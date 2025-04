Fájó milliókat bukott, aki így vett lakást az utóbbi időben: rengetegen sétáltak bele a csapdába

A 17. héten ismét rengeteg izgalmas dolog történt a világban és Magyarországon is. Éppen ezért összegyűjtöttük legolvasottabb, legfontosabb híreinket a hétről. A cikkeket a szöveges linkekre, a címekre vagy a kiajánló dobozokra kattintva lehet elolvasni.

A lakásvásárlás előtt állók számára talán az egyik legfontosabb kérdés, hogy mikor érdemes belevágni az egész folyamatba – nem érdemes várni esetleg? A kérdés különösen aktuális volt a közelmúltban, amikor is az elszálló kamatkörnyezet miatt lényegesen drágábbá váltak a lakáshitelek, így a lakáshitelre vásárlók számára sokszor nem is volt más opció, mint a várakozás. Kérdés persze, hogy az időközben olcsóbbá váló lakáshiteleken lehet-e annyit nyerni, mint amennyit elveszíthettünk az újra töretlenül növekvő lakásárakon? Nos, a válasz talán meglepő lehet.

A magyar közoktatás nem alkalmas arra, hogy érdemben hozzájáruljon az ország fejlődéséhez – állítja Garamvölgyi Zsolt oktatási szakértő, akit a jelenlegi rendszer hiányosságairól és annak lehetséges reformjáról kérdeztünk. Szerinte az iskola ma nem képes felkészíteni a diákokat arra, hogy feltalálók, vállalkozók vagy akár csak tudatos állampolgárok legyenek, mert kizárólag munkaerőként tekint rájuk. Az elavult struktúra, a túlterheltség, az esélyegyenlőtlenség, valamint az innováció hiánya mind abból fakad, hogy az oktatás nem személyre szabott, és nem fejleszti a korszerű, a 21. században elengedhetetlen készségeket. Az interjúban szó esik arról is, hogyan lehetne ezt megváltoztatni, milyen szerkezeti átalakításra lenne szükség, és miért nem lenne mindez sem időben, sem pénzben irreális vállalás. A tét nem kisebb, mint hogy elindul-e Magyarország egy olyan oktatási modell felé, amely a tehetséget nem hagyja elveszni – akárhol is született.

Bár hivatalosan már elindult, a gyakorlatban még várat magára az elektronikus ingatlan-nyilvántartás rendszere, az E-ING. Az év elején hatályba lépett szabályozás ellenére sem ügyvédek, sem természetes személyek nem tudják használni a rendszert, miközben súlyos működési hibák, hiányos oktatás és jogalkotási bizonytalanságok hátráltatják az átállást.

23 ezer forint három emberre – palacsintával. A Budai Vár után most Hollókőn sokkolja az árérzékeny látogatót a húsvéti gasztrovalóság: egy nutellás palacsinta 1500 forint, a belépőjegy pedig egy felnőttnek 6500. Egy TikTok-videó most újra belobbantotta a vitát: vajon tényleg elszálltak az árak, vagy csak mi maradtunk le a fesztiválgazdaság tempójáról?

A május 1-jei hosszú hétvége kiváló alkalom a pihenésre, azonban a szállodai árak gyakran megterhelőek lehetnek. A wellness hotelek és a népszerű tiny house szállások ára elérheti a 200–250 ezer forintot 3 éjszakára két fő részére. Ezzel szemben a panziók és vendégházak kedvezőbb áron kínálnak szállást, gyakran hasonló szolgáltatásokkal.​ Összegyűjtöttünk néhány aktuális panzióajánlatot a 2025. május 1–4. közötti időszakr

Bármikor elérheti Magyarországot egy új világjárvány. A kérdés csak az, hogy mennyire készültünk fel erre. Dr. Haris Hajrulahovic, a WHO Magyarországi Irodájának vezetője szerint hazánknak meg kell erősítenie az egészségbiztonsági rendszereit, fejleszteni a járványmegelőzést, és kihasználni a digitalizáció és a mesterséges intelligencia kínálta lehetőségeket. A Pénzcentrumnak adott, exkluzív interjújában a szakember arról is beszélt, miért létfontosságú az egészségtudatosság erősítése és a félretájékoztatás felismerése a lakosság körében.

Tovább nőtt a nettó átlagkereset 2024-ben, de az országon belüli bérkülönbségek is látványosabbá váltak – derül ki a KSH legfrissebb adataiból. Míg Budapesten már 520 ezer forint felett keresett tavaly egy átlagos munkavállaló, addig Szabolcsban alig több mint 315 ezret vittek haza. A legjobban fizetett nemzetgazdasági ágazatokban már milliós fizetések is előfordulnak, miközben egyes megyékben még a 150 ezret sem éri el az átlagnettó egy-egy munkakörben. Közben a közigazgatásból és a kiskereskedelemből is egyre többen menekülnek az alacsony bérek miatt. A szakszervezetek átfogó bérrendezést sürgetnek, mielőtt tovább mélyülne a munkaerőhiány.

"Az elmúlt évtizedben a klímaváltozás végérvényesen kilépett a tudományos figyelmeztetések és távoli jövőképek világából, és a mindennapi valóság részévé vált – ez már nem vita tárgya, hanem tény" - mondta el interjúnkban Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, akivel többek között arról beszélgettünk, hogy merre tartunk klímaügyben: romlott-e a helyzet, vagy látni előrelépést is az éghajlatváltozás elleni küzdelem terén? A válasz nem fekete-fehér. Az éghajlatváltozás üteme nőtt, az extrém időjárási események gyakoribbak és pusztítóbbak, mint korábban, de közben jelentős eredmények is születtek, például a Párizsi Megállapodásnak köszönhetően.

