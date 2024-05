Nyaralás az Adrián vagy a Balatonon: nem hiszed el, melyik a drágább 2024-ben

Hogy a Balaton vagy az Adriai tenger partja lesz-e drágább 2024-ben, nagy kérdés és tulajdonképpen rengeteg tényező befolyásolja. Mi most mégis megpróbáltuk kiszámolni, figyelembe véve a három legfontosabb költséget: az utazást, a szállást és az étkezést. Óriási nagy különbségek nincsenek egyik kategóriában sem, kivéve az utazás költségeit, így értelemszerűen ez az, ami ma még drágábbá teszi a horvátországi nyaralást.

Minden évben nagy kérdés, hogy vajon a Balaton vagy Horvátország drágább-e idén. Ez nyilván ezer tényezőtől függ, elsősorban attól, hogy milyen szállást választunk, illetve mivel utazunk. Cikkünkben megpróbálunk átlagárakkal számolni és minél több oldalról megvizsgálni az örök kérdést.

A nagy sláger, Horvátország mellett az olyan klasszikus belföldi úti célok, mint a Balaton is töretlenül népszerűek, annak ellenére, hogy úgy tűnik, idén ismét emelkednek a költségek: a szállásért és az éttermi étkezésért egészen biztosan többet kell fizetnünk – persze ettől még nem veszít a népszerűségéből, hiszen nagy előnye az Adriához képest, hogy közel van.

Utazási költségek a Balatonra és Horvátországba

A nyaralás első tétele az útiköltség, ebben a Balaton verhetetlen, még az ország legtávolabbi pontjából is közelebb van, mint a tenger. A fővárosból viszonylag problémamentesen elérhető még a legtávolabbi partmenti település is, míg a legközelebbi horvát strand 5-6 óra Budapestről – igaz előnyben vannak, akik a déli határnál laknak. Ha a magyarok által legnépszerűbb szakaszra, Dalmáciába, azon belül is mondjuk Splitbe készülünk, akkor kétszer 748 km-t kell mennünk, összesen tehát 1496-ot.

A NAV Gépjárművek fogyasztási normáiról szóló tájékoztatása szerint átlagosan 8,6 literes fogyasztással lehet számolni egy személygépjármű esetében, így mi is ezt tesszük most: így az 1496 kilométeren 129 liter benzinre egészen biztosan szükségünk lesz, amit ma 600Ft/liter áron kaphatunk meg itthon átlagosan, összesen tehát 77 400 forintot kell majd benzinre költenünk. Kellene, ha az egyik tankolást nem Horvátországban ejtenék meg, ahol ma éppen 620 forint a 95-ös üzemanyag ára, így valamennyivel többet kell számolnunk, azaz 78 690 forintba kerül majd a benzin.

De ez még nem minden, hiszen az autópályadíjakról sem szabad megfeledkezni: a horvátországi autópályadíjak 2024-ben azonosak maradtak az előző évivel. Még mindig szakaszosan és euróban kell fizetni. Elvileg idén bontják el a fizetőkapukat.

Gorican - Zágráb szakasz: 5,8 euró

Zágráb - Split szakasz: 24 euró

Összesen tehát 29,5 euró, de visszafelé is számoljuk, tehát 59 euró – ez a mai árfolyamon számolva 23 ezer forint.

Így összesen 101 700 forintba kerül eljutni Splitbe, majd hazajönni onnan egy átlagos fogyasztású autóval.

A többi módról részletesen ebben a cikkben számoltunk be:

Egyértelműen az autó a legolcsóbb megoldás egy négytagú családnak például, igaz, a jármű amortizációjával is számolni kell, és a sofőrnek megterhelő lehet a hosszú út. Legkényelmesebbnek a vonat tűnik, főleg, hogy aludni is tud mindenki az úton, viszont az a legdrágább. A busz a kettő között átmenetet jelenti, viszonylag kedvező az ára, de talán nem annyira kényelmes.

EZ IS ÉRDEKELHET Vadiúj utat adtak át Horvátországban: jelentősen csökken a menetidő a magyaroknak az Adriára Több mint húsz évvel az első kapavágások megkezdése után a hétvégén átadták a dél-dalmáciai Omis elkerülő útját.

Szállás - a leghúzósabb tétel

Tavalyhoz képest átlagosan 10 százalékkal emelkedett a szállás átlagára a Balatonnál. A legnépszerűbb településeket vizsgálva azonban kiderült, hogy sok helyen még ennél is nagyobb százalékos változást mutat az átlagár: Balatonalmádiban például majdnem 29 százalékkal fizetnek többet egy főre éjszakánként az előfoglalók, mint 2023 hasonló időszakában.

Apartmant így május végén 2 főre 30 és 60 ezer forint között már találtunk tisztességes szállást július közepére a Bookingon, de persze van 120 ezer forintért is egy éjszakára. A szállodai szoba valamivel drágább 2 főre, de mivel a legtöbb helyen dinamikus árazást alkalmaznak, azaz nem mindegy mikor foglaljuk, ugyanazt a szobát más-más áron érjük el a különböző időszakokban, így átlagárat mondani nagyon nehéz.

