Mintha Japánba csöppennénk: őszi színkavalkáddal és a momiji ünnepével vár a Szegedi Füvészkert

Az ősz ragyogó színei köszöntik a vendégeket a Szegedi Tudományegyetem füvészkertjében, ahol a szombaton a hagyományos japán ünnep, a momiji alkalmából várják a látogatókat - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.

Szombaton a botanikus kertben a momiji hagyományos japán ünnepét szeretnénk közelebb hozni a látogatókhoz megmutatva a növényeket és a kultúrát is. A vendégeket Gál Tamás, a gyűjtemény kurátora több időpontban is sétákon vezeti körbe a japánkertben.

A momiji ünnepén - amikor a hegy istene vörösre festi a faleveleket - a japánok szívesen látogatják végig a legfestőibb helyeket. A japán juharok a szegedi füvészkert japánkertjében is színes ruhát öltenek ősszel. A levelek október elején kezdenek a vörös és sárga számtalan árnyalatában ragyogni.

Az ujjas juhar vagy legyezőlevelű juhar (Acer palmatum) a japánkert egyik meghatározó növényfaja, magyarul - más fajokkal együtt - a leggyakrabban japán juharnak nevezik. Különleges külleme miatt igen kedvelt dísznövény. A fa faj egyes változatait bonszaiként is gyakran nevelik. Igen sok változata létezik, akadnak köztük világossárga, halványzöld, bordó szélű, de teljesen sötétbordó levelűek is. Az "ujjas" nevet tenyeresen összetett leveleiről kapta; a 4-12 centi hosszú levelek öt-, hét- vagy kilencujjúak lehetnek. Színüket évszakonként és variánstól függően változtathatják a nyáron zöld levelek ősszel gyakran bordóra váltanak. Színes lombú fajtái zöld fák előtt nagyon kontrasztosak.

Rendeznek origami- és japán kalligráfia-bemutatót, a látogatók megismerhetik az eredetileg a ruhák erősítésére, ma már inkább díszítésére használt öltéstechnikát, a szasikót, készíthetnek lampiont vagy a hagyományos márványozási eljárással, a szuminagasival könyvjelzőt, de találkozhatnak Imre Györggyel is, aki Kárpát-medencében őshonos fafajokból nevel bonszaiokat.

A botanikus kertben sétálók nemcsak a fák színes lombjaiban gyönyörködhetnek a hétvégén, ilyenkor nyílnak a sarkvidéki krizantémok (Chrysanthemum arcticum) is. Az évelő növény Japánban 910 óta nemzeti szimbólum, hivatalos címernövény, a császári trón pedig a "krizantém trón" nevet viseli.