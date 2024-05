Megszólalt a Szerencsejáték vezérigazgatója: mindent elárult, amit az új lottómilliárdosról tudni lehet

Az elmúlt 10 évben a Szerencsejáték Zrt. megnégyszerezte az árbevételét, a tavalyi évben 980 milliárd forintot ért el - erről Mager Andrea, a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója beszélt egy interjúban, ahol szóba kerültek a nagy nyeremények és a friss milliárdosok is.

2023 a rekordok éve volt a Szerencsejáték Zrt.-nek 2023-ban: a sportfogadásban, a számsorsjátékokban és a sorsjegyek világában is két számjegyű volt a növekedés.2022-höz képest. 980 milliárd forint volt a tavalyi árbevételük, a tiszta játékbevételünk, 14%-kos növekedéssel 276 milliárd forintra emelkedett.

Mint azt Mager Andrea, a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója a Portfolionak adott interjúban elárulta, elképesztő összeget, naponta közel 2 milliárd forintot fizetnek ki játékosaiknak. Beszélt a főnyeremény halmozódásának hatásairól ia, ugyanis ez meghatározó tényező a számsorsjátékok bevételei tekintetében.

Egymilliárd forintos jackpotnál még nem látunk növekvő játékkedvet. Egy és hárommilliárd között már megjelennek azok a játékosok, akik esetleg több mezőt váltanak ki, 3 milliárd forintos jackpot felett pedig megfigyelhető egy lélektani hatás, ilyenkor már nemcsak több mezőt játszanak játékosaink, hanem jelentősen bővül a számuk is. 4 milliárd forint körül pedig már megjelennek a szerencsejáték vadászok, például az ukrán-román-szerb határon a turisták

A nagy nyertesekre vonatkozó kérdésre, azt válaszolta, tiszteletben kell tartaniuk a játékosi érdekeket, ez pedig a minél nagyobb diszkréció, amit a jogszabály is véd.

Ez azt jelenti, hogy én sem személyesen, sem írásban, azaz semmilyen módon nem találkoztam a nyertesekkel, nem is ismerhetem meg a kilétüket. Van lehetőségünk viszont arra, hogy anonimizált kérdőíven kérdezzük a nagynyerteseket, de ez esetben is az a tapasztalat, hogy nagyon szűkszavúak. Önkéntesen megadott válaszaik alapján tudjuk csak, hogy a legszűkebb körben tartják az információt, vagyis jellemzően csak a családdal osztják meg a nyeremény hírét. Játékszervezőként akkor járunk el felelősen, ha tiszteletben tartjuk ezt az igényt. A nyereményeket hazai bankszámlára utaljuk, és ebből is látszik, hogy a magyar bankrendszer kiválóan teljesít. Sehonnan ilyen hír nem került ki soha, ami a nagy nyertesre vonatkozott, és ehhez tartani fogjuk magunkat a jövőben is.

Hogy elvitték-e a nagy nyereményeket, szintén nem tudni, mivel a társaság jogászai szigorú állásponton vannak. Annyi mondható el, hogy

a nagy nyerteseknek 90 napjuk van a nyereményigénylés elkezdéséhez, de jellemzően a sorsolás után 2-3 héttel jelentkeznek.

Ezt követően viszont egy sztenderdizált folyamat indul el. Ha beérkeznek hozzánk a nyertesek, akkor a hivatalos ellenőrzési eljárások után két-három héten belül a nyereményükhöz tudnak jutni. Minden belső eljárás a játékos védelmében van felépítve.

