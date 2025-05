Műtárgyak, mint befektetés: trend vagy lehetőség? (x)

PR Link a vágólapra másolva

A magyar műtárgypiac becslések szerint évi 15–20 milliárd forintos forgalmat bonyolít, amelynek kétharmada nyilvános aukciókon történik. A festmények, ékszerek és órák iránti kereslet nem csupán esztétikai, hanem gazdasági szempontból is jelentős, hiszen a műtárgyak nemcsak vizuális élményt nyújtanak, hanem pénzügyi befektetésként is egyre nagyobb szerepet töltenek be. A befektetők körében különösen keresettek a limitált példányszámú, jól dokumentált művek, amelyek értéke az idő múlásával stabilan növekedhet – különösen, ha megbízható aukciósházon keresztül jutnak hozzá. A 250 éves múltú BÁV ART 85. Művészeti Aukciója kiváló lehetőséget kínál mindazok számára, akik szeretnék diverzifikálni befektetéseiket, és az ingatlanokon vagy értékpapírokon túl más, értékálló eszközökben is gondolkodnak.

Órák, amelyek nem csak az időt mutatják A Rolex órák legendája évtizedek óta élénken foglalkoztatja a gyűjtőket, és nem véletlenül: a mostani aukció egyik legkiemelkedőbb darabja egy platina Rolex Cosmograph Daytona, amelyet a márka alapításának 50. évfordulójára készítettek limitált szériában. A 32 millió forintos kikiáltási ár meghökkentőnek tűnhet, de a luxusórák világában nem szokatlan: Paul Newman Daytonáját 2017-ben 17,7 millió dollárért adták el. Értékét ritkasága is emeli: nemcsak drága, de hosszú várólistákon át vezet hozzá az út, így a Rolex Daytona mára nem csupán státuszszimbólum, hanem megbízható értékőrző is lett. Modernista mesterek: értékálló magyar festmények A mostani árverés egyik kiemelkedő tétele Vaszary János Kilátás a művész műterméből című festménye, amely a legendás színművész, Pécsi Sándor képzőművészeti hagyatékából származik. Vaszary alkotásai rendre rekordáron kelnek el: például az Alassiói strand 2022-ben 165 millió forintért cserélt gazdát. Az ilyen rangos festmények nemcsak értékőrző befektetésnek tekinthetők, hanem hosszú távon is jelentős értéknövekedést mutathatnak. Ékszerek sztároktól, sztároknak – és befektetőknek Az aukció kínálatában különleges ékszerek is szerepelnek, köztük Stephen Webster brit designer zafírokkal díszített gömbhal nyaklánca. A neves tervező alkotásait olyan világsztárok viselik, mint Madonna, Cate Blanchett vagy Lewis Hamilton. Az ilyen egyedi darabok értékét az anyagon túl a márka presztízse, a hozzájuk fűződő történet és az innovatív dizájn is jelentősen befolyásolja. A 85. Művészeti Aukció tételei május 10–18. között személyesen megtekinthetők a Szent István körúti galériában, az aukcióra pedig május 20–21-én kerül sor a MOM Kulturális Központban, illetve online is követhető lesz a BÁV ART online aukciós portálján. (x)

