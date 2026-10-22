Horgászok, figyelem! Közel 11 tonna pontyot telepítettek, tilalom is életbe lépett a népszerű tavaknál

Összesen 10 800 kilogramm háromnyaras pontyot telepítettek 18 vízterületbe Hajdú-Biharban. A halak átlagosan 2,6 kilogrammot nyomtak, a telepítés miatt pedig átmeneti horgászati tilalom lépett életbe.

Jelentős haltelepítést végzett október 20-án a Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szervezetek Szövetsége: összesen 10,8 tonna háromnyaras ponty került 18 vízterületbe. A telepített halak átlagsúlya 2,6 kilogramm volt. A legnagyobb mennyiség a Keleti-főcsatornába került. Az I. és II. szakaszba egyaránt 1700, a III. szakaszba pedig 1600 kilogramm pontyot helyeztek ki.

A Nyugati-főcsatorna három szakaszába 500-500 kilogramm hal jutott, míg a Hortobágy-Berettyó főcsatornába 500, a Hamvas-főcsatornába 200 kilogramm került.

Több kisebb csatornába is jutott a halakból

A telepítésből számos kisebb vízterületre is jutott.

A K-IX. öntöző főcsatornába 200, a Kadarcs-karácsonyfoki csatornába 300 kilogramm pontyot telepítettek.

A Kösely-hajdúszováti átmetszés csatornába és a Kösely-csatornába egyaránt 400 kilogramm hal került.

Az Alsó Kadarcs csatornába 100, a K-VI. csatornába 200, a K-VII. csatorna Kösely vízleadó szakaszába és a K-VIII. csatornába pedig 400-400 kilogramm pontyot helyeztek ki.

Az Árkus érbe, valamint a Király- és Selypes érbe 200-200 kilogramm hal került.

A Látóképi horgásztóba és a HTVR tápcsatornába, vagyis a Kékvízbe egyaránt 300 kilogramm pontyot telepítettek.

A telepítés miatt a szövetség horgászati tilalmat rendelt el az érintett vízterületeken. A tilalom október 20-án, a telepítés napján lépett életbe, és október 21-én éjfélkor, vagyis 24 órakor jár le. A szövetség arra kérte a horgászokat, hogy a telepítéssel érintett vizeken tartsák be az átmeneti korlátozást.