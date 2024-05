Így keresheted degeszre magad egy óra munkával: végzettség sem kell hozzá, 50 ezer az órabér

Egy profi animátor vagy bohóc óradíja akár 50 ezer forint is lehet és végzettséget sem igényel a munkakör. Eközben egy tematikus gyerekzsúr összköltsége könnyen elérhet vagy meghaladhat akár több százezer forintot is. Bizonyos helyeken egy alapcsomag 60 ezer forintba kerül és egy órát ölel fel, míg a gyerek disco egy órára 39 990 forintért vehető igénybe, a nagy csomag két órára 59 990 forint körül mozog. Az elmúlt években Magyarországon is egyre népszerűbbé vált ez a trend, azonban az ilyen szórakoztatás nem olcsó mulatság, és leginkább a módosabb családok engedhetik meg maguknak, hogy gyermekeik kedvenc karaktere köszöntse fel őket.

Az internet és a közösségi média elterjedésével a tematikus zsúrok még nagyobb figyelmet kaptak. A szülők inspirációt merítettek a világhálón fellelhető képekből és ötletekből, és egyre nagyobb hangsúlyt fektettek a részletekre. Az olyan platformok, mint a Pinterest és az Instagram, rengeteg ötletet kínáltak a tematikus bulik megtervezéséhez. Manapság már nemcsak bohócokat és egyszerű jelmezes szereplőket hívnak a szülők, hanem teljes élménycsomagokat rendelnek, amelyek magukban foglalják a dekorációt, a cateringet és a különböző interaktív programokat is.

A szolgáltatók kínálata is kibővült, és szinte bármilyen témában elérhetők animátorok, legyen szó Harry Potter varázslóvilágáról, szuperhősökről vagy éppen egy Jurassic Park ihlette dinoszaurusz kalandról. Az elmúlt években itthon is egyre népszerűbbé vált az a trend, hogy szülinapokra és gyereknapra bohócokat, illetve mese- vagy filmkaraktereknek beöltözött animátorokat hívnak meg, hogy varázslatosabbá tegyék az eseményt. Ez a szolgáltatás azonban nem olcsó mulatság, és nem akárki engedheti meg magának, hogy a kedvenc karaktere köszöntse fel a születésnapján.

Bohócok és animátorok

A gyerekek számára ezek a karakterek életre kelnek, és nemcsak szórakoztatják őket, hanem interaktív játékokat, bűvésztrükköket és egyéb programokat is kínálnak. Az élmény, hogy találkozhatnak kedvenc mesehősükkel vagy egy mókás bohóccal, felejthetetlen emléket jelenthet sok gyerek számára, a szülőknek pedig segítség lehet a gyerekek lekötésében.

A leggyakrabban hívott karakterek közé tartoznak a Disney hercegnők, a Marvel szuperhősök, valamint olyan klasszikus figurák, mint például a kalózok. Az animátorok belebújnak ezekbe a szerepekbe, és a gyerekekkel együtt énekelnek, táncolnak, valamint különféle játékokat és vetélkedőket szerveznek. A bohócok esetében a klasszikus lufi hajtogatás, arcfestés és bűvésztrükkök is a program részét képezik.

Azonban azt is érdemes megemlíteni a téma kapcsán, hogy az ilyen típusú szolgáltatások igénybevétele a legtöbb esetben komoly anyagi ráfordítást igényel. Egy profi animátor vagy bohóc óradíja több tízezer forint is lehet, különösen, ha népszerű karakterekről vagy bonyolultabb programokról van szó. Emellett az animátorok általában több órára szerződnek, és az utazási költségeket is felszámolják. Így egy ilyen esemény összköltsége könnyen elérheti vagy meghaladhatja a százezer forintot is. A következő táblában kigyűjtöttünk néhány karaktert és tematikus bulit és kiírtuk, hogy az alapcsomag mennyibe kerül és milyen időtartamokra lehet számítani.

A táblából jól lehet látni, hogy nagyon különböző árakon lehet elérni ezeket buliélményeket. Az alapcsomag mindenhol igen hasonló, általában 1-1,5 óráig foglalkoztatják a gyerekeket zenés-táncos programokkal. Ha pedig valaki külön tematikus partyt is szeretne, akkor teljes dekorációt is lehet kérni. Szintén a fenti ábrán látható, hogy az alapcsomag, amely 60 ezer forint 1 órát ölel fel és általános programokat kínál.

De van lehetőség ennél is több szolgáltatást is igényelni, vagy egynapos programot kérni, de az már 100 ezer és fél millió forint közötti árakat jelent.

Ezen felül van lehetőség úgynevezett gyerek discora is, ahol nagy hangfalak, fényjáték, füstgép és karaoke is igényelhető, egy órára 39 990 forintért, ha pedig a nagy csomagot választja, ami már 2 óráig tart az 59 990 forint körül mozog. Ezekben az összegekben pedig nincsen benne a dekoráció, az étel semmi, csak is kizárólag a technikai eszközök.

Az is jól látszik, hogy az animátorok esetén árban látható némi különbség, mely az adott karakter népszerűségével hozható összefüggésbe. Annak ellenére, hogy az ilyen szórakoztatás drága, egyre több cég kínál különböző csomagokat és kedvezményeket, hogy szélesebb körben elérhetővé tegyék szolgáltatásaikat. Emellett vannak nonprofit szervezetek és közösségi kezdeményezések is, amelyek igyekeznek elérhetővé tenni a bohócokat és mesefigurákat a kevésbé tehetős családok számára is.

