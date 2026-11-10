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Hatalmas tévhit, hogy a töltött káposzta hungarikum: itt az országok listája, ahol ugyanilyet csinálnak - mutatjuk a recepteket is
Bár a töltött káposzta hivatalosan is hungarikum, bármilyen meglepő, korántsem csak nálunk készítik ezt a fogást: a Balkántól Skandinávián át egészen Ázsiáig számos országban göngyölnek húsos-rizses tölteléket káposztalevélbe. Megmutatjuk, hogyan nevezik és készítik a világ különböző konyháiban a magyar klasszikus távoli rokonait, aztán elővesszük a mi örök kedvencünket is – a nekünk igazit.
A magyar konyha egyik legkedveltebb téli klasszikusa, a töltött káposzta nélkül sok családban elképzelhetetlen a karácsony, a szilveszter vagy egy nagyobb családi összejövetel. A savanyú káposztába göngyölt, paprikás-húsos-rizses töltelék, a füstölt hús és a tejföl együttese annyira összeforrt a magyar gasztronómiával, hogy sokan talán el sem tudják képzelni: más országokban is készülnek hasonló fogások.
Pedig a káposztalevélbe csomagolt töltelék valóságos világkonyhai műfaj. A Balkántól Kelet-Európán át a Közel-Keletig, Skandináviától egészen Japánig találkozhatunk vele. Az alapötlet ugyanaz, a végeredmény viszont országonként egészen más lehet. Van, ahol savanyított káposztalevelet használnak, máshol friss fejes káposztát, és míg nálunk a pirospaprika, a füstölt hús és a tejföl adja a fogás karakterét, a görög változatot például tojásos-citromos mártással kínálják. A TasteAtlas az Instagramon is számos ilyen változatot sorol fel. Ennek alapján mi is megnéztük, milyen neveken és milyen receptek alapján készülnek a világ különböző pontjain a magyar töltött káposzta távoli rokonai.
Magyarország: a savanyú káposzta, a paprika és a tejföl találkozása
A magyar töltött káposzta egyik legfontosabb ismertetőjegye a savanyú káposzta, amely hagyományos tejsavas erjesztéssel, vagyis fermentálással készül. Nemcsak jellegzetes ízt ad az ételnek, hanem a fermentált élelmiszerek közé is tartozik. A töltelék leggyakrabban darált sertéshúsból, rizsből, hagymából, tojásból és fűszerekből áll, amelyet káposztalevelekbe göngyölnek. A fazékba gyakran kerül apróra vágott savanyú káposzta, füstölt oldalas vagy kolbász is, a kész ételt pedig sokan tejföllel és friss kenyérrel kínálják.
A receptnek természetesen Magyarországon belül is számtalan változata él. Az Alföldön szármának vagy takartnak is nevezik, Erdélyben szintén nagy hagyománya van. Egyes vidékeken árpagyöngyöt, vagyis gerslit használnak rizs helyett, máshol a hús és a káposzta aránya is eltérő. És bár a töltött káposzta egy nemzetközi ételcsalád része, a magyar változat hivatalosan is hungarikum: szerepel a Hungarikumok Gyűjteményében.
Miért lett ennyire népszerű ez az étel szerte a világban?
