menetirányuk megtartásához és műveleteik végzéséhez szükséges teret, továbbá nem követelhetik azt sem, hogy azok neki kitérjenek

- kezdték a válaszadást. Mint a szakértők korábban elmondták: kitérésről nem is lehetett volna szó, hiszen a szállodahajó lehet, hogy nem is észlelte a maga környezetében a csónakot, melyen nyolc ember utazott éppen. Azt is elmondták: nem ritka, hogy egy szállodahajó ekkora "súlyú" hajóval vagy akár mással találkozzon. Azt viszont természetesen a hivatalos vizsgálat állapítja majd meg, hogy pontosan mi is történt.

A jelenlegi információk alapján egy kb. 2 tonnányi hegymenetben, szabályosan közlekedő nagyhajóval ütközött – a sérülések alapján – vélhetően nagy sebességgel egy kb 1000 kg súlyú hobbihajó. Egy nagyobb uszadék is körülbelül ekkora súlyú, amellyel több alkalommal is találkozhat útja során egy ekkora hajó. Ennek észlelése nagyon sok tényezőtől függ, a nyomozás során a hatósági szakértők nyilvánvalóan ezt is vizsgálják

- írták még. Végezetül pedig ismét a hajózási szabályzatot idézték: ebben van ugyanis egy olyan pont, ami igen pontosan megszabja, mekkora kerülőt kell tennie a most odaveszett motorcsónakhoz hasonló járműveknek.

Egy csónakkal vagy egy kishajóval - melyeknél kivételt képeznek az olyanok, melyek egy nagyobb hajóhoz tartoznak - továbbá vízi sporteszközzel a menetben lévő nagyhajó útvonalát a nagyhajó haladási irányában 1000 méternél kisebb távolságon belül keresztezni nem szabad. Emellett a szabályzat arról is rendelkezik, hogy menetben lévő hajókat hátulról 60 m-nél, oldalról pedig – feltéve természetesen, hogy a vízi út méretei ezt lehetővé teszik – 30 m-nél kisebb távolságra megközelíteni szintén tilos

- írta a MAHOSZ a Pénzcentrumnak.

Bárki vehet kishajót

Múlt pénteki cikkünkben azt már körbejártuk, hogy kishajót vagy motorcsónakot az is vehet, aki nem rendelkezik vízi jártassággal, ám ahhoz, hogy vezethesse, természetesen be kell azt szereznie. Erre vonatkozóan pedig szigorú szabályok vannak: mint a Magyar Országos Hajózási Szövetségtől (MOHOSZ) megtudtuk, egy sor engedélyt kell kiváltani, és gyakorlati vizsgát kiskorú magyar nem is tehet.

Ismerni kell a hajózási szabályzatot, és természetesen vizsgát kell tenni hajózási ismeretekből és gyakorlati vizsga is szükséges ahhoz, hogy valakinek kiadják a jártasságot igazoló iratot. Vizsgát az tehet, aki betöltötte a 17. életévét, ám ez csak az elméleti vizsgánál van így - a gyakorlati vizsgára csakis nagykorú, tehát a 18. évét betöltött hajósjelöltek mehetnek. Feltétel még, hogy legalább nyolc osztályt elvégezzen az illető, illetve az is, hogy tudjon úszni. Ezt egy nyilatkozattal kell igazolni, de ha valaki rendelkezik Hajós Szolgálati Könyvvel vagy Tengerész Szolgálati Könyvvel, akkor erre az utóbbira nincs szükség

- írták válaszukban.

Mivel a jelenlegi ismeretek szerint a motorcsónak teljes sebességével a szállodahajó oldalának ütközött, lehetséges, hogy ez az utóbbi szabályt szegték meg, amely a tragédiát okozhatta. Ami most biztos, az az, hogy a teljes igazságot csak a hivatalos vizsgálat után tudjuk majd meg.

