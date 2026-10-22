Kirakatverseny 2026: múltidéző tárgyak és kreatív ötletek döntötték el, melyik vidéki üzleté lett a legjobb kirakat

Régi fényképek, tárgyak, helyi történetek és személyes emlékek is bekerültek a kecskeméti üzletek kirakataiba, amikor 18 helyi vállalkozás nekilátott, hogy újragondolja a város régi kirakatversenyének hagyományát. A KirakatSéta Kecskemét 2026 versenyen a „Régi hagyomány, új fényben” témát kellett saját üzletük történetéhez és a városi környezethez kapcsolniuk. Most az is kiderült, melyik kirakat nyerte a versenyt.

Ünnepélyes eredményhirdetéssel zárult a KirakatSéta Kecskemét 2026 a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. A nyáron indult kezdeményezés célja az volt, hogy új formában elevenítsék fel Kecskemét egykori kirakatversenyeinek hagyományát. A résztvevők szeptember 15-én egy szakmai workshoppal vágtak bele a közös munkába, ahol kirakatrendezési, vizuális kommunikációs és marketingismereteket is kaptak. Ezután hetekig tartott a tervezés és az alkotás: előkerültek régi fotók, tárgyak, családi és helyi történetek, majd ezekből születtek meg a versenykirakatok - írta a keol.hu.

A végeredmény jóval több lett egyszerű üzletdekorációnál. A kirakatok egy-egy kis történetet meséltek el Kecskemétről, miközben azt is megmutatták, hogyan lehet egy üzlet portálja egyszerre kereskedelmi felület, látványosság és a városi utcakép része.

Ez lett a legjobb kecskeméti kirakat

A szakmai zsűri helyszíni bejárás során értékelte a munkákat. A koncepciót, az összhatást, a szakmai megvalósítást és azt is figyelembe vették, hogy az egyes kirakatok mennyire kapcsolódtak a „Régi hagyomány, új fényben” témához.

A KirakatSéta Kecskemét 2026 első helyét a Micro-Licht Világítástechnikai Stúdió Kft. szerezte meg, a második a Kóborló Antikvárium, a harmadik pedig a Nefrit Stílus lett. A közönségnek is volt beleszólása az eredménybe: a „Kecskemét kedvenc kirakata 2026” közönségdíjat szintén a Nefrit Stílus női divatáru üzlet kapta.

Különdíjakból sem volt hiány:

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a „Virágzó hagyomány” különdíjat a Florist Virágszalon kapta,

a „Múlt új keretben” különdíjat a Bestia Trend,

a „Kreatív múltidézés” különdíjat az Ildi Outlet,

a Magyarországi Dekoratőrök és Kirakatrendezők Szövetségének szakmai különdíját az Alföld Áruház,

a „Generációkat összekötő kirakatkoncepció” különdíjat pedig a BALANCE Férfi Divatüzlet nyerte el.

Nem csak a díjazottakról szólt

A versenyben a díjazottakon kívül az Apacs Ezüst és Piercing, BERENIQUE, Bestia Gold, Essence Férfi Divatüzlet, Fusio Optika, Stefánia Függönyszalon, Szalmarózsa Virágüzlet, Tünde Gyermekcipő és Ruházati Szaküzlet, Vangelis Férfi Divat, valamint a Zemef Zálogház és Ékszerbolt is részt vett.

A szervezők szerint éppen ez a közös munka volt a kezdeményezés egyik fontos eredménye. Az üzletek nemcsak a saját kirakataikon dolgoztak, hanem tapasztalatokat cseréltek, ötleteket adtak egymásnak, és közben egyfajta üzleti közösség is kialakult közöttük.