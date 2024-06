Felforgatta a magyar boltvilágot a CBA és a Penny: óriási a vész a Sparnál, sírhatnak az Aldinál is

A 2023-as év komoly kihívások elé állította a magyarországi kiskereskedelmet, amelyet a kötelező akciók és brutális kiskereskedelmi különadók jellemeztek. Az árstopok megszüntetése ellenére ezek az intézkedések továbbra is nagy nyomást gyakoroltak a piacra. A legnagyobb botrány a Spar körül van jelenleg, ami két éve stabilan veszteséges, miközben a magyar tulajdonú cégek, mint a CBA és a Coop sikeres évet zártak. Az Auchan, bár nem növekedett jelentős mértékben, szintén pozitív eredményeket ért el, de nagyot ment 2023-ban a Penny is. Hozzá képest diszkontvetélytársa az Aldi viszont nem könyvelhetett el ilyen pozitív évet, a német lánc is csúnyán földbe állt, jókora veszteséggel zárva a 2023-as üzleti évet az adózott eredményeit illetően.

Igencsak változatos évet tudhat magáénak a kiskereskedelem Magyarországon 2023-ban. Hiszen bár az árstopokat augusztus 1-el kivezették, a kötelező akciók, illetve a brutális kiskereskedelmi különadók velünk maradt. Éppen ezért nem is csoda, hogy már a 2022-es évben is bőven láttunk veszteséggel működő cégeket, és bizony ez a tendencia idén is folytatódott.

Hovatovább az év egyik legnagyobb botránya éppen a Spar körül robbant ki, akörül a cég körül, ami a legnagyobb magyarországi üzlethálózattal rendelkezik, rendre bőven emeli értékesítésének nettó árbevételét, mégis most már tudjuk, hogy két éve stabilan veszteséges idehaza. Ugyanez azonban nem mondható el minden szereplőről. Sőt, a 2023-as év, főleg magyar tulajdonú cégek kapcsán még kifejezetten sikeresnek is mondható.

De mielőtt belecsapnánk az elmúlt üzleti év elemzésébe kiskereskedelmi oldalról gyorsan jegyezzük meg, hogy a hazai palettáról két óriás, a Lidl és a Tesco azért hiányzik, mert az ő üzleti évük nem januártól februárig tart, így a beszámolóikat is máskor készítik el. De így is lesz bőven dolgunk adatokkal, hiszen a 2023-as üzleti évre vonatkozóan kijöttek a Coop, a Reál, a CBA, az Aldi, a Penny, az Auchan és Spar beszámolói is.

Meglódultak a boltok bevételei

Vizsgálódásunk előterébe először a cégek nettó árbevételei kerültek. Itt már első látásra is óriási különbségek mutatkoznak meg a láncok között. A legtöbb és a legkevesebb árbevétel között nem kevesebb mint 88-szoros (!) különbség van. És az is nagyon látszik, hogy a külföldi láncok jóval magasabb nettó árbevételeket generálnak, mint a magyarok.

Így alakulhatott az, hogy míg a Spar Magyarország Kft. 881,5 milliárdos nettó árbevételt ért el, addig a CBA Kft. nem sok híján 10 milliárdosat. A tisztánlátás végett fontos megemlíteni, hogy a CBA Kft. ilyen téren a CBA Franchise hálózat Rendszergazdája, a bevallásaik ilyen téren tehát egyfajta lecsapódásai a majd 2 ezer boltjuk üzemeltetésének.

Nagyon közel vannak egymáshoz a diszkontok is, hiszen a diszkontversenyben a nettó árbevételek tekintetében az Aldi lenyomta a Pennyt, előbbi 490 milliárdos, utóbbin 488 milliárdos nettó árbevétellel zárta a 2023-as üzleti évét.

Érdekes látni azt is, hogy a Coopnak szinte pontosan kétszer akkora lett az értékesítésének nettó árbevétele, mint a Reál láncnak (51,6mrd vs. 25,6 mrd). Az igazságos azonban hozzátartozik, hogy bár a Coop duplázza a Reált nettó árbevételben, ehhez neki 4-szer annyi boltot kell üzemeltetnie összességében, hiszen míg Coopból országszerte közel 4000 darab található, addig Reálból alig több mint ezer.

Lévén, hogy a Tescónak még nem ismerjük a számait, a hipermarket kategóriából ezúttal egy versenyző, az Auchan képviselteti magát. Ez a vállalat is növelni tudta nettó árbevételét, viszont nem akkora nagyságban, mint a többiek. A 368,6 milliárdos adat tehát így is jócskán elmaradt még a Penny, illetve az Aldi számaitól is. Fontos persze itt is kiemelni, hogy Auchanból alig több mint 20 található idehaza, míg a másik két lánc az Aldi esetében több mint 100, a Penny estében több mint 200 bolttal operál, igaz az értékesítési elvük is más.

Valakik szárnyalnak, valakik nem

A nettó árbevétel nagyságán túl megvizsgáltuk a növekedés mértékét is. Ebben egyértelműen a Penny lett az első, egyedül ők voltak képesek több mint 20 százalékkal (!) növelni nettó árbevételüket 2022-2023 között. De azért nem sokkal maradt el tőlük a CBA és az Aldi sem. Előbbi 17,8, utóbbi 17,5 százalékkal növekedett.

