Filléres repjegyeket szórtak ki ezekre a népszerű úti célokra: rengetegen utaznak ide 2024 nyarán

Az utazási költségek minimalizálása és a költséghatékony megoldások mindenki számára kiemelkedő fontosságúak, miközben az utazási kedv továbbra is növekvő tendenciát mutat, a turisták napjainkban is arra törekszenek, hogy valódi, maradandó élményeket szerezzenek. Friss adatok szerint a 2024-es évben komoly árváltozások figyelhetők meg több népszerű európai úti cél esetében, ami a családdal utazók preferenciáit is megfontolás tárgyává teheti.

Bár a lakosság repülési kedve nem apad, a költséghatékony utazás mindenki számára egyre fontosabb. Az az emberek továbbra is leginkább a nyári kikapcsolódásra vágynak, és még a téli hónapokban is egyértelműen a melegebb klímájú, mediterrán üdülőhelyeket részesítik előnyben. Azonban ha a budget is meghatározó szempont, érdemes nem feltétlenül időjárás alapján desztinációkat választani. Ugyanis több úti cél esetében komoly árváltozás figyelhető meg az előző évhez képest. A Repjegy.hu-t üzemeltető Weco-Travel adatai alapján Bázelbe például 28%-kal, Koppenhágába pedig 10%-kal kedvezőbb áron repülhetünk idén. A déli tájak rajongóinak pedig jó hír, hogy a római repjegy-árak is mérséklődtek – 13%-kal olcsóbban juthatunk el Lazio régió központjába 2023-hoz képest. Ezen városok esetében tehát egyedül is jutányosan utazhatunk, családosként pedig már egész jelentős összegeket takaríthatunk meg.

Róma és Koppenhága ráadásul egyaránt kiváló úti cél a családok számára, mindkét város gazdag történelmi emlékekben és kulturális látnivalókban, valamint számos szórakozási lehetőséget kínál a gyermekeknek is. Fontos szempont, hogy gyalogosan vagy kerékpárral is könnyen bejárhatók, sőt a parkok, zöldterületek a szabadtéri tevékenységekhez szintén kitűnő terepet kínálnak. Az egyszerre pezsgő és barátságos légkör, valamint a helyi gasztronómiai élmények garantáltan emlékezetessé teszik a vakációt.

Történelem, kultúra és kikapcsolódás kicsikkel

A költségeken túl azonban olyan desztinációkban is érdemes gondolkodni, amik elsőre nem feltétlenül tűnnek vágyálomnak, főleg családdal. 2024. január 1. és április 30. közötti foglalási adatok alapján a családosok TOP 20-as listájában szerepel

Catania,

Antalya,

Malaga és

Barcelona is,

ráadásul ezek tavalyhoz képest még keresettebbek lettek, ugyanakkor az egyedül utazók inkább Berlinre, Nápolyra vagy Bázelre szavaznak.

Pedig Berlin, Nápoly és Bázel ugyancsak ideális a családdal utazók számára. Mindhárom város kiemelkedő történelmi és kulturális örökséggel rendelkezik, izgalmas felfedeznivalókat kínálnak gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt, a kulináris élvezetekről nem is beszélve. Berlin – sokszínűsége és múltja révén – az egyik legtartalmasabb kikapcsolódást ígéri, de a legkisebbeknek is élményekben gazdag lehet az ott töltött idő. Itt található Európa legmodernebb planetáriuma, de trambulinpark, több kreatív játszótér (pl. a Forcki „Charlottenburg für Kids”) és múzeum (pl. a Deutsches Spionagemuseum Berlin) is várja őket. A Sorrentói-félsziget a mesés strandoknak (pl. Gaiola) és a magával ragadó épített környezetnek, nevezetességeknek (pl. Castel dell’Ovo és a Lungomare) köszönhetően a városlátogatások és a vízparti pihenés kedvelőit is rabul ejti, míg Bázel zöldterületei, vagy akár a fiatal korosztályt szintén megszólító híres állatkertje, különböző múzeumai (pl. a Swiss Museum of Transport) nyújtanak kitűnő kikapcsolódást minden korosztály számára.

A kiegészítő szolgáltatásoknál is fontos a tudatosság

Ahhoz, hogy felszabadultan utazhassunk és pihenhessünk, a kiegészítő szolgáltatások igénybevételét is érdemes megfontolni, ugyanis bár költségnövelő elem, összességében előnyösebb feltételeket teremthetünk magunknak, ha ebben is a tudatosságot tartjuk szem előtt. A feladott csomag vásárlására, az utasbiztosításra, valamint az ülőhely-foglalásra is szívesebben költenek azok, akik nem egyedül utaznak. Ám amíg a családosok közel azonos arányban finanszírozzák pluszban mindhárom szolgáltatást, a többnyire fiatal backpackers és hopper utazók számára az ülőhely foglalásának kérdése nem merül fel prioritásként az utazás tervezésekor.

Általánosságban elmondható, hogy a légitársaságok által kínált fix helyek plusz költséggel járnak, ami emeli a repülőjegy árát. Az olcsó ajánlatokra érzékeny utazók inkább az úti cél felfedezésére összpontosítanak, és kevésbé aggódnak az ülőhelyek kiválasztásának módja miatt. Az utazási tervek váratlan megváltozása esetén a storno biztosítás nyújt lehetőséget a lemondásra, ami a családosok esetében kiemelten fontos lehet pl. a gyermekek megbetegedése vagy lábtörés okán. A storno biztosítások eladási aránya egyébként 20-25% között mozog

– mondja Holczinger Zoltán, a Repjegy.hu online üzletágvezetője.

Foglalás ideális időpontban

Mindenki a lehető legjobb áron szeretne utazni, azonban tévhit, hogy érdemes a last minute ajánlatokra várni.

Nehéz konkrétan megjósolni, hogy mennyire előre lehet kifogni a legkedvezőbb utakat, de a legtöbb esetben elmondható, hogy ez kb. 2-3 hónappal az indulás előttre tehető.

Zoltán szerint a családokra mindig is jellemzőbb volt az előre tervezés a vakáció és a szabadságolások okán, és ez idén sincs másképp. Megfigyelhető, hogy bár a családosok és az egyedül utazók között is tágabb a foglalási ablak, a családosok 41, a szólók 37%-a 31 és 90 nap között hozza meg a döntést a repjegy-foglalással kapcsolatban. Azonban a második leggyakoribb eset az egy fős foglalások esetében, hogy 1 és 14 nap között véglegesítik a foglalást, míg a gyermekkel utazókat tekintve ez 90 nap feletti elhatározást mutat.