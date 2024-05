A Lidl testvérboltja tarolhatja le Magyarországot: durva idők jöhetnek, keményen terjeszkednek

Magyarországon továbbra is lenne hely új kiskereskedelmi láncok térnyerésének a statisztikák szerint, de a plázastop és a különadók megnehezítik a terjeszkedést. Ha az ország gazdasága azonban javul, új szereplők is beléphetnek a piacra. Az orosz Mere például már próbálkozik, Szlovákia után, megjelenne hazánkban is. Ugyanakkor például a Kaufland, amely már több környező országban jelen van, szintén esélyes lehetne a magyar piacra lépésre. Az üzletlánc széles termékválasztékot kínál, erős online jelenléttel és gigászi akciókkal operál. Ja, és nem mellesleg a testvérboltja nem más, mint a Lidl, ami Magyarország vezető kiskereskedelmi lánca.

Ahogy arról korábban többször beszámoltunk, Magyarországon a nemzetközi statisztikák szerint még mindig lenne hely új kiskereskedelmi láncok térnyerésének. Igaz, a valóság azért ennél összetettebb képet fest, és nem igazán kedvez az expanziós kedveknek. Egyfelől továbbra is érvényben van a plázastop intézménye, ami jócskán megnehezíti a már itt lévő óriások terjeszkedési vágyait is, és akkor a nagyon durva különadókról még nem is beszéltünk. Amik voltaképpen az elmúlt éveket látva akkora veszteségeket okoztak nem egy láncnak, hogy rögvest veszteségessé kezdtek válni.

Az idők azonban változnak, hogyha az idei évvel sikerül kikerülni az országnak a gödörből, és újra nagyobb erővel beindul a gépezet a növekedés útjára lépve, akkor akár még új szereplők is megvethetik itt a lábukat. Ahogy megírtuk például, hogy az orosz Mere áruházlánc már nagyon is kinézte magának a magyar piacot, Szlovákia után itt is szívesen nyitna boltokat, sőt már toborozza is a magyar munkaerőt.

De kinek lehetne még megfontolandó lépés, hogy belépje a magyar piacra? A környezetünkben azért bőven akadhatnak ilyen jelentkezők. Rögtön itt van például a Kaufland, ami nem kevesebb, mint három (!) környező országban is megtalálható, Ausztriában, Romániában és Horvátországban is. De milyen bolt is valójában a Kaufland, egyáltalán milyen expanziós terveik vannak, milyen szortimentet futnak? Ennek jártunk most utána tüzetesebben.

Kaufland, a vásárlás földjén

A Kaufland története 1930-ban kezdődött, amikor Joseph Schwarz részvényesként csatlakozott a Heilbronnban működő Südfrüchte Großhandlung Lidl & Co.-hoz, amely később Lidl & Schwarz KG néven vált ismertté. A cég célja az volt, hogy élelmiszer-nagykereskedéssé bővüljön.

A második világháború után újjáépítették a vállalatot. 1954-ben csatlakozott az A & O áruházlánchoz, majd 1964-ben a húsosztállyal bővült. 1968-ban Backnangban nyílt meg az első Handelshof diszkont, és 1977-ben ugyanitt egy hipermarket is. Joseph Schwarz halála után fia, Dieter Schwarz vette át a vezetést. 1984-ben nyílt meg az első Kaufland hipermarket Neckarsulmban, amely 1972 óta a cég székhelye. A Kuafland életre hívása egyébként szorosan összefügg a Lidl-el, ugyanis a tulajdonosok ugyanazok.

Joseph halála után, fia Dieter szeretett volna az akkor már működő diszkontlánc, a Lidl mellé egy alternatívát, ahol a vásárlók nagyobb választékból tudnak vásárolni. Ez lett a Kaufland.

A német újraegyesítés után a Kaufland terjeszkedett Kelet-Németországban, az első keleti áruház 1990-ben Meissenben nyílt meg. Az első nemzetközi áruházát 1998-ban nyitotta meg Ostravában, Csehországban. Azóta azonban a vállalat jelen van már Szlovákiában, Horvátországban, Lengyelországban, Romániában, Bulgáriában, és Moldovában is. Sőt ezek közül a legtöbb országban már majdnem 20 vagy annál is több éve szolgálja ki a vásárlókat. Ebből a szempontból Moldova az egyetlen kakukktojás, ott a lánc 2019-ben jelent meg első ízben.

Milyen jellegű bolt a Kuafland?

