A bankok már szóltak, rögtön lépniük kell a számlatulajoknak: csak magadra vess, ha nem teszed

Ismét mozgalmas hét áll mögöttünk: alábbi összefoglalónkban összegyűjtöttük a 12. hét legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb cikkeit a Pénzcentrumról. Ha elolvasnád a teljes cikket, kattints a címére vagy a képes ajánlóra.

A bankok már szóltak, azonnal lépniük kell a számlatulajoknak: csak magadra vess, ha nem teszed

A magyarországi bankoknál január-február folyamán megtörtént a tranzakciós illeték ügyfelekre történő áthárítása, illetve a pénzintézetek többsége mostanra a lakossági számlák inflációs díjemelését is bejelentette. A legtöbb ügyfél számára tehát a tavalyihoz képest akár jelentősen magasabbak lesznek a 2025-ös költségek. Hogy pontosan mennyivel, azt az alábbiakban vizsgáljuk meg.

EZ IS ÉRDEKELHET Hatalmas fordulat jöhet a háború után Európában: tényleg Magyarország is így kapja majd a gázt? Érdekes fordulat, hogy közben olyan hírek is napvilágot láttak, melyek szerint Donald Trump valamiféle különalkun dolgozik az orosz gázzal kapcsolatban.

EZ IS ÉRDEKELHET Megszereztük a titkos uniós dokumentumot: búcsút inthetnek a magyarok a kedvenc autóiknak A tiszta közlekedés irányába haladna Európa, és ennek érdekében „feláldoznák” a belső égésű motorokat, amiket fokozatosan kivezetnének a közlekedésből.

EZ IS ÉRDEKELHET Nesze neked magyar árrésstop: ennyibe kerül a tej, tojás, zsemle Frankfurtban Miközben Magyarországon az infláció és az élelmiszerárak emelkedése továbbra is komoly kihívást jelent.

Rendesen menekülnek az emberek Budapestről: aki megteheti, ide megy az agglomerációba

Elsősorban a befektetési célú vásárlások miatt erőteljes kereslet és áremelkedés jellemzi a budapesti lakáspiacot. Februárban éves szinten közel 17, januárhoz képest bő 4 százalékos volt a drágulás. Ezzel szemben a Pest vármegyében feleekkora, 7 és 2 százalékos emelkedés következett be. Ennek eredményeként a sokan a budapesti lakóingatlan eladásából az agglomeráció felé vették az irányt. Dunakeszin, Budaörsön, Budakeszin és Gödön idén februárban 20-56 százalékkal nőtt a kereslet az eladó lakóingatlanok iránt, mint egy évvel korábban. Az áremelkedési tempó különbségei miatt ismét reális lehet egy 60 négyzetméteres fővárosi lakásból elköltözni egy agglomerációs településen található 100-120 négyzetméteres házba.

EZ IS ÉRDEKELHET 5 munka, amivel magyar nyugdíjasok is degeszre kereshetik magukat: tárt karokkal várják őket Az elmúlt években egyre több magyar nyugdíjas döntött a munkavállalás mellett, részben anyagi okokból, részben az aktív életmód fenntartása érdekében.

EZ IS ÉRDEKELHET Drasztikus ATM-rendeletet hozott a kormány: minden számlatulajdonost érint Az éjszaka megjelent a kormányhatározat, melynek értelmében minden hazai településen bankautomatának kell lennie.

Itt a lista: ezek a legbiztonságosabb országok arra az esetre, ha jönne a harmadik világháború

Bár az utóbbi három évben elsősorban az orosz-ukrán háború és a közel-keleti konfliktus – Izrael, Szíria, Libanon, Irán stb. – voltak a figyelem középpontjában, valójában számos válsággóc fedezhető fel a világ különböző tájain. A felsoroltakon kívül talán a leginkább a Tajvan körül kulminálódó, Kína és az Amerikai Egyesült Államok közötti feszültség a legjelentősebb, de természetesen még számos másikat említhetnénk. És akkor még nem is beszéltünk az utóbbi időben kicsit talán háttérbe szorult klímaválságról, amely hosszú távon szinte biztos, hogy még az előbbieknél is nagyobb problémát jelent. Ezzel persze nem akarjuk lebecsülni az előbbi, politikai jellegű konfliktusokat sem, hiszen azok sokkal gyorsabban és rövid távon sokkal intenzívebb válságokká, ne adj Isten magává a harmadik világháborúvá nőhetik ki magukat. Kérdés, hogy ennek az utóbb említett, elképesztően negatív forgatókönyvnek a megvalósulása esetén a világ mely tájaira lehetne elmenekülni? Melyek azok az országok, melyek egy világméretű kataklizma esetén is biztonságosak maradhatnak, ezáltal pedig megfelelő menekülési célpontokká válhatnak? Bár nincs túl sok ezekből, de azért akadnak ilyenek.

