Mi történik a vidéki városokkal? Salgótarjánban az utolsó éjszakai szórakozóhely is hamarosan lehúzza a rolót + Videó

Mi történik egy vidéki várossal, ha sorra bezárnak a szórakozóhelyei, elfogynak a fiatalok, és egyre kevesebb a helyi munkalehetőség? A Kontroll Salgótarján példáján keresztül mutatja be, hogyan függ össze a város népességfogyása, a fiatalok elvándorlása és a közösségi terek eltűnése. Az Apolló klub 2026 végére tervezett bezárásával a riport szerint a nógrádi vármegyeszékhelyen az éjszakai szórakozási lehetőségek is gyakorlatilag megszűnhetnek. Hogy mi közünk ehhez? A folyamatok más vidéki középvárosokat is érinthetnek.

A Kontroll riportjában helyi fiatalok mesélnek arról, hogyan telik egy péntek vagy szombat este Salgótarjánban. Beszámolóik szerint a korábban működő szórakozóhelyek sorra bezártak, így egyre nehezebb olyan közösségi teret találniuk, ahol együtt tölthetik az időt. Sokan inkább otthoni bulikat szerveznek, vagy Budapestre utaznak, ha bulizni szeretnének.

A riport egyik központi témája az Apolló klub, amely a riport szerint 2026 végén fejezi be működését. A fiatalok ezt újabb veszteségként élik meg, hiszen a hely az utolsó olyan szórakozóhelyek közé tartozik, ahová még el tudnak menni bulizni. A megszólalók nemcsak a szórakozási lehetőségek hiányát, hanem a biztonságérzetet és a megfizethetőséget is problémaként említik. A helyzet azonban túlmutat azon, hogy hol tölthetik el a szabadidejüket a fiatalok. Ha egy városban kevés a munkalehetőség, és a közösségi élet is fokozatosan visszaszorul, az tovább ronthatja a helyben maradás esélyeit.

Ötvenezer lakosból mára alig több mint harmincezer

A riportban Porhajas Gábor urbanista kutató tágabb összefüggésben vizsgálja Salgótarján helyzetét. A város lakossága az 1980-as években még megközelítette az 50 ezret, a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint azonban 2026. január 1-jén már csak 31 327 fő élt a nógrádi vármegyeszékhelyen. A fiatalabb korosztályok fogyása különösen látványos. A riportban elhangzó adatok szerint a 2001-es és a 2022-es népszámlálás összehasonlításakor a 15 év alattiak száma 45 százalékkal csökkent. A népességfogyás és az elöregedés a helyi vállalkozások működésére is hatással van. Kevesebb fiatal és szűkülő fizetőképes kereslet mellett a vendéglátóhelyek, kávézók és szórakozóhelyek fenntartása is nehezebbé válhat.

A riportban az is elhangzik, hogy a KSH adatai szerint 2010 óta országosan megfeleződött a kocsmák, pubok, kávézók és zenés-táncos szórakozóhelyek száma. Ez a folyamat tehát nem kizárólag Salgótarján problémája.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Munkahelyek nélkül a közösségi élet is visszaszorulhat

A megszólalók a munkalehetőségek hiányát szintén a város egyik meghatározó problémájaként említik. Több fiatal Budapestre vagy más településekre jár dolgozni, ami a helyi közösségi életre is kihat. Ha valaki máshol talál munkát, ott tölti a napjai jelentős részét, és a szabadidejében is egyre kevésbé kötődik a lakóhelyéhez. Ha pedig a helyi programok, találkozóhelyek és szórakozási lehetőségek is eltűnnek, még kevesebb ok maradhat arra, hogy a fiatalok hosszabb távon a városban képzeljék el az életüket. Porhajas Gábor szerint a hasonló helyzetben lévő középvárosok megújulásához állami beavatkozásra és célzott beruházásokra is szükség lehet. Helyi szinten a város értékeinek hangsúlyozását, a vonzóbb városimázs kialakítását és a közlekedés fejlesztését emelte ki.

A riportban Pindroch Csaba színész is megszólal, aki szívesen tér haza Salgótarjánba. Bár a város jelenlegi helyzete szerinte is nehéz, úgy véli, talán most egy kis pihenőre van szüksége, hogy új erőt gyűjthessen. Sajátos képpel fogalmazta meg, mit jelent számára a szülővárosa: „Számomra a város egy lezárt aranyládikó, amit lezártak, de majd kinyílik.”