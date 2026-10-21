Egy friss felmérés szerint a magyar társadalom egyértelműen a természetvédelmet helyezi előtérbe a gazdasági érdekekkel szemben a balatoni beruházásoknál.
Leálltak A mi kis falunk kamerái: áll a bál, költözni kényszerülhet Pilisszentlélekről a filmes stáb
Befejeződött A mi kis falunk 11. évadának forgatása, a szereplők pedig a közösségi oldalaikon búcsúztak az idei munkától. Közben továbbra sem dőlt el, hol készülhet a folytatás: a stábnak a tervek szerint új forgatási helyszínt kell keresnie, de Pilisszentlélek lakói közül többen szeretnék, ha a sorozat maradna.
Véget értek a 11. évad forgatási munkái, erről a sorozat több színésze is hírt adott a közösségi oldalán. A rajongóknak azonban nem kell attól tartaniuk, hogy ezzel maga a sorozat is búcsúzik: jelenleg a következő évad forgatási helyszíne körül vannak kérdőjelek.
Kerekes József, aki Bakit alakítja a sorozatban, egy közös fotóval jelentkezett az idei utolsó forgatási napjáról. A képen két kollégája, Debreczeny Csaba, vagyis Szifon, valamint Csuja Imre, a sorozat polgármestere, Füleki Károly megformálója is szerepel. „Az idei utolsó reggelem … nekem” – írta röviden a színész.
Sarkadi Kiss János, azaz Sváb szintén elköszönt az évadtól. Bejegyzésében a stábot méltatta, és arról írt, hogy minden évben szinte családtagként tér vissza a forgatásra. „Ma volt Svábnak az utolsó forgatási napja ebben az évadban!” – írta, hozzátéve, hogy nagy szeretettel dolgoztak az idei részeken is. A nézőknek azt kívánta, hogy sok örömüket leljék majd az új évadban.
Mi lesz Pajkaszeggel? Pilisszentlélek sorsa továbbra is kérdéses
A forgatás lezárása azért is kapott különös figyelmet, mert A mi kis falunk stábja új helyszínt kereshet. A sorozat külső jeleneteinek jól ismert helyszíne, Pilisszentlélek az elmúlt években rengeteg látogatót vonzott, ám a forgatások és a turistaforgalom a helyiek között vitákat is okozott - erről korábban a HelloVidék itt írt.
Tavasszal vált ismertté, hogy az esztergomi önkormányzat lakossági felmérése alapján nem támogatná, hogy a stáb a jelenlegi feltételekkel tovább forgasson a településen. A felmérésre 110 válasz érkezett a 180 megkeresett háztartástól: 90-en a forgatás ellen foglaltak állást, 20-an támogatták azt. Az önkormányzat korábbi tájékoztatása szerint az idei év végéig még maradhatott a stáb a településen.
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A történet azonban nem zárult le ennyivel. Szeptemberben 137 pilisszentléleki lakos írta alá azt a petíciót, amely a forgatás folytatását támogatja. Vagyis a faluban sincs teljes egyetértés a kérdésben: miközben sokan a forgatással járó kellemetlenségeket emelték ki, mások szívesen látnák továbbra is a stábot.
Jobaháza is szóba került, de nem igazán esélyes
A lehetséges új helyszínek között korábban Győr-Moson-Sopron vármegyei települések is felmerültek. Jobaháza polgármestere, Csapó Zoltán félig tréfásan hívta meg a stábot a községbe, de később egyértelművé tette, hogy a felvetés alapvetően vicces ötletként indult.
Kapitány Iván, a sorozat alkotója és rendezője korábban arról beszélt, hogy az új falunak több feltételnek is meg kell felelnie. A színészek elfoglaltságai miatt fontos, hogy a helyszín nagyjából egyórányi autóútra legyen Budapesttől, emellett a településnek hangulatában is hasonlítania kell Pilisszentlélekre. A forgatási lehetőségek és a helyiek hozzáállása szintén meghatározó szempont. Egyelőre tehát nincs hivatalosan bejelentett új Pajkaszeg. A 11. évad forgatása befejeződött, a következő forgatási helyszínről azonban még nincs végleges döntés.
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