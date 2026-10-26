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HelloVidék

Sokkoló: halálos baleset történt a Kőszegi-hegységben, az Országos Kéktúra útvonalán + Videó

HelloVidék
2026. október 26. 09:32 1 perc

Tragédia történt a Kőszegi-hegységben, Kőszeg és Velem között, a Kendig-csúcs közelében: egy 60 év körüli túrázó életét vesztette. A férfihez mentőket riasztottak, megpróbálták újraéleszteni, de nem jártak sikerrel.

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A 112Press beszámolója szerint a férfi az Országos Kéktúra útvonalán gyalogolt, amikor baleset érte. A történtek pontos körülményeiről egyelőre nem közöltek részleteket. Az Országos Mentőszolgálat megerősítette, hogy a helyszínen megpróbálták újraéleszteni a 60 év körüli férfit, azonban az életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség a baleset körülményeit közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálja.

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Címlapkép: Getty Images
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