EZ IS ÉRDEKELHET Óriási tévhitben élnek a magyar autósok a nyári gumik kapcsán: ráfizetnek, ha ezt elrontják Minden arra utal, hogy a télnek lassan vége, le lehet cserélni a téli mintázatú abroncsokat a nyárira.

EZ IS ÉRDEKELHET Százmilliárdokat szór szét a magyar állam: példátlan pénzeső hull a lakosságra napokon belül Az államkincstár összesen 541,5 milliárd forint értékben fizet kamatot és tőkét a PMÁP tulajdonosoknak.

Sokkoló bejelentés érkezhet hamarosan Donald Trumptól: ettől borulhat az egész béketerv?

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 616 989 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 141 676 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,78% a THM, míg a MagNet Banknál 6,88%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Donald Trump volt amerikai elnök kormányzata fontolgatja a Krím-félsziget orosz területként való elismerését az ukrajnai háború lezárása érdekében, derül ki a Semafor értesüléseiből, amelyet a Portfolio közölt.

EZ IS ÉRDEKELHET Aggasztó a legfrissebb bűntérkép: itt történik a legtöbb betörés, rablás, autólopás Budapesten Nógrád megye vezeti a bűnözési statisztikákat az elmúlt két hónap adatai alapján, 317 bűncselekménnyel 100 ezer lakosra vetítve.

EZ IS ÉRDEKELHET Kvíz: Mit tudsz a magyar vármegyeszékhelyekről? Ezen a könnyű teszten 10-ből 9-en elhasalnak Ha jó vagy Magyarország földrajzából, tudod, hol találjuk a vármegyéket és melyek a vármegyeszékhelyeink, itt az idő, hogy próbára tedd tudásodat. Válaszold meg kérdéseinket!

EZ IS ÉRDEKELHET Bejelentette Szijjártó Péter: közvetlen járatot indít a Wizz Air Budapestről, nem hétköznapi az úti cél A kétoldalú kereskedelmi forgalom idén mintegy másfél milliárd dollárral új rekordot fog dönteni - legalábbis Szijjártó Péter szerint

Nagy dobásra készül az EU: ha ezt meglépik, minden megváltozhat a kontinensen

Kilenc európai uniós tagállam közös erővel dolgozik az EU iparának fellendítésén, és nyárra tervezik bemutatni javaslataikat egy új Chips Act megalkotására.

EZ IS ÉRDEKELHET Nyugdíj utalás 2025 április: korábban jön az áprilisi nyugdíj, itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2025 áprilisában is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.

EZ IS ÉRDEKELHET Komoly áremelkedés jöhet Budapesten: nincs mese, ezt egy ilyen fővárosnak meg kell lépnie Budapestnek büszkének kell lennie és el kell hinnie a szállodai piacnak, hogy abszolút versenyképes termék, és ennek megfelelően még bátrabban kellene árazni.

EZ IS ÉRDEKELHET Kvíz: Szeretsz olvasni? Mit tudsz a világirodalom legnagyobb alkotásairól, a leghíresebb regényekről? Ha otthonosan mozogsz a könyvek világában, a Pénzcentrum legújabb kvízét neked találták ki: válaszold meg kérdéseinket és mutasd meg nekünk, mennyit tudsz a világirodalomról!

Forrnak az indulatok a magyarországi 700 ezres átlagbér körül: tényleg ilyen gazdagok a magyarok?

A KSH részletes béradatai szerint a magyar munkavállalók 65,5%-a keres kevesebbet a bruttó átlagkeresetnél. A legalacsonyabb és legmagasabb fizetések között nyolcszoros a különbség: míg a legrosszabbul fizetett dolgozók havi bruttó 226 ezer forintot keresnek, addig a legjobban kereső 10% átlagosan 1,8 millió forintot visz haza - jelentette a Portfolio.

EZ IS ÉRDEKELHET Kényszerpályán Varga Mihály: jó időre búcsút mondhatnak a magyarok a filléres hiteleknek? A kelet-közép-európai régióban csak a három éve háború által sújtott Ukrajnában magasabb az alapkamat, mint Magyarországon.

EZ IS ÉRDEKELHET Működik a legális repjegytrükk: komoly tízezreket spórolhatsz így a nyaraláson A a kézipoggyászokra vonatkozó szigorú szabályok miatt könnyen pórul járhat, aki nem készül fel megfelelően.