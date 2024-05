Rengeteg közlekedési eszköz esetében változik a KRESZ júliustól: íme az új kötelező szabályok

Várhatóan drágulni fognak a bérelhető elektromos rollerek, hiszen elérik azt a súlyhatárt, amivel már beleesnek a biztosítani való járművek körébe - ezt mondta Ivanov Máté, az egyik hazai rolleres szakbolt munkatársa a CashTagnek. Németh Péter, a CLB Biztosítási Alkusz szakértője szerint éppen itt volt az ideje annak, hogy a rollerekre is kelljen kötelező biztosítás, Kárpáti András, a Jövő Mikromobilitási Szövetség elnöke pedig úgy fogalmazott, hogy elemi fontosságú, hogy mindenkinek legyen biztosítása. De vajon mit lépnek majd a biztosítók júliustól, ha megrohamozzák őket a rolleresek? Ennek is utánajárt a CashTag, a Pénzcentrum videoblogja legfrissebb adásában.

Két héttel ezelőtt közölte a Magyar Biztosítók Szövetsége, hogy július közepétől számos olyan mikromobilitási eszközre is kell majd kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást kötni, amelyek eddig nem estek bele a szórásba – erről lapunk is beszámolt.

A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag legújabb adásában annak járt utána, pontosan kire fog vonatkozni a szabályozás, milyen járművekre kell ezt megkötni, és vajon a rollermegosztó cégek ügyfelei számíthatnak-e drágulásra, ha már nem is rendelkeznek saját elektromos rollerrel?

Júliustól jön a biztosítás

A Magyar Biztosítók Szövetsége május 13-án tette közzé, hogy bővül azon járművek köre, amelyekre kötelező gépjármű felelősségbiztosítást kell kötni. Ez az érintettekre 2024 július 16-tól vonatkozik majd. A közzétett ábrából 3 nagy csoport rajzolódik ki, leegyszerűsítve, vannak járművek amire kell fizetni kgfb-t, van, amire nem, és vannak, amiknél a gépjármű jellemzőitől függően kell majd biztosítást fizetni.

Németh Péter, a CLB Biztosítási Alkusz kommunikációs vezetője szerint már éppen itt volt az ideje, hogy a rollereseket legalább a biztosítási szakma észrevegye. A KRESZ változásaira azonban még várni kell.

Gyakorlatilag az elektromos rollerek megjelenése óta problémát jelent ezeknek az eszközöknek a forgalomba való beleillesztése és ezáltal természetesen a kötelező biztosítás, a biztosítási rendszerben való részvétele is. De több évtizedre is visszavihetném ugyanezt a problémát, hiszen még a rendszám nélküli motorkerékpárok, segédmotorok, később megjelenő elektromos motorok, vagy akár az elektromos biciklik is már felvetették ezeket a kérdéseket, hogy részt vesznek a forgalomban, gépi erővel hajtottak, kell-e rá kötelező biztosítás, vagy nem kell. Most úgy néz ki, hogy megszületett egy ilyen rendelet, ami egyelőre csak a biztosítás részét teszi úgymond helyre. Ez azt jelenti, hogy hoztak bizonyos határokat, hogy milyen kategóriától, milyen súlytól, milyen teljesítménytől kötelező felelősségbiztosítás fog kelni majd ettől a nyártól kezdve ezekre a motorokra, illetve motoros rollerekre. Természetesen még a KRESZ-nek ehhez hozzá meg kell érkeznie, hogy pontosan tudjuk, hogy a kötelező biztosítás mikor fizet, mikor nem fizet. A roller egyelőre még mindenhol közlekedik, nem mondom, hogy közlekedhet, mert ez még nincsen letisztázva. Azt gondolom akkor ez teljes a kép, ha a KRESZ szabályozás is megérkezik a rollerek használatához, de kötelező biztosítási szempontból úgy néz ki, hogy most már lesznek rollerek, amikre kell kötelezőt kötni

- mondta a szakértő.

Kárpáti András, a Jövő Mobilitása Szövetség elnöke szerint elemi fontosságú, hogy mindenki, aki járművel részt vesz a közlekedésben, az rendelkezzen is biztosítással – a rollerekhez hasonló eszközök terjedése ugyanis megállíthatatlannak látszik.

Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy bárki, aki részt vesz a közlekedésben, az rendelkezne kötelező felelősségbiztosítással. Itt függetlenül arról, hogy mikromobilitási eszközről van szó, vagy akár bármilyen más teljes értékű járműről. Azt látjuk, hogy a mikromobilitási eszközöknek a szerepe és ennek megfelelően a száma is folyamatosan nő, nemcsak Magyarországon, hanem a világ összes nagyvárosában. Ebből a szempontból mindenképpen üdvözlendő, hogy szabályozói oldalról is elkezdik ezt támogatni. Ami számunkra nagyon-nagyon fontos lenne, az az, hogy minden jellegű szabályozás összhangba kerülhessenek majd hosszú távon. Nagyon bízunk benne és dolgozunk is azon, hogy ezt a fajta harmonizációt minél előbb meg tudjuk tenni Magyarországon is. Jelenleg az információink szerint több mint százezer elektromos roller fut Magyarország útjain. Én azt gondolom, hogy ez már túl van azon a kritikus tömegen, ahol érdemes ezt akár biztosítási oldalról is megközelíteni

- mondta Kárpáti András a CashTagnek.

Kire vonatkozik ez?

Az egyik hazai szakbolt munkatársa, Ivanov Máté a CashTagnek azt fejtette ki, hogy pontosan milyen járművekre kell majd biztosítást kötni júliustól. A rendelet ugyanis nem az összes rollerre terjeszti ki ezt, lesznek olyanok, amire nem kell majd biztosítás.

A 25 km/h tervezési sebességet meghaladó rollerekre minden esetben szükség lesz biztosításra, illetve a 25 kilogramm nettó tömeget meghaladó és 14 km/h maximális sebességet meghaladó járművekre. A mi vásárlóink kétharmada nagyjából továbbra is a kisebb kategóriát vásárolja, amire továbbra sem lesz szükség biztosításra. Vásárlóink egyharmada viszont a prémium kategóriára esküszik, ahol nagyobb végsebesség, nagyobb teljesítménnyel elérhető

- mondta Ivanov Máté. Hozzátette még azt is, hogy ő kimondottan örül, hogy végre lesz valamiféle szabályozás a rollerekre, sok olyan baleset történik ugyanis, amelyeket így utólag jobban lehet majd vizsgálni.

Biztos vagyok benne, hogy a kárbejelentések, a károkozások és elsősorban a rendőrségnél való bejelentések vezettek oda, hogy szabályozni kell ezeket az eszközöket, és egyébként is szerintem joggal szúrja az emberek szemét, hogy hússzal, harminccal járdákon száguldozó rollerek vannak, meg buszsávban, bukósisak nélkül is látunk rollereseket. Teljesen természetes, hogy egy megfelelő európai szemléletben kilóg a közlekedési kultúrából, és be kell valahova szabályozni. Rolleresként teljesen egyetértek azzal, hogy kötelező felelősségbiztosítás alá elkezdik bevonni a rollereket is, és azzal is egyetértenék, hogy a KRESZ terjedjen ki rájuk, vagy a bukósisak legyen kötelező. Sajnos azért is jogos mindez, mert halálos balesetek is vannak már, amik a rollerhez köthetőek, csonttöréses balesetek szintén vannak, és ezért bosszankodó autósok is vannak, mert egy ilyen roller lehet, hogy csak nekicsapódik egy autónak, vagy leveri a tükrét, de ott akár százezer forintos károk keletkeznek, és a rolleres utána eltűnik a tömegben. Az is fontos, hogy egy ilyen esetben ez ugyanolyan cserbenhagyásnak számít, és ugyanúgy büntetési tétele van ennek a dolognak, mint mondjuk egy cserbenhagyásos gázolásnak

- mondta a szabályozásról és a biztosítási tervekről.

Felmerült bennünk a kérdés, hogy ha valaki olyan rollerezne, aki sajáttal nem rendelkezik, vajon érezni fogja-e a rollermegosztó cégeken keresztül a drágulást? Ivanov Máté szerint várható, hogy a rollermegosztók emelni fognak az árakon – nem a végsebesség, hanem a súlyhatár lehet majd az, ami miatt ezekre a rollerekre is kell majd a kgfb, ez viszont természetesen a cégek feladata lesz.

Súly szempontjából mindenképp. Mivel sharing marketre lettek kitalálva, sokkal robosztusabb felépítéssel rendelkeznek. Nyilván pont ezért is, mert mindenki eszetlenül használja őket. Teljesítmény szempontjából ezek nagyjából egy 350-400 wattos motorral vannak szerelve, illetve 25 kilométer/órában vannak limitálva

- tette hozzá a szakbolt munkatársa.

