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Kirakatverseny 2026: múltidéző tárgyak és kreatív ötletek döntötték el, melyik vidéki üzleté lett a legjobb kirakat
Régi fényképek, tárgyak, helyi történetek és személyes emlékek is bekerültek a kecskeméti üzletek kirakataiba, amikor 18 helyi vállalkozás nekilátott, hogy újragondolja a város régi kirakatversenyének hagyományát. A KirakatSéta Kecskemét 2026 versenyen a „Régi hagyomány, új fényben” témát kellett saját üzletük történetéhez és a városi környezethez kapcsolniuk. Most az is kiderült, melyik kirakat nyerte a versenyt.
Ünnepélyes eredményhirdetéssel zárult a KirakatSéta Kecskemét 2026 a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. A nyáron indult kezdeményezés célja az volt, hogy új formában elevenítsék fel Kecskemét egykori kirakatversenyeinek hagyományát. A résztvevők szeptember 15-én egy szakmai workshoppal vágtak bele a közös munkába, ahol kirakatrendezési, vizuális kommunikációs és marketingismereteket is kaptak. Ezután hetekig tartott a tervezés és az alkotás: előkerültek régi fotók, tárgyak, családi és helyi történetek, majd ezekből születtek meg a versenykirakatok - írta a keol.hu.
A végeredmény jóval több lett egyszerű üzletdekorációnál. A kirakatok egy-egy kis történetet meséltek el Kecskemétről, miközben azt is megmutatták, hogyan lehet egy üzlet portálja egyszerre kereskedelmi felület, látványosság és a városi utcakép része.
Ez lett a legjobb kecskeméti kirakat
A szakmai zsűri helyszíni bejárás során értékelte a munkákat. A koncepciót, az összhatást, a szakmai megvalósítást és azt is figyelembe vették, hogy az egyes kirakatok mennyire kapcsolódtak a „Régi hagyomány, új fényben” témához.
A KirakatSéta Kecskemét 2026 első helyét a Micro-Licht Világítástechnikai Stúdió Kft. szerezte meg, a második a Kóborló Antikvárium, a harmadik pedig a Nefrit Stílus lett. A közönségnek is volt beleszólása az eredménybe: a „Kecskemét kedvenc kirakata 2026” közönségdíjat szintén a Nefrit Stílus női divatáru üzlet kapta.
Különdíjakból sem volt hiány:
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- a „Virágzó hagyomány” különdíjat a Florist Virágszalon kapta,
- a „Múlt új keretben” különdíjat a Bestia Trend,
- a „Kreatív múltidézés” különdíjat az Ildi Outlet,
- a Magyarországi Dekoratőrök és Kirakatrendezők Szövetségének szakmai különdíját az Alföld Áruház,
- a „Generációkat összekötő kirakatkoncepció” különdíjat pedig a BALANCE Férfi Divatüzlet nyerte el.
Nem csak a díjazottakról szólt
A versenyben a díjazottakon kívül az Apacs Ezüst és Piercing, BERENIQUE, Bestia Gold, Essence Férfi Divatüzlet, Fusio Optika, Stefánia Függönyszalon, Szalmarózsa Virágüzlet, Tünde Gyermekcipő és Ruházati Szaküzlet, Vangelis Férfi Divat, valamint a Zemef Zálogház és Ékszerbolt is részt vett.
A szervezők szerint éppen ez a közös munka volt a kezdeményezés egyik fontos eredménye. Az üzletek nemcsak a saját kirakataikon dolgoztak, hanem tapasztalatokat cseréltek, ötleteket adtak egymásnak, és közben egyfajta üzleti közösség is kialakult közöttük.
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