A válasz talán egyszerűbb, mint gondolnánk. A káposzta olcsó, jól tárolható, sokfelé termeszthető alapanyag, a levelei pedig kiválóan alkalmasak arra, hogy különféle töltelékeket csomagoljunk beléjük. A hús és a gabonafélék kombinációjával laktató, nagy adagban elkészíthető ételt kapunk, amely a családi és közösségi étkezésekhez is ideális. Nem csoda, hogy a töltött káposztához hasonló fogások a világ számos konyhájában megjelentek: az alapötlet közös, a töltelékek, a fűszerezés és az elkészítés módja viszont országonként változik. Íme hát a válogatásunk: így készítik a töltött káposztához hasonló ételeket a világ más országaiban:
1. Románia: sarmale, az ünnepi asztal kedvence
Romániában a sarmale az egyik legismertebb hagyományos étel. A magyar töltött káposztához nagyon hasonló fogás, amelynek különösen fontos szerepe van a karácsonyi és családi ünnepi étkezéseken. A román változat egyik jellegzetessége, hogy a töltelékhez gyakran savanyú káposztalevelet használnak, a fazékba pedig füstölt hús, szalonna vagy füstölt oldalas is kerülhet. A darált sertéshúst rizzsel, hagymával és fűszerekkel keverik össze, majd káposztalevelekbe göngyölik. Hosszú, lassú főzéssel készítik, és gyakran puliszkával, tejföllel tálalják. Érdekesség, hogy a román konyhában húsmentes, böjti változata is létezik: ilyenkor rizs, gomba és különféle zöldségek kerülnek a töltelékbe.
Receptötlet: Savanyú káposztalevélbe töltsünk darált sertéshúst, rizst, pirított hagymát, kakukkfüvet és kevés paprikát. Rétegezzük a tekercseket apróra vágott savanyú káposztával és füstölt hússal, majd lassú tűzön főzzük puhára. Puliszkával és tejföllel kínáljuk.
2. Szerbia és a Balkán: sarma, amelyből sosem elég
Szerbiában és a Balkán több országában is sarma néven ismerik a káposztalevélbe tekert tölteléket. A név a török sarmak szóból ered, amelynek jelentése: betakarni, becsomagolni. A balkáni változatokban gyakran savanyított káposztát használnak, a töltelék pedig sertés- vagy marhahúsból, rizsből és hagymából készül. A füstölt hús itt is fontos szerepet kap: a tekercsek közé gyakran kolbász, szalonna vagy füstölt oldalas kerül. A sarma tipikusan az a fogás, amelyből nagy adag készül, és amelyet másnap, újramelegítve is szívesen fogyasztanak.
Receptötlet: A savanyú káposztaleveleket töltsük meg darált hússal, félig főtt rizzsel, hagymával, sóval, borssal és pirospaprikával. Tegyük a tekercseket füstölt hússal rétegezett edénybe, öntsünk rájuk kevés vizet vagy alaplevet, és lassan pároljuk puhára.
3. Lengyelország: gołąbki, vagyis a kis galambok
Lengyelországban a töltött káposzta gołąbki néven ismert. A szó jelentése: kis galambok, ami a tekercsek formájára utal. A hagyományos lengyel receptben friss fejes káposzta leveleibe kerül a darált sertés- vagy marhahúsból és rizsből, esetenként árpagyöngyből készített töltelék. A tekercseket általában paradicsomos mártásban párolják, és gyakran burgonyával vagy kenyérrel tálalják. A magyar változattól leginkább az különbözteti meg, hogy itt jellemzően nem savanyú, hanem friss káposztával dolgoznak, és a paradicsomos szósz is fontosabb szerepet kap.
Receptötlet: A blansírozott káposztaleveleket töltsük meg darált hús, főtt rizs, pirított hagyma, só és bors keverékével. A feltekert batyukat paradicsomos alaplében, fedő alatt pároljuk puhára
4. Ukrajna: holubtsi, a házias káposztatekercs
Az ukrán konyhában holubtsi néven találjuk meg a töltött káposztát. A szó szintén galambokra utal, és a lengyel elnevezéshez hasonlóan a tekercsek alakját idézi. A töltelék hagyományosan darált húsból és rizsből áll, de az ukrán változatok között hajdinával, kölessel vagy gombával készülő recepteket is találunk. A káposztalevelekbe göngyölt batyukat gyakran paradicsomos-zöldséges mártásban párolják, tálaláskor pedig tejföl is kerülhet rájuk. Az ukrán konyhában a húsos és a húsmentes változatoknak egyaránt megvan a helyük.
Receptötlet: Készítsünk tölteléket darált sertéshúsból, félig főtt rizsből, hagymából és fűszerekből. A megtöltött káposztaleveleket rétegezzük répás-hagymás paradicsomszósszal, majd pároljuk puhára. Tálaláskor kínáljunk mellé tejfölt.