Nem minden biztosító várja tárt karokkal a rollereseket

De vajon hogy állnak hozzá a dologhoz a biztosítók, mindenki nagy elánnal vetette-e bele magát annak tervezésébe, hogy rolleresek rohamozzák meg őket júliustól? Németh Péter szerint mindenki tervez, de ő maga olyanról is tud, akik hallani sem akarnak ezekről az ügyfelekről – és a módszerük is megvan már arra, hogy semmiképpen se kelljen a rolleresekkel foglalkozniuk.

A megjelenés után látunk már biztosítókat, amelyek inkább el fognak ettől zárkózni. Az a biztosító, amelyik kötelező biztosítást ad, annak minden eszközre köteles adni a kötelező felelősségbiztosítási ajánlatot, ami a kötelező felelősségbiztosítási rendszerben benne van. Most már azt kell mondanom, hogy a kis rollertől kezdve egészen az óriás munkagépig, ami részt vesz a forgalomban, kötelező felelősségbiztosítást adni kell. Az már egy másik dolog, hogy a biztosítók ezt hogy szokták kimozogni. Ennek az a „bevált” módja, hogy irtózatosan magasra árazzák azokat a tételeket, amikre nem kíváncsiak. Azt gondolom, hogy lesznek másfél millió forint/év kötelező biztosítási díjak is elektromos rollerekre, akkor azt nem kell megkötni, hanem az azt jelenti, hogy az a biztosító nem kíván rolleres ügyfelekkel foglalkozni. Ilyenről már tudok egy-két biztosítót illetően, amelyik azt mondja, hogy biztos, hogy ezt a gyakorlatot fogja követni. De azért abban is biztos vagyok, hogy lesznek olyan társaságok, amelyek jó potenciális ügyfeleket fognak látni a rollerekben. Egyrészt kötelező biztosítás szempontjából, másrészt később azért majd „megkínálgatják” ezeket a rollereseket autóikra, lakásaikra, egyéb motoros eszközeikre, hogy az ezekre kellő biztosítást is náluk kössék. Szóval egész biztosan lesznek ajánlatok a rendszerben

- mondta Németh Péter. Hozzátette még azt is, hogy szerinte nem lesz olyan brutálisan magas a biztosítási díj azoknál, akik viszont segíteni fognak a rollereseknek. Az azonban jó kérdés, hogy hogy fog kinézni egy közúti ellenőrzés a rollereseknél.

A rolleres társadalom talán el tudja mondani, hogy fiatalabbak, sokkal nagyobb arányban használják az internetet, így a biztosítók a segédmotor-kerékpárokra már élő rendszert fogják kiegészíteni. Szerintem egy legördülő menü lesz a biztosítók honlapjain, hogy milyen eszközre kötök, és akkor utána ugyanaz a rendszer fog menni, mintha egy motorkerékpárra kötnék felelősségbiztosítást. Minden benne van egy központi rendszerben. Viszont nagyon nehéz dolog lesz a rendőrnek a helyszínen megállapítani, hogy erre a rollerre kellett a felelősségbiztosítás. Nem is tudom, hogy egy helyszíni ellenőrzés hogy fog történni, hogy a rendőr megméri, a másik meg megy vele és megnézi, hogy elment-e 25-öt vagy sem. Mert a súlyt még csak-csak megállapítják, de azért a sebességet nem tudom, hogy tudják tesztelni. A kismotorok, segédmotorok esetében 6-7 ezer forinttól 3 ezer forintig csökkenő éves díjról beszélünk. Nem várom magasabbra a rollerek díjait sem. Ha most tippelnem kéne, akkor azt mondom, hogy 3500 és 5000 forint lesz éves szinten egy ilyen rollernek a kötelezője, de ezt majd a biztosítók beárazzák. Lehet viszont olyan is, hogy valaki egymillióért fogja adni a biztosításokat, csak hogy ne kössenek nála rolleresek. Tehát egy valós ajánlatot 3 és 5 ezer forint közé várok. Egy roller költségei között - fenntartási költség, szervizdíjak – szinte észre sem lehet majd venni, úgyhogy azt gondolom, hogy összességében inkább jó dolog ez, ezzel ugyanis a rollereseket elismeri a KRESZ

- mondta a CLB Biztosítási Alkusz szakértője.

Összességében tehát a szakértők is úgy vélik, hogy nagyon régi adósságot törlesztenek most a biztosítók, és önmagában rendkívül pozitív, hogy ezzel a rollereseket is elismerték egy rendeletben. A következő lépcsőfok minden bizonnyal az lesz, ha a KRESZ-ben is megjelennek majd az ilyen közlekedési eszközökre vonatkozó pontos szabályok - azonban erre legalább jövő tavaszig biztosan várni kell.