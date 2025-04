Döntöttek a következő nyugdíjemelésről: prémiumra, korrekcióra is számíthatnak az idős magyarok?

A 16. héten ismét rengeteg izgalmas dolog történt a világban és Magyarországon is. Éppen ezért összegyűjtöttük legolvasottabb, legfontosabb híreinket a hétről. A cikkeket a szöveges linkekre, a címekre vagy a kiajánló dobozokra kattintva lehet elolvasni.

A hét egyik legfontosabb történése, hogy Nagy Márton bejelentette, hogy 2026 januárjában 3,6 százalékkal emelkednek a nyugdíjak, míg idén novemberben átlagosan 40 ezer forintos nyugdíjkorrekciót kaphatnak az érintettek - ugyanakkor ennek kifizetését nem hozzák előre. A gazdasági növekedés gyorsulásának köszönhetően jövőre nyugdíjprémium kifizetésére is számíthatnak a nyugdíjasok.

Ugyancsak sokakat érdekelt, hogy a húsvéti ünnepek előtt miként fog alakulni a benzin és a gázolaj ára. Sokan örülhettek így annak, hogy az ünnepek előtt lényegében nem változtak Magyarországon az üzemanyagárak.

EZ IS ÉRDEKELHET Most érkezett! Felfoghatatlan tragédia: elhunyt az ország legszebb színésznője Nagyon fiatalon robbant be a filmezésbe, és egy igazi francia legendával is szerepelhetett a vásznon.

Kiemelt fontosságú, és gyakorlatilag kultúrtörténeti jelentőségű Magyarországon, hogy utoljára jövő szombaton, vagis április 26-án lép fel a Papp László Sportarénában a közönségét már 55 éve szórakoztató Apostol zenekar. A zenekar csaknem 10 ezer koncertnél jár.

További kiemelt híreink a 16. hétről

Azonnali határzárat rendeltek el: Ausztria, Szlovákia, Horvátország átkelőin lép életbe

Mindössze két határátkelőt használhatnak az élőállat-szállító járművek, és ezeket is kötelezően fertőtlenítik. Az osztrákok és a szlovákok már több határátkelőt lezártak.

Pokoli húsvét várhat több százezer magyarra: kínlódhatnak a hétvégén, ha ezt elfelejtik

A csapadékos idő hatására a hét elején kissé lecsökken a pollenterhelés, a hét második felében azonban ismét megemelkedhet a levegőben az allergén növények virágporának koncentrációja - közölte az NNGYK friss pollenjelentésében. A platán és a nyír pollenkoncentrációja jellemzően a közepes - magas tartományban alakulhat, míg a ciprus- és tiszafafélék, a gyertyán, a fűz, a tölgy, a kőris, valamint a gyertyán virágporának koncentrációja országosan közepes, a juharé alacsony – közepes szintet érhet el.

Érik az összeomlás? Fejvesztve menekülnek a képzett dolgozók ezekről a hazai munkahelyekről

A régen tudottakon kívül, mint amilyen az oktatás vagy az egészségügy, még több lett az olyan nemzetgazdasági szféra, amelyben egyre súlyosabban fenyeget a munkerőhiány - ez derül ki a KSH nemrégiben kiadott munkerőpiaci adatsorából. Ilyen a közigazgatás és a kiskerekedelem is. Az okokról a két, az adott szektorra rálátó szakszervezeti vezetőt is megkérdeztünk, akik logikus okokat neveztek meg annak okaként, hogy mi okozza az elvándorlást, és szerintük mi lehet az ellenszer. De honnan hiányzik a legtöbb dolgozó a tavaly év végi adatok szerint?

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 719 484 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 142 416 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,78% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

EZ IS ÉRDEKELHET Hatalmas kedvezményt kapnak a ONE ügyfelei: mutatjuk az óriási meglepetést Annyi kell, hogy meglegyen a megfelelő előfizetés, és már élvezhetjük is a hollywoodi kasszasikereket.

EZ IS ÉRDEKELHET Agyad eldobod: ennyiért mérik a luxuslángost a Budai Várban - turistáknak jó lesz! Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki az egyik felkapott budapesti turistalátványosság közelében enne egy jó lángost

Menekülnek ezekből városokból, falvakból a magyarok: hiába a plusz pénz, itt nincs maradásuk

Az elmúlt években egyik krízis követte a másikat az ingatlan- és hitelpiacon, mely nagyban befolyásolta a költözési szándékokat. A pandémia, a rezsiválság, a horrorinfláció évei, a magas lakáshitel kamatok - többek között - mind-mind kihatással voltak a magyar családok otthonteremtési terveire. Az elmúlt egy évben is több fajsúlyos változás történt: módosultak a babaváró feltételei is és 2024-től megszűnt a "városi csok", viszont újragondolták a falusi csokot és bevezették a Csok Plusz hitelt. A friss lakossági számadatok most azt is megmutatják, mely falusi csokos településeken nő nagymértékben a lakosságszám, és melyeken nem tudnak a kedvező feltételekkel sem gátat szabni az elnéptelenedésnek.

Egyre többen írják alá ezt a banki papírt: nem lenne kötelező, mindenük oda lehet

Meglepően hangozhat, ám mégis több ezren vállalnak kezességet valaki más kötelezettségeiért. A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők szerint a jogügylet gyakori biztosíték lakossági és vállalati hitelek esetén is, miként az is, hogy a kezességet vállalók nem minden esetben vannak tisztában a pontos következményekkel, ezért számukra tanácsos a szerződés gondos átolvasása, az összes körülmény alapos ismerete.

Sokkot kaptak a magyar nyugdíjasok a boltokban: vége a jó időknek, áll a bál

Az elmúlt hónapok gyorsuló pénzromlása után márciusban csökkent a fogyasztóiár-index – a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján az árak 4,7%-kal voltak magasabbak az előző év azonos időszakához viszonyítva, szemben a februári 5,6%-kal. Enyhe lassulás volt megfigyelhető az élelmiszerek esetében is, jóllehet azok árindexe még mindig nagyon magas, 7,0%-os volt márciusban is. A fentiek tükrében ismét megvizsgáltuk, hogy az általunk kiválasztott tíz termékből mekkora mennyiséget tudnánk megvásárolni, amennyiben az átlagos havi öregségi nyugdíj összegéből kellene gazdálkodnunk. Az enyhén lassuló infláció ellenére márciusban rosszabb sorunk lett volna, mint februárban, elvégre akkor érkezett a 13. havi nyugdíj, tehát februárban még kéthavi ellátásból gazdálkodhattunk volna. De lássuk a részleteket - hogyan alakult a Pénzcentrum zsemleindexe 2025 márciusában?