Horvátországban is ahány szállás, annyi ár, sok tényezőtől függ. Nyilván egy tengerparti 4-5 csillagos szálloda ára teljesen más mint egy kisebb településen egy családi apartman, vagy épp egy kemping. De ha glampingben (luxus kemping) gondolkoznunk az már megint lehet magasabb áron. Alapvetően elmondható az is, hogy vannak kiemelt és magasabb kategóriájú desztinációk (Isztria, Makarska, Dalmácia). Ha valaki időben foglal, akkor lehet jó áron helyet találni. A másik, ami az árakat illetően fontos, az a minőség – Horvátország általában a színvonalasabb szálláshelyekre törekszik, ami természetesen magasabb árakhoz vezet

– mondta el a Pénzcentrumnak Ivana Herceg, a Horvát Idegenforgalmi Közösség vezetője.

Ha Horvátországban apartmanba mennénk, 100 euró/éjszaka ár már jónak számít, azaz 39 ezer forint, de akar ennél is olcsóbb szállás, találtunk olyan hirdetést, ami 500 euró/apartman/éj volt, azaz 28 ezer forint éjszakánként. Hotelszoba, ami a tenger partján van 70 ezer forinttól kezdődik a Bookingon, az átlagos ár 100 ezer forint körül alakul inkább.

Jó étterem jó áron?

A nyaralás harmadik pillére az étkezés. A balatoni büféárakról volt már szó, egy korábbi cikkünkben, az előszezonban 1000 és 2000 forint között volt a lángos, a babgulyást olvasónk 2600 forintért, lecsót 2500 forintért látott. A tavalyi évhez viszonyított áremelkedés senkit nem lepett meg, Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) elnöke szerint a Balaton egy nagyon nehéz helyzetben lévő termék, hiszen a fő időszaka nagyjából még mindig csupán öt hétre korlátozódik. Hogy abban az öt hétben mi történik, ki milyen árakkal operál a normális vállalkozótól a szerencselovagig, megjósolhatatlan. Aztán utána a sajtóban megjelennek olyan hírek, árak, amelyeket az ott lévők 5 százaléka ha tapasztalt – ez nem feltétlenül hiteles összkép.

A horvátországi árakról egy olvasónk számolt be: ő idén májusban Sibenikben fagylaltot 2,5- 3,5 euróért látott, ami átszámítva 970 – 1360 forint, az éttermi árak nagyon változóak, nagyban függ az elhelyezkedéstől és a színvonaltól. Az Adriasunshine szerint 2024-ben az alábbi árakkal kalkulálhatunk:

fagyi: 2 euró – 780 forint

üdítő: 2,5-3,5 euró – 1000 – 1400 forint

sör: 2,7-3 euró – 1000 forint

egész pizza: 8-11 euró – 3100 – 4300 forint

pizza szelet: 2-2,8 euró – 800 forint

hamburger: 6-6,5 euró- 2400 forint

jégkrém: 2-3,2 euró

csevap: 10-11 euró – 3900- 4300 forint

sültkrumpli: 3 euró – 1150 forint

óriás palacsinta: 2-2,8 euró – 780 – 1100 forint

Az euró bevezetésének hatásával mi is sokat foglalkoztunk, tavaly a turisták szerint borzalmasan megemelkedtek az árak a kuna időszakához képest.

Tavaly január 1-jén bevezették az eurót, ami a horvát turizmusra nem volt negatív hatással, ellenkezőleg. Tavaly több mint 20,5 millió turistánk volt Horvátországban, és több mint 107 millió vendégéjszakát realizáltunk. 2022-hez képest az érkezések száma +9%, a vendégéjszakák száma pedig +3%. Turistáink többsége eurózónából érkezik, Németország, Szlovénia, Ausztria az első 3 helyen, és úgy gondoljuk, számukra sokkal egyszerűbb és kényelmesebb az euró használata.

- számolt be a Horvát Idegenforgalmi Közösség vezetője.

A top 10-ben szereplő többi piac, köztük Magyarországról sem realizáltak kevesebb turistát tavaly: +21% volt az érkezések és +17% a vendégéjszakák száma 2022-hez képest.

Ezért ismét jó szezonra számítunk, a foglalások a legtöbb piacról nagyon jók, és az előszezon optimistán indult. A január 1. és május 28. közötti időszakban az érkezések száma 8%-kal, míg a vendégéjszakák száma 12%-kal nőtt

– tette hozzá Ivana Herceg.

Végső következtetés

A költségek összegzése után az látszik, hogy óriási különbségek nincsenek a Balaton és a horvát tenger partján, sem az apartman, sem a büfék áraiban, de persze attól függ, kinek mi a prioritás, milyen szállást választ, maga főzi-e az ételt, vagy inkább étteremben eszik.

Akinek fontos, hogy évente legalább egyszer lássa a tengert, annak többet kell szánnia úti költségre, de ezt megspórolhatja az alacsonyabb kategóriájú szálláson, vagy az olcsóbb ételeken. Az árak olyan széles skálán mozognak, hogy tulajdonképpen bárki megtalálhatja mindkét helyen a neki legjobban fekvő opciót.

Te mit gondolsz a saját márkás termékekről?

A következő hetekben a Pénzcentrum és a Debreceni egyetem közös, nagymintás felmérést végez, hogy kiderüljön, hogyan vélekednek a hazai vásárlók az ún. kereskedelmi/saját márkás, illetve a gyártói márkás termékekről. Az alábbiakban arra szeretnénk megkérni, hogy töltsd ki a kérdőívet, ezzel segítve munkánkat. Köszönjük!