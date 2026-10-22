Több év kihagyás után ismét szirtiborzokat láthatnak a Szegedi Vadaspark látogatói. A három hím már a külső kifutóban él, méghozzá az afrikai keselyűk társaságában.
Horgászok, figyelem! Közel 11 tonna pontyot telepítettek, tilalom is életbe lépett a népszerű tavaknál
Összesen 10 800 kilogramm háromnyaras pontyot telepítettek 18 vízterületbe Hajdú-Biharban. A halak átlagosan 2,6 kilogrammot nyomtak, a telepítés miatt pedig átmeneti horgászati tilalom lépett életbe.
Jelentős haltelepítést végzett október 20-án a Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szervezetek Szövetsége: összesen 10,8 tonna háromnyaras ponty került 18 vízterületbe. A telepített halak átlagsúlya 2,6 kilogramm volt. A legnagyobb mennyiség a Keleti-főcsatornába került. Az I. és II. szakaszba egyaránt 1700, a III. szakaszba pedig 1600 kilogramm pontyot helyeztek ki.
A Nyugati-főcsatorna három szakaszába 500-500 kilogramm hal jutott, míg a Hortobágy-Berettyó főcsatornába 500, a Hamvas-főcsatornába 200 kilogramm került.
Több kisebb csatornába is jutott a halakból
A telepítésből számos kisebb vízterületre is jutott.
- A K-IX. öntöző főcsatornába 200, a Kadarcs-karácsonyfoki csatornába 300 kilogramm pontyot telepítettek.
- A Kösely-hajdúszováti átmetszés csatornába és a Kösely-csatornába egyaránt 400 kilogramm hal került.
- Az Alsó Kadarcs csatornába 100, a K-VI. csatornába 200, a K-VII. csatorna Kösely vízleadó szakaszába és a K-VIII. csatornába pedig 400-400 kilogramm pontyot helyeztek ki.
- Az Árkus érbe, valamint a Király- és Selypes érbe 200-200 kilogramm hal került.
- A Látóképi horgásztóba és a HTVR tápcsatornába, vagyis a Kékvízbe egyaránt 300 kilogramm pontyot telepítettek.
A telepítés miatt a szövetség horgászati tilalmat rendelt el az érintett vízterületeken. A tilalom október 20-án, a telepítés napján lépett életbe, és október 21-én éjfélkor, vagyis 24 órakor jár le. A szövetség arra kérte a horgászokat, hogy a telepítéssel érintett vizeken tartsák be az átmeneti korlátozást.
Le ne maradj róla! Ingyenes gyümölcsfacsemetéket osztanak a Balatonnál: többféle fából is választhatsz
Cseresznye, meggy, alma, körte, sárgabarack és szilva is szerepel a választható gyümölcsfák között.
Egy friss felmérés szerint a magyar társadalom egyértelműen a természetvédelmet helyezi előtérbe a gazdasági érdekekkel szemben a balatoni beruházásoknál.
Újabb vidéki hely húzza le a rolót: október 31-én végleg bezár a miskolci Vasgyári piacnál működő Maci Büfé. A lángosozó bezárását az apa-fia páros jelentette...
Fél éven át rögzítették a pusztító aszályt a Tisza-tónál: elkeserítő látványt nyújt a kiszáradó tómeder + Videó
Poroszlón mutatták be A Tisza-tó: a meder balladája című rövidfilmet, amely áprilistól szeptemberig követi végig a tó változásait. Az alkotás a kiszáradó mederre és a...
Úgy bezöldült a Bodrog, hogy távolról rétnek tűnhet: több száz tonna békalencsét szedtek ki a folyóból + Fotók
Sárospataknál már végeztek a munkával, Alsóbereckinél és Tokajnál még dolgoznak a vízügyesek. Az aszály és a felmelegedő víz kedvezett a békalencse tömeges elszaporodásának.
A kortárs magyar festészet három alkotói generációja találkozik 2026. október 18-tól a Szombathelyi Képtárban.
Tudtátok, hogy a rókák bizony úszni is tudnak? A székesfehérvári Sóstón egyikük nemcsak a sekély vízben gázolt, hanem egy termetes pontyot is zsákmányolt.
A sütőtök sütése nem bonyolult feladat, nehéz elrontani, csupán néhány alapvető szabályt kell betartani.
1,35 milliárdért eladó Keszthely két legendás vízparti szállodája: így néznek ki most a Balaton-part ékkövei
Két ikonikus balatoni szálló is új gazdára vár Keszthelyen: a több mint 130 éves Hullám Szállót 900 millió, a szomszédos Balaton Szállót 450 millió forintért...
Új látogatóközponttal és tanösvénnyel gazdagodott Szigliget - hozzuk a részleteket!
Évszázadokig rejtőzött a föld alatt: eltűnt középkori falu titokzatos templomát tárták fel Harta mellett
A Viski Károly Múzeum munkatársai egy Árpád-korban már álló templom alapfalait, egykori temetkezéseket és különleges középkori leleteket is feltártak.
Nem mindegy, mikor és hogyan kerülnek földbe az eperpalánták. Az eper ültetése ősszel néhány egyszerű szabály betartásával sikeres lehet, mutatjuk a legfontosabb lépéseket.
Ki ne szeretné a gumicukrot? Csipkebogyóból és más őszi gyümölcsökből otthon is készíthetünk finomságot, akár Halloweenre ajándékba is. De tényleg egészségesebb a boltinál?
Ősszel is megmetszenéd az almafádat? Megmutatjuk, mikor ajánlott az almafa metszése ősszel, hogyan végezd helyesen, és mit jobb tél végére hagyni.
Mézeskalácsos hódfarok, a főúri lakomák titkos csemegéje: 50 ezres bírság járhat érte, mi így próbáltuk ki
Vajon milyen lehet a hód íze? Elővesszük a régi recepteket, és azt is kiderítjük, mivel lehetne ma helyettesíteni, ha nem akarjuk a barátainkat egy igazi...
Aranyáron mérik az ősz slágergyümölcsét a piacokon: itt veszik meg potom pénzért az élelmes magyarok
Mennyi most a birsalma ára a piacokon, és hol szedhetjük magunknak olcsóbban? Mutatjuk a lelőhelyeket, és azt is, mire figyeljünk a birsalmasajt és a lekvár...
Nem mindennapi programmal készül Halloweenre a Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART): október 31-én a Szigliget motoros fedélzetén is megelevenedik a borzongató őszi hangulat.
Elkészült a 71-es főút mellett kialakított erdősáv Zánkán. A területen több mint tízezer növényt ültettek, amelyek idővel természetes védelmet nyújthatnak az otthonoknak.
-
Évi 260 ezer forintot is spórolhatunk (x)
Lakásvásárláskor a vételár és a törlesztőrészlet mellett a mindennapi utazások költségét is érdemes mérlegelni.
-
Több millió forint pluszt is jelenthet, ha 10 évvel korábban kezdünk el félretenni a nyugdíjra (x)
A nyugdíj még távolinak tűnhet pályakezdőként, családalapításkor vagy vállalkozásépítés közben.
-
Sok céges ajándék végzi a fiók mélyén: hogyan válasszunk olyat, amelynek valóban örülnek a kollégák? (x)
Egy céges ajándéknál könnyű melléfogni: a sokadik logózott toll vagy notesz gyakran nem jelent valódi értéket a munkatársaknak és üzleti partnereknek.