A Kaufland alapvetően egy nagyobb alapterületű boltlánc. Üzleteik jellemzően nagy méretűek, gyakran 5 000 négyzetméter feletti eladóterülettel. A szortimentjük klasszikusnak mondható ezen a téren, nagy szélességben terítenek friss árut, a boltokban gyakran vannak pékség, és non-food termékek is szép számmal. Emellett persze egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a sajátmárkás termékeikre is.

Összességében azt mondhatjuk a vállalat átlagosan 30 000 terméket kínál a vásárlóik számára, szem előtt tartva a széles választékot. Érdemes megemlíteni azt is, hogy mint itthon a Spar Magyarország úgy a Kaufland is saját húsfeldolgozó üzemeket tart fenn Möckmühlben, Osterfeldben, Heilbronnban és Heiligenstadtban, valamint Říčanyban, Csehországban. Ezek az üzemek lehetővé teszik a termelési folyamat felügyeletét és a húsok magas minőségének biztosítását.

A Kaufland egyik érdekessége, hogy a cég, ami tulajdonolja a márkát már itt van Magyarországon. Nem is akármilyen névvel, de hazánk vezető kiskereskedelmi vállalatával, a Lidl-el. Miközben azonban a Lidl egy modern értelemben vett diszkontlánc, addig a Kaufland inkább a nagyobb szuper-, illetve abszolút hipermarketként funkcionál azokban az országokban, ahol működik.

Ilyen a Kauflandban dolgozni

Bár a Kaufland nincs jelen Magyarországon, magyar dolgozókat nagyon is toboroz, ráadásul ezt nemrég pont a Pénzcentrum szúrta ki. A vállalat ugyanis magyar nyelven toborzott német, de szlovák egységeibe is. Néhány hónapja azt írtuk, hogy a boltlánc a cég logisztikai központjába keres raktári komissiózó (hűtött áruraktárban) munkatársat, a feladatok között szerepel többek között az áru összekészítés hűtött (+2°C) áruraktárakban, a termékek Pick by Voice (hangvezérlésű rendszer) alapján történő összekészítése, a gyűjtő raklapok eljuttatása a rakodási területre, valamint az egyéb raktáron belüli anyagmozgatás is.

A bérezést akkor bruttó 17,10 euróban állapították meg, mostanra viszont például egy hűtőraktár-központba már 17,85 eurós bérért keresnek dolgozókat, de ugyanúgy magyar nyelven. Ráadásul a váltott műszak plusz 15 százalékot, míg az éjszakás plusz 50 százalékos bérpótlékot jelent. A Kaufland magyar kötődése azonban nem csak itt érthető tetten, hanem ott is, hogy a vállalat kifejezetten híres nagyobb akciózásairól, ami bizony a határokhoz közel élő magyarokat rendre megszólítja. És hát van is hová menniük, hiszen ahogy korábban írtuk Szlovákiában, Romániában, Horvátországba és Ausztriában is találni ilyen boltokat.

Ami még a Kauflandról tudni érdemes

Erős online jelenlét

Az e-kereskedelem növekvő fontosságát felismerve, a Kaufland robusztus online jelenlétet alakított ki. A vásárlók kényelmesen böngészhetik és vásárolhatják meg a termékeket otthonuk kényelméből több országban, erre kifejezetten nagy hangsúlyt fektet a vállalat.

Rendszeresen promóciók

A Kaufland gyakran futtat promóciókat és kínál kedvezményeket, hogy jobb árakat biztosítson a vásárlóknak. Ez magában foglalja a kiválasztott termékekre vonatkozó különleges ajánlatokat, hűségprogramokat és szezonális akciókat.

Erős jelenlét a közösségi médiában

A Kaufland aktívan kommunikál vásárlóival a közösségi média platformokon, tájékoztatva őket a legújabb termékekről, promóciókról és eseményekről. Emellett lehetőséget biztosít a vásárlóknak, hogy visszajelzéseket adjanak és kapcsolatba lépjenek a márkával szinte minden téren.

Folyamatos terjeszkedés

A növekedés iránti elkötelezettsége és a minőségi termékekhez való hozzáférés biztosítása érdekében a Kaufland folyamatosan bővíti működését azokban az országokban, ahol jelen van. Rendszeresen nyit új üzleteket különböző helyszíneken, hogy erősíteni tudja piaci jelenlétét. Az persze, hogy ez jelentheti-e azt, hogy Magyarországra is egyszercsak betörnek, még nem tudjuk. Az viszont biztos, hogy a Kaufland mára gyakorlatilag körbebástyázta az országot, és igazából minden EU-tag szomszédunknál jelen van. Így lehet csak idő kérdése, mikor szánják el magukat a magyarországi belépésre.