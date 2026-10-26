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Ezt látnod kell: elképesztő alkotások készülnek a tűzcsapokból a történelmi magyar városban - csoda, ami Pécsen történik

Pais-Horváth Szilvia
2026. október 26. 17:30 4 perc

Ki gondolná, hogy egy utcai tűzcsapnak is lehet művészi mondanivalója? Pécsen mindenesetre nem álltak meg a hagyományos piros festésnél: az utcai szerelvények között akad Vasarely ihlette darab, Zsolnay-motívumos alkotás, sőt olyan is, amelyik a legendás Magasháznak állít emléket. A FlowPontokból már egy egész sorozatnyi van a városban, egy TikTok-videó pedig most megmutatja, hol érdemes keresni őket.

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Első pillantásra egyszerű tűzcsapok, közelebbről nézve viszont apró street artos köztéri alkotások. Pécsen a hagyományos piros szerelvények egy része különleges festést kapott: a FlowPontoknak nevezett alkotások a város kulturális örökségét, építészeti emlékeit és a környezettudatosságot hozzák közelebb a járókelőkhöz.

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A kezdeményezést a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. indította el 2026. március 22-én, a víz világnapján. Az első öt művészi tűzcsap Pécs forgalmas, illetve szimbolikus pontjain jelent meg, a projekt pedig az év során újabb városrészekre is kiterjedt. Októberben két további alkotással bővült a sorozat, így a szolgáltató tájékoztatása szerint már 12 FlowPont található a városban.

Vasarelytől a Zsolnay-örökségig: mit rejtenek a színes tűzcsapok?

A The Beauty Bear egyik TikTok-epizódja végigvezeti a nézőket a különleges pécsi szerelvényeken, és azt is elárulja, milyen történeteket rejtenek a minták.

  • A Káptalan utcában található FlowPont Victor Vasarely művészetét idézi meg geometrikus formáival, optikai játékaival és váltakozó síkjaival. A pécsi születésű op-art művész Plasztikai ABC-je inspirálta a festést, amely a város művészeti örökségét emeli be az utcaképbe.
  • A Jókai téren a Zsolnay-gyár világa köszön vissza: a sárga máz, a fajansz és a pillangómotívum a híres pécsi kerámiamanufaktúra hagyományait idézi. A dekoráció elkészítésének technikáját is a porcelánkészítés folyamata ihlette.
  • A Széchenyi téren a Bubbles nevű alkotás a víz mozgását és éltető erejét jeleníti meg, míg a Király utca végén található Alphabet a betűk és a tipográfia világát hozza az utcára. Utóbbi Pécs egyetemvárosi identitására is utal.
  • A Kossuth téren a Tiger nevű, színekkel és formákkal játszó tűzcsap teszi változatosabbá a városi környezetet.

A vízre és a fenntarthatóságra is felhívják a figyelmet

A FlowPontok nem kizárólag a kulturális örökségről szólnak. A város klímatudatossági törekvéseihez kapcsolódóan két különleges szerelvény is készült.

  • Az Árkád északi bejáratánál található Digi Green zöld árnyalataival, stilizált leveleivel és geometrikus mintáival a természetet, a fenntarthatóságot és a környezettudatos gondolkodást idézi meg.
  • A 48-as téren, a Pécsi Tudományegyetem rektori hivatalának közelében álló Digi Water kék színei és hullámzó formái a víz körforgására, a vízmegtartásra és a tudatos vízgazdálkodásra irányítják a figyelmet.
  • A jubileumi Zsolnay Fényfesztiválhoz kapcsolódva további két FlowPont is megjelent Pécsen. A Szent István téren található Fénykút cián és magenta árnyalataival, fluoreszkáló részleteivel a fény játékosságát idézi meg. A festés sötétedés után különösen látványos.
  • A Széchenyi téren álló Lighthouse, vagyis világítótorony a tűzcsap és a világítótorony formájának hasonlóságából indul ki. A világítótorony a tájékozódás és a biztonság jelképe, a tűzcsap pedig a város tűzvédelmének fontos eleme – az alkotás így a hétköznapi tárgy funkciójára is emlékeztet.

A pécsi Magasház és a Bauhaus is visszatér az utcára

A sorozat két legújabb darabját október 9-én, a DesignPécs 2026 alkalmából mutatták be. A Megyeri téren található Huszonötös a város egykori ikonikus épületének, a 25 emeletes Magasháznak állít emléket.

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  • A 84 méter magas toronyház évtizedeken át meghatározta Pécs látképét, és sokáig Magyarország legmagasabb lakóépületeként tartották számon. A FlowPont az egykori épület ablakkiosztását, formavilágát és színeit hozza. A Magasház bontása 2016-ban fejeződött be, az új alkotás pedig a bontás tizedik évfordulójára készült.
  • A másik új szerelvény a Rákóczi út és a Felsőmalom utca találkozásánál, a híres Forbát-ház közelében kapott helyet. A Bauhaus nevet viselő FlowPont ipari színeivel, letisztult vonalaival és geometrikus formáival a modern művészet és építészet meghatározó irányzata előtt tiszteleg.

A 12 alkotást Bubreg Balázs pécsi képzőművész munkái fűzik össze: a különböző minták a helyi kulturális örökséget, a városi identitást és a víz jelentőségét kapcsolják össze.

Nem csak díszek: a tűzcsapoknak fontos feladatuk van

A FlowPontok különlegessége, hogy a látványos festés mögött továbbra is valódi közművek állnak. A tűzcsapok a városi ivóvízhálózathoz csatlakoznak, és tűz esetén lehetővé teszik a szükséges vízmennyiség gyors vételezését. A víziközmű-szolgáltató a hálózat öblítésére, légtelenítésére és egyes munkálatok során is használja őket. A TETTYE FORRÁSHÁZ kezdeményezésének célja éppen az, hogy a járókelők a megszokott városi tárgyakban is felfedezzék a történeteket és a mögöttük álló infrastruktúrát. A színes tűzcsapok így egyszerre szolgálják a köztéri művészetet és hívják fel a figyelmet a víz, valamint a városi közművek értékére.

Művészi tűzcsapokkal itthon nem igen találkozhatunk még, de a világ számos nagyvárosában régóta jelen vannak az ily módon dekorált közművek. New York vagy Berlin utcáit sok helyen művészien festett funkcionális városi elemek (csapok, áramelosztó dobozok, trafók, csatornafedlapok) díszítik, amelyek egyben közösségi üzenetet is hordoznak.
Címlapkép: Getty Images
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