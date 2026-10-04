Porig égett a borsodi falu temploma és harangtornya: ezért akkora veszteség ez most

Teljesen megsemmisült a műemléki védelem alatt álló református templom és a különálló fa harangtorony Radostyánban, mindössze az épület falai maradtak meg - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-vel, miután a tűzoltók eloltották a szombat délután keletkezett tüzet.

Dojcsák Dávid elmondta, hogy a kazincbarcikai, a szendrői, az ózdi és a miskolci hivatásos tűzoltók az utómunkálatokat végzik, egy kazincbarcikai és egy miskolci vízszállító jármű is segíti a munkálatokat. A Tiszáninneni Református Egyházkerület honlapján olvasható leírás szerint Radostyán egyik legjelentősebb épített öröksége a település magaslatán álló református templom, amelynek eredete egészen a középkorig nyúlik vissza.

A források szerint a református közösség már az 1595-ös templomösszeírás idején használta az itt álló középkori kőtemplomot. Az épület mai formáját nagyrészt 1784-ben nyerte el, amikor falait megemelték és keleti irányban kibővítették. Ekkor készült kazettás jellegű famennyezete is.

Különleges értéke a templom mellett álló, 1762-ben épült, 16 méter magas, hatszögletű barokk fa harangtorony, amely a magyarországi faépítészet ritka, épségben fennmaradt emléke. A templom 1953 óta műemléki védelem alatt áll.

Az ilyen esetek sokszor azt az érzést keltik, folyton leég egy-egy fontos műemlék, templom. Valójában 2026-ban a leégett templomok és egyházi épületek közül egyik sem magyarországi eset volt.

Vondelkerk – Amszterdam, Hollandia

2026. január 1-jén teljesen megsemmisült. Az 1872-ben felszentelt, neogótikus templom az újév első napján gyulladt ki. A tűzben a torony és a tetőszerkezet összeomlott, az épület jelentős része megsemmisült. A környék lakóit a tűz terjedése miatt evakuálták.

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South Bushwick Church – Brooklyn, Egyesült Államok

A történelmi, 1853-ban épült református templomot három riasztási fokozatú tűz pusztította el. A torony és a templomtorony 2026. június 19-én összeomlott, az épületet a hatóságok bontásra ítélték. A vasárnapi iskola különálló épülete viszonylag épségben maradt.

Szent Illés-templom – Pusztafentős (Posta), Románia

A Máramaros megyei, 1675-ben épült fatemplom 2026. július 3-án hajnalban gyulladt ki. A műemléki védettségű, több mint 300 éves épület és a 25 méter magas torony szinte teljesen elpusztult. A román kulturális minisztérium jelentős örökségvédelmi veszteségként értékelte a történteket.

All Saints ortodox templom – Meadow Lake, Kanada

A kanadai Saskatchewan tartományban található templomot a tűz teljesen elpusztította 2026. szeptember 30-án. Az épület közel 70 éven át szolgálta a helyi ortodox közösséget. Személyi sérülés nem történt, a tűz keletkezésének okát vizsgálják.