Listánkon két bolt szerepel, amelyik nem érte el a 10 százalékos emelkedést, igaz, a lista utolsó helyezettje még az ötöt sem. A Reál üzletek bevételnövekedése 9,6, az Auchané viszont csupán 4,1 százalékos volt.

A magyar láncok lenyomják a multikat?

A nettó árbevételek nagysága azonban egy dolog, az viszont egészen más tészta, hogy a különböző költségek, adók, és miegymás levonása után végül mekkora pénz landol a különböző láncok tulajdonosaik zsebében. Amit pedig a 2023-as év után látunk, az igazából kiskereskedelmi vérengzés. Elől járóban annyit, a Spar, ami boltszámilag Magyarország legnagyobb láncának számít már második éve veszteséges, és egyre durvábban, miközben a Penny, de a CBA is pokoli módon kilőtt, utóbbi például 23-szor akkora adózás utáni eredményt realizálva 2023-ban, mint 2022-ben.

Az adatokból látjuk, hogy a Spar valósággal a földbe állt a 2023-as üzleti évében. Azt persze 2022 óta tudjuk, hogy gondok vannak a vállalatnál, ám az akkori brutális, 13 milliárd forintos veszteséget, most még 5 millióval meg tudták fejelni, ami 18 milliárdos veszteséget jelentett 2023-ban. Ugyancsak brutális zakót könyvelhetett el az Aldi, ami bár a bevételek alapján nagyot tudott nőni, mégis 9,5 milliárdos veszteséggel zárt, a 2022-es évi majd 6 milliárdos eredményéhez képest.

Ezzel a veszteséges láncok köre be is zárult, ugyanis az Auchan, bár bevételeit alig, az eredményességét azért tudta növelni, így a 2022-es 2 milliárdos veszteségről egy majd 600 milliós nyereségre tudott szert tenni. Ugyanígy növelte nyereségességét a Reál is, 960 millióról majd 1,5 milliárdra 2022-2023 között. És akkor következzen a legnagyobb növekvő, a CBA a 2022-es üzleti évében mindössze 98 millió forintos eredményt realizált, ehhez képest 2023-ban ez az összeg majd 2,3 milliárd forintra (!) rúgott. Ebből ráadásul valamivel több mint 1,4 milliárd forintot ki is fizetnek osztalékban.

Ugyancsak nagyot nőtt a Coop eredménye is, 1,5 milliárdról 2,7 milliárdra. Ám, aki a legjobban örülhetett ezek közül a láncok közül az a Penny volt. Nem elég hogy a nettó árbevétel-növekedési versenyt is megnyerték, ők lettek a legeredményesebb vállalat is. Az adózás utáni eredményük ugyanis a 2022-es mínusz 155 millióról, 2023-ra plusz 4,3 milliárd forintra ugrott, amit minden egyes forintig be is raktak eredménytartalékba.

A Penny tehát egyértelműen nagy nyertese a viszontagságos 2023-as gazdasági évnek, de ugyanígy nem panaszkodhatnak a magyar láncok sem.

Durvul a boltok harca

Összességében azt láthatjuk tehát, hogy a viszontagságos 2022-2023-as évek igencsak mély nyomot hagytak a legnagyobb magyarországi kiskereskedelmi láncokban. Viszont ki így, ki úgy viselte el ezt a megrázkódtatást. Igaz, a Lidl, illetve a Tesco legfrissebb adataira még várunk, az látszik, hogy a Penny mellett a magyar láncok is brillírozni tudnak, nagyot ment 2023-ban a CBA, de abszolút nyereséges maradt a Coop és a Reál is. Veszteségből nyereséget tudott csiholni az Auchan is, még akkor is, ha itt azért óriási számokról nem beszélhetünk.

Ezekhez a láncokhoz képest viszont az Aldi földbe állt 2023-ban, jókora, több mint 9 milliárdos veszteséget felhalmozva. De még ez is csak a fele annak, amit a Spar zuhanása produkált, a veszteség meg sem állt -18 milliárd forintig. Ezzel a Spar, Magyarország egyik legnagyobb foglalkoztatója immáron 2. éve durván veszteséges, és a kilátásai sem túl rózsásak. Legalábbis abból a szempontból semmiképp, amiről a bevezetőnkben már írtunk, nevezetesen hogy igencsak összeakadt a vállalat bajsza az állammal. Azzal a magyar állammal, akinek deklarált célja, hogy a magyar kiskereskedelem túlnyomó részt legyen magyar kézben.

Nem véletlen, hogy a botrány a Spar oldaláról éppen arról szólt, hogy az osztrák vezetőjük szerint magyar oldalról megpróbálták megszerezni az üzletláncot. Ezért a Sparnak intézkednie kellett, és jogilag átszervezte magyarországi működését. Emlékezetes, hogy Lázár János a Portfolio Építőipar 2024 konferenciáján először arról beszélt, felvetette a kormányban, hogy vegyék meg „szőröstül-bőröstül” a Spart. Az ügy most egyébként ott tart, hogy az igen borús hangvételű Spar éves eredményeit bemutató sajtóeseményen még április végén Heiszler Gabriella, a SPAR Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója az esetleges kivonulásról azt mondta, „erről nem én döntök, de a tulajdonossal való beszélgetések kapcsán azt mondhatom, hogy nem.”