5. Görögország: lahanodolmades, citromos-tojásos mártással
A görög változat már egészen más irányba viszi a jól ismert ételt. A lahanodolmades (λαχανοντολμάδες) friss káposztalevélbe göngyölt, húsos-rizses töltelék, amelyet kaporral, petrezselyemmel és olívaolajjal ízesítenek. A legizgalmasabb rész azonban a tálalás: sok helyen avgolemono, vagyis tojásból és citromléből készített selymes mártás kerül rá. Ez a savanykás, krémes szósz egészen más karaktert ad a fogásnak, mint a magyar töltött káposzta tejfölös változata. A görög receptben gyakran darált marha- és sertéshús keverékét használják, a tölteléket pedig friss kaporral és petrezselyemmel teszik illatossá.
Receptötlet: Keverjünk össze darált húst, rizst, apróra vágott hagymát, kaprot, petrezselymet, sót és borsot. Töltsük friss, előfőzött káposztalevelekbe, majd alaplében pároljuk meg. A végén verjünk fel tojást citromlével, óvatosan keverjünk hozzá a forró főzőléből, majd öntsük a tekercsekre.
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6. Törökország: lahana dolması, a töltött káposzta keleti rokona
A török konyhában a dolma és a sarma fogalma szorosan összekapcsolódik a különféle zöldségek és levelek megtöltésével, illetve feltekerésével. A lahana dolması a káposztalevélbe csomagolt változat. A töltelék készülhet darált bárány- vagy marhahúsból, rizsből, hagymából és fűszerekből. A török konyhára jellemzően a kömény, a bors és a különböző zöldfűszerek is szerepet kaphatnak. Létezik húsmentes, olívaolajos változata is, amelyet akár hidegen is fogyasztanak.
Receptötlet: Töltsünk meg blansírozott káposztaleveleket darált bárányhús, rizs, hagyma, petrezselyem, kömény és bors keverékével. A tekercseket kevés citromlével és olívaolajjal, lassú tűzön pároljuk puhára.
7. Svédország: kåldolmar, amelynek története Törökországig vezet
A skandináv változatok közül a svéd kåldolmar különösen érdekes. A töltött káposzta itteni változatát darált húsból, főtt rizsből, sóból és borsból készítik, a káposztatekercseket pedig gyakran először serpenyőben megpirítják, majd sütőben vagy edényben párolják tovább. A svéd változat egyik különlegessége, hogy a pirításkor gyakran egy kevés szirupot is használnak, amitől a káposztatekercsek enyhén karamellizált ízt kapnak. Hagyományos körete a burgonya, a barna mártás és a vörösáfonya-lekvár. A svéd élelmiszer-kulturális ismeretterjesztő oldal, a Smaka Sverige szerint a kåldolmar első ismert svéd receptje 1765-ből származik, és eredetileg még szőlőlevélbe tekert, keleti típusú dolma volt. A káposztás változat később vált ismertté.
Receptötlet: Készítsünk darált húsból, főtt rizsből, sóból és borsból tölteléket. A blansírozott káposztaleveleket göngyöljük fel, kenjük meg kevés sziruppal, majd vajon pirítsuk meg. Ezután sütőben süssük készre, és burgonyával, barna mártással, vörösáfonya-lekvárral kínáljuk.
8. Libanon és Szíria: malfouf mahshi, a citromos-fokhagymás változat
A Közel-Keleten is nagy hagyománya van a töltött káposztának. Libanonban malfouf mahshi néven ismert, és a magyar változattól már első pillantásra is eltér: a tekercsek általában kisebbek, vékonyabbak és szorosabban göngyöltek. A töltelék darált bárány- vagy marhahúsból, rizsből és fűszerekből készül. A legfontosabb különbség azonban az ízesítés: a fokhagyma, a citromlé és a szárított menta adja az étel jellegzetes karakterét. A tekercseket gyakran fokhagymagerezdekkel együtt főzik, és citromos lével locsolják meg. A libanoni változatban tehát nem a füstölt hús és a pirospaprika dominál, hanem a friss, savanykás, fokhagymás ízvilág.
