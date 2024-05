Autósok, figyelem! 90-ről 110 kilométer/órára emelkedik a sebességhatár

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A 67-es számú főút Látrány elkerülő szakaszán a megengedett sebességhatár 90-ről 110 kilométer per órára emelkedik, ami gyorsabb utazást tesz lehetővé Kaposvár és az M7-es autópálya között - jelentette be az Építési és Közlekedési Minisztérium. Mindeközben a rendőrség arról adott tájékoztatást, hogy ezen az útszakaszon is telepíti a VÉDA rendszert.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium bejelentette, hogy a 67-es számú főúton, a Látrány elkerülő kétszer két sávos, 10 km hosszú szakaszán megemelik a megengedett sebességhatárt. Az új rendelet értelmében az autósok május 30-tól, vagy rossz idő esetén május 31-től kezdve már 110 kilométer/óra sebességgel is közlekedhetnek ezen az útszakaszon. Ez jelentős változás, mivel korábban csak 90 kilométer/óra volt a maximális sebességkorlát. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A Lázár János irányítása alatt álló minisztérium tájékoztatása szerint ez a lépés lehetővé teszi a gyorsabb és biztonságosabb közlekedést Kaposvár és az M7-es autópálya között. A döntés hátterében az áll, hogy a Látrány elkerülő szakasz átadása után befejeződtek az átadás-átvételi eljárások és a környezetrendezési munkálatok is, mint például a humuszolás és füvesítés. A Magyar Közút Nzrt. és az MKIF Zrt. által üzemeltetett infrastruktúra már teljes mértékben integrált üzemelést mutat: működnek az útpálya fölötti információs portálok, meteorológiai állomások és kamerarendszerek is. Az új sebességkorlát érvénybe lépése után eltűnnek a vadveszélyre és a korábbi sebességkorlátot jelző táblák, helyüket pedig az új, 110 kilométer/óra sebességkorlátot jelző táblák veszik át. Fontos kiemelni, hogy ezzel párhuzamosan aktiválódik a VÉDA automata közlekedés-ellenőrzési rendszer is, amely májustól kezdve rögzíti a közúti szabálysértéseket.

Címlapkép: Getty Images

