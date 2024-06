Teszten a Temu filléres láncfűrésze: 100-szor is gondold meg, mit veszel a kínai webshopban

Egy fiatal amerikai tartalomgyártó, egy bizonyos láncfűrészes Jenna letesztelt egy alig több mint 20 ezer forintos Temus láncfűrészt. A videós nem volt lenyűgözve az eszközről, aminek a hátulütőit több videójában is bemutatta, sőt a terméket versenyeztette jóval komolyabb, 200-300, de 600 ezres masinákkal is.

„Normál nagyságú, van súlya is, viszont a fogása elég fura” - ezzel indítja TikTok videóját láncfűrészes Jenne (#chainsawjenne). A videós egy 68 dolláros, jelenlegi árfolyamon mintegy 24 400 forintba kerülő láncfűrészt tesztelt, amit a Temuról vásárolt. Az első benyomásai nem voltak túl jók, az eszköz fogantyúja némileg magasan helyezkedett el, de ami még viccesebb volt, hogy az eszközön szereplő matricák rögtön leváltak a felületről.

A videós bemutatta, hogy nem volt egyszerű indulásra bírni a fűrészt, jó sokszor kellett vele próbálkozni, de végül csak sikerült működésre bírni. Jenna megjegyezte, hogy a gépnek van ereje, viszont rögtön már az első tesztvágást abba kellett hagynia, mivel a fűrész elülső részén lévő tartócsavarok még a fűrészelés végezte előtt meglazultak, az egyik el is repült a gépről. Így pedig nem lett volna biztonságos folytatni a tesztet.

Jenna a kommentszekcióban megjegyzi, bár azóta több tesztvágást is végzett a géppel, amikről videó is van, ezeket a tartócsavarokat minden egyes alkalommal meg kellett újra és újra húznia. A gép minőségileg tehát nincs a legjobban összerakva finoman szólva sem. A láncfűrészes lány kitért arra is, hogy az eszközön lévő feliratok nem a legjobb angol nyelvhelyességgel vannak írva, ami nem túl biztató, ahogy az sem, hogyha a fűrészt kézbe vesszük, és megrázzuk, akkor a szerkezet csilingelő hangot ad ki, mintha valamilyen alkatrész letörve mozgolódna ide-oda a fűrész belsejében.

Jenna egy videóban egy komoly Stihl fűrésszel is összehasonlítja a kütyüt, ami első látásra nem tűnik egy fair csatának. Végül a Temus versenyező tempóval jóval alul is marad, a kinézetre is bestiálisnak tűnő márkázott fűrésszel szemben. Azt persze érdemes hozzátenni, hogy a bestia itt egy cirka 630 ezer forintos fűrészt takar. Jenna később egyébként csinál még egy úgynevezett speedtestet, amin a különböző fűrészek gyorsaságát teszteli egy fatörzsön.

A 68 dolláros, 24 ezer forintos fűrész a próbakor egyszer csak leáll, a befejezéshez újra is kell indítani, így 43 másodperc alatt végez. A 649 dolláros versenyző, ami forintosítva 233 ezer forintot kóstál, 11 másodperc alatt küzdi le a rönköt. Aztán jön egy 1270 dolláros, 456 ezer forintot érő eszköz, annak már csak 8,8 másodpercre van szüksége, majd a korábban bemutatott 630 ezres versenyző végez 7,2 másodperc alatt. Mindent egybevetve a videók tanúsága az, hogy láncfűrészes Jenna nem igazán ajánlja vételre a kínai portékát.