Receptötlet: Keverjünk össze rizst, darált bárányhúst, sót, borsot, fahéjat és közel-keleti fűszerkeveréket. A blansírozott káposztaleveleket töltsük meg, majd fokhagymagerezdekkel, citromlével és szárított mentával együtt, kevés vízben főzzük puhára.
9. Japán: rōru kyabetsu, a káposztatekercs japán változata
Japánban rōru kyabetsu néven találkozhatunk a töltött káposzta egyik változatával. A név szó szerint káposztatekercset jelent. A japán receptben a káposztalevelekbe rendszerint darált sertés- vagy marhahús, hagyma és egyéb hozzávalók keveréke kerül. A tekercseket gyakran könnyű alaplében vagy paradicsomos lében főzik puhára. Egyes változatokban csirkehús, tofu vagy más zöldségek is szerepelnek. A fogás a japán nyugati hatásokat befogadó, úgynevezett yōshoku konyha része. A káposzta maga is európai közvetítéssel került a japán étkezési kultúrába, és csak fokozatosan vált széles körben használt alapanyaggá.
Receptötlet: A töltelékhez keverjünk darált sertéshúst, apróra vágott hagymát, sót és borsot. A blansírozott káposztalevelekbe csomagoljuk bele, majd zöldség- vagy húsalaplében, kevés paradicsommal főzzük puhára.
10. Franciaország: cigares au chou, káposztaszivarok
Franciaországban a cigares au chou, vagyis szó szerint káposztaszivar néven ismernek olyan töltött káposztás fogásokat, amelyekben a leveleket hosszúkás, szivar alakúra tekerik. A francia változatok között darált sertés- és marhahússal, rizzsel, hagymával és zöldfűszerekkel készült recepteket is találunk. Egyes regionális változatokban a töltelékhez kenyérmorzsa, szalonna vagy különféle zöldségek is kerülnek.
Receptötlet: A káposztaleveleket töltsük meg darált hús, hagyma, fokhagyma, petrezselyem és kevés kenyérmorzsa keverékével. Hosszúkásra tekerjük, majd paradicsomos vagy húsos alaplében pároljuk puhára.
Még hányféle töltött káposzta létezik még a világban?
A felsorolt receptek csak ízelítőt adnak a nemzetközi változatokból. A TasteAtlas infografikáján további különlegességek is feltűnnek:
- Olaszország – Capunet: az észak-olasz, piemonti konyha töltött káposztája, amelyben gyakran húsos töltelék kerül a levelekbe.
- Bulgária – Sarmi: a Balkán egyik jellegzetes káposztatekercse, amelynek húsos-rizses és böjti változata is létezik.
- Azerbajdzsán – Kələm dolması: káposztalevélbe töltött húsos-rizses fogás, a dolma nagy családjának része.
- Németország – Kohlrouladen: friss káposztalevélbe göngyölt húsos töltelék, amelyet gyakran barna mártással és burgonyával tálalnak.
- Dél-Afrika – Ouma onder die kombers: az afrikáans elnevezés jelentése nagyjából „nagymama a takaró alatt”. A káposztába göngyölt változat a helyi konyha egyik érdekes rokona.
- Argentína – Niños envueltos de repollo: a név jelentése „káposztába csomagolt gyerekek”, a dél-amerikai változatokban húsos-rizses töltelékkel találkozunk.
A töltött káposzta különböző változatai ráadásul jól alkalmazkodnak a helyi alapanyagokhoz és ízlésvilághoz. A magyar konyhában a savanyú káposzta és a paprika, a görögben a citrom és a kapor, a libanoniban a fokhagyma és a menta, a svédben pedig az enyhén édeskés, karamellizált ízvilág adja meg a fogás saját karakterét.
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