Árháborút robbantottak a kínaiak Magyarországon: ezek a legolcsóbb új elektromos autók 2024 közepén

Ismét eltelt három hónap, mi pedig szokás szerint megvizsgáltuk, melyek jelenleg a legolcsóbb új elektromos autók Magyarországon, és ezek milyen áron kaphatók - és azt is megnéztük, februári gyűjtésünk óta mennyit változtak a listaárak, ha egyáltalán változtak. Mint kiderült, elég kemény árháborúba kezdett a kínai MG, és új szereplők is megjelentek a toplistán, konkrétan a dobogón.

Már elérhető Magyarországon a céges elektromos autós támogatás, amely jelentős hatással lehet a hazai autópiacra. A pályázatra magyarországi székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező európai gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek, valamint 2021 végéig bejegyzett egyéni vállalkozók jelentkezhetnek, feltéve, hogy nem foglalkoznak gépjárműkölcsönzéssel vagy -kereskedelemmel. A taxis tevékenységet 2023. december 1-ig kellett bejegyezni.

A jármű ára nem haladhatja meg a cég utolsó lezárt üzleti évének nettó árbevételét vagy az egyéni vállalkozó bevételét. A pályázat előrefinanszírozásos, tehát a nyertesek utólag kapják meg az elnyert összeget. Az igényelhető összeg az elektromos autó akkumulátorkapacitásától és nettó vételárától függ. Személyautók esetében a támogatás mértéke így alakul:

Az immár hagyományos, legolcsóbb elektromos autók listáját most aszerint is áttekintettük, hogy az egyes modellekre mennyi állami támogatás igényelhető, és mennyit drágultak a legolcsóbb modellek február óta.

Nagy változás a toplistán

Magyarországon a legolcsóbb elektromos autó jelenleg a Smart EQ Fortwo, amely novemberben, februárban és most is 7 440 000 forintba kerül. Az autó 17,6 kWh-s akkumulátorával 2,8 millió forint állami támogatást lehet igényelni, így a nettó vételára 5 858 000 forint, és támogatással kicsit több mint 3 millió forintra jön ki. Városi használatra és kiszállításra ajánlott, 155-160 km hatótávval és 130 km/óra maximális sebességgel.

A második legolcsóbb a Dacia Spring, amelyre most akciót is hirdettek, így 8 399 000 forintért elhozható. Az importőr szerint, ha aktiváljuk a céges állami támogatást is, akkor 5 999 000 forintért is el lehet hozni. A Smartnál nagyobb az akksija, 27,4 kWh-s, amivel a gyártó szerint 230 kilométert tud megtenni. Nem utolsó szempont, hogy ebben már négyen is elférnek. Februárban még a Nissan Leaf volt a második, ám az most nem rendelhető, így értelemszerűebn kiesett.

Harmadik az új Citroen e-C3, amely 9 890 000 forintért kapható. Ennyi pénzért a YOU felszereltséggel lehet megvásárolni. Az akkupakkja 44 kWh-s, amivel a gyártó szerint 320 kilométert képes megtenni. A vállalkozók ennél is számolhatnak a 3,6 milliós állami támogatással.

Negyedik az MG 5-ös, ami most 10 999 000 forintos kezdő listaárral vehető meg, ez óriási leárazás, februárban még 12 499 000 forintos áron lehetett megvenni. 50 kWh-s akkuval és 320 km hatótávval rendelkezik a kínai gyártó családi kombija. Az állami támogatás itt is 3,6 millió forint, így 7 399 000 forintért hozhatják ki a támogatásra jogosultak. Az 57,4 kWh-s verzió 12 599 000 forintért kapható, az már 400 km-t tud megtenni.

Ötödik az MG 4-es (tesztünk róla itt), amely 11 199 000 forintért lehet megvenni a Family felszereltséggel - ez olcsóbb lett, februárban még 11 999 000 forintba került. Az 51 kWh-s akkumulátorral 350 km-t tud megtenni, és 3,6 millió forint támogatással a nettó ára 9 448 000 forintról 6 millió forint alá csökkenhet. Hatodik helyen most szintén egy MG áll, a ZS EV 11 249 000 forintért kapható - ezt nemrég alaposan leteszteltük, cikkünket itt tudod elolvasni. Támogatással ezt is ki lehet hozni 9,5 millió forint körül.

Komolyan leárazták, ezzel most hetedik helyre ugrott az elektromos Fiat 500, amely 11 490 000 forintos áron hozható el legkevesebb, februárban még 13 460 000 forintba került legkevesebb. A 23,8 kWh-s akkumulátor 190 km városi hatótávot biztosít, és 2,8 millió forint támogatás jár hozzá.

8. a Mini Cooper SE, amely 12 573 000 forintba kerül - pontosan ugyanannyiba, mint februárban. A 32,6 kWh-s akkumulátorral 450 km-t tud megtenni, és 2,8 millió forint támogatás igényelhető rá.

Február óta változatlan, 12 624 900 forintos kezdőárával most 9. a BYD Dolphin, amely szintén nemrégiben járt nálunk teszten, és megvett minket kilóra. A 60,4 kWh-s akkumulátorral 427 km hatótávot biztosít, és 3,6 millió forint támogatást igényelhetünk rá. Fog még feljebb is kerülni a toplistán, ha a legolcsóbb, 11 millió körüli árú változat is megérkezik Magyarországra - egyelőre még rendelést sem lehet leadni rá.

10. a Peugeot e-206, amely minimum 12 999 000 forintba kerül a magánügyfeleknek, nem lett drágább év eleje óta. Ennyi pénzért 46,3 kWh-s akkuval és 345 km hatótávval számolhatunk. Az állami támogatás itt is 3,6 millió forint.

Amik nem fértek már be a top 10-be

11. helyen állaz új Hyundai Kona, amely most kedvezményesen 13 299 000 forintért kapható, és erre még 3 600 000 forint állami támogatást is lehet igényelni. Az olcsóbb változat akkupakkja 48,4 kWh-s, ezzel a gyártó ígérete szerint akár 377 kilométert is meg tud tenni. Mi a hibrid változatot teszteltük belőle, az is elég bejövős volt, ha valaki ebben az autóban gondolkodik, vessen rá egy pillantást, sok különbség nincs a kinézetet és a minőséget tekintve.

Kiesett a top10-es listáról a Mazda MX-30, amely 13 500 000 forintos kezdőárral szerepel a kínálatban, ugyanannyiba kerül, mint februárban. A 35,5 kWh-s akkumulátorral 200 km hatótávot tud, és 2,8 millió forint támogatást igényelhetünk rá.

Múltkor még szintén befért a top 10-be, ma már épphogy kiesett onnan az Opel Corsa-e, pedig nem lett drágább, ugyanúgy 13 750 000 forintos áron adják, mint februárban, 50 kWh-s akkuval és 330 km hatótávval. Az állami támogatás itt 3,6 millió forint.

