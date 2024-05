Így tesznek félre az élelmes magyarok euróban a nyugdíjukra: durván jól járhatnak, ha beüt a krach

Sokan játszanak el a gondolattal, hogy időskorukban egy másik országba költöznek, ahol kedvezőbb a klíma - mint például Málta, Görögország, vagy Spanyolország. Ez pedig nem feltétlenül jár életszínvonal csökkenéssel a magyar nyugdíjasok számára sem: a G7 cikke szerint átlagos vagy annál kissé magasabb magyar nyugdíjból ma már le lehet telepedni és meg lehet élni a spanyol tengerparton. Bizonyos szempontból még jobb életszínvonalat is el lehet érni, a jobb egészségügyi ellátással, szociális ellátásokkal, stb. Aki ilyen lehetőségen gondolkodik, annak előnyös lehet egy olyan nyugdíjmegtakarítási forma, amit viszonylag kevesen ismernek, használnak.

Egy külföldre kiköltöző magyar nyugdíjasnak árfolyamkockázatot kell vállalnia, hiszen (az aktív korú, munkában lévő kiköltözővel ellentétben) mindig forintban fogja megkapni a havi jövedelmét (a nyugdíját), de abból euróra átváltva kell megélnie - írja a lap. (Egészen addig, amíg Magyarország be nem vezeti az eurót.) 2024 januárjában például Magyarországon az öregségi nyugdíj átlaga valamivel kevesebb, mint 231 ezer forint volt, ez a cikk írásakor aktuális árfolyamon (387) 596 eurót ért. Ha az árfolyam eléri a 400-as szintet, akkor ugyanez a nyugdíj 577 euróra csökken. A hosszabb távú pénzügyi tervezést nagyon megnehezíti, hogy forintban számítva minden bizonnyal emelkedik majd a nyugdíj, ám az emelés mértékét alapvetően a magyarországi infláció határozza meg. Márpedig ez nem releváns egy külföldön élő számára - írják.

A forint az euróval szemben az elmúlt 20 évben kisebb-nagyobb ingadozásokkal, de tendeciaszerűen gyengült. A Magyar Nemzeti Bank hivatalos adata szerint 2004. május 27-én egy euróért 251,57 forintot kellett adni, míg pont 20 évvel később ez a szám 384,57 forint volt. Ez közel 53 százalékos gyengülés.

A hazai nyugdíjemelés pedig alapvetően az inflációtól függ, amely 2004 óta összesítve 166,3 százalék volt. Spanyolországban ez az adat a helyi statisztikai hivatal kalkulátora szerint 53,3 százalék. Ez alapján, ha egy 2004-ben kitelepült magyar nyugdíjas végig a hazai inflációnak megfelelő emelést kapott volna, miközben megélhetési költségei a spanyol átlagnak megfelelően nőnek, akkor most rosszabbul élne, mint 20 évvel ezelőtt - írják.

Így nem jelent kockázatot a forint gyengülése

A magyar pénzügyi szolgáltatók kínálatában vannak euró alapú nyugdíjbiztosítások is. "Ezeknél nem feltétel, hogy az ügyfél eurót fizessen be, mert akár a forintos jövedelméből is tehet félre úgy, hogy a biztosító euróban tartja nyilván a megtakarítását, és később euróban is fizeti majd ki, akár egy összegben, akár járadék formájában" – mondja Veres Patrik, a Grantis pénzügyi elemzője. A magyar állam pedig (nyilván nem a nyugdíjas kiköltözés ösztönzésére) az eurós nyugdíjbiztosításokat is támogatja adójóváírással - írja a lap.

Az éves befizetéseknek a 20 százalékát, de egy évben legfeljebb 130 ezer forintot ebben az esetben is visszakaphat a személyi jövedelemadójából az, aki euróban készül a nyugdíjas éveire. Ahogy a hagyományos nyugdíjbiztosításoknál, az eurósok között is van befektetési egységekhez kötött vagy garantált kamatú verzió, utóbbinál a megtakarító egy fix, előre ismert összeget kap majd a megtakarítási idő végén, de megkapja az extra hozamokat is az ígérten felül, ha a biztosító a garantált eredmény felett teljesít.

A dedikáltan nyugdíjcélú megtakarítások között azonban csak nyugdíjbiztosítás indítható eurós megtakarításként. A nyugdíj előtakarékossági számla (nyesz) ugyanis a jogszabály szerint csak forintos számla lehet, és az önkéntes nyugdíjpénztárak is csak forintban fogadhatják a befizetéseket.