Dánia jelentősen átalakította az energiatermelését az elmúlt években, miután a hatalmas sertésállományából származó hígtrágyát már ipari méretekben dolgozza fel biogázzá. Az északi országban ma a vezetékes gázhálózat negyven százalékát ez a megújuló energiaforrás látja el, ami európai szinten is rekordnak számít, a módszer azonban komoly környezetvédelmi vitákat váltott ki - írja az Al-Jazeera

A skandináv állam élelmiszerexportjának negyedét a sertéságazat adja. Az országban folyamatosan mintegy tizenkétmillió tenyészsertést tartanak – ami a lakosság több mint duplája –, ehhez pedig évente további harmincmillió, vágásra vagy élőállat-exportra szánt jószág társul. Ez a hatalmas állomány évi több mint tizenhétmillió tonna hígtrágyát termel, amelynek kezelése jelentős metán- és dinitrogén-oxid-kibocsátással jár. A probléma orvoslására Dánia alig több mint egy évtized alatt mintegy százötven ipari méretű biogázüzemet épített ki. Ezekben az alapanyag hetven százalékát a sertés- és szarvasmarhatrágya adja, a megtermelt gázt pedig a távfűtési hálózatban és a közlekedésben hasznosítják. Mindez az ukrajnai és iráni konfliktusok miatt ingadozó energiaárak idején komoly energiabiztonsági előnyt jelent.

A rendszer működésére jó példa a dél-dániai Sønderborg városa, ahol a 2007-ben indított ProjectZero kezdeményezés keretében 2029 végére teljesen karbonsemleges energiarendszert akarnak kiépíteni. A megújuló energiaforrások, az ipari hulladékhő és a biogáz együttes használatával eddig hetvenkilenc százalékkal sikerült visszafogniuk az energiatermelésből származó szén-dioxid-kibocsátást. A térség két nagy biogázüzeme évente mintegy 850 ezer tonna szerves anyagot – főként hígtrágyát, élelmiszer-hulladékot és növényi maradványokat – dolgoz fel, amivel teljes egészében fedezik a régió éves gázszükségletét.

A környezetvédők ugyanakkor élesen bírálják ezt a modellt. A NOAH nevű dán környezetvédelmi szervezet és a Foodrise közös jelentése szerint a trágyára épülő energiatermelés konzerválja az ipari méretű állattartást. Jacob Sørensen, a NOAH munkatársa hangsúlyozta, hogy a klímaválság kezelése, a közegészségügy és a biodiverzitás védelme érdekében Dániának csökkentenie kellene a sertésállományát. Hozzátette, hogy a biogázra fordított összegeket inkább teljesen kibocsátásmentes megoldásokra, például szél- és napenergiára, valamint geotermikus fűtésre kellene költeni.

Az ágazati szereplők ezzel szemben azzal érvelnek, hogy a technológia azonnali választ ad az energiabiztonsági kihívásokra, és segít mérsékelni a mezőgazdaság elkerülhetetlen kibocsátásait, ami hamarosan húsbavágó gazdasági kérdéssé válik. Dánia ugyanis a világon elsőként, 2030-tól karbonadót vet ki a mezőgazdaságra, amelynek értelmében a gazdáknak minden kibocsátott tonna szén-dioxid-egyenérték után mintegy tizenhat eurót kell majd fizetniük.

A közelgő adóterhek enyhítésére a Sønderborg melletti Gråsten Mezőgazdasági Főiskolán már tesztelik a következő technológiai lépcsőfokot. Az intézmény saját biogázüzemében kétszáz tehén és négyszáz koca trágyájából állítanak elő áramot és hőt, ám a gáz elégetésekor keletkező szén-dioxidot nem engedik a légkörbe. Egy helyszíni szén-dioxid-leválasztó berendezéssel kivonják a füstgázból, majd tartályokban tárolják. Bjarne Ebbesen, a főiskola igazgatója szerint ez a módszer országos szinten is kiterjeszthető, a leválasztott gázt pedig a gazdák ugyanúgy értékesíthetik az élelmiszer- és üdítőipar vagy a hűtőipar számára, mint a tejet, a gabonát vagy a húst.