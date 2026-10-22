2026. október 22. csütörtök Előd
12 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A művész festékkel díszíti a kirakatot a téli karácsonyi időszakra.
HelloVidék

Kirakatverseny 2026: múltidéző tárgyak és kreatív ötletek döntötték el, melyik vidéki üzleté lett a legjobb kirakat

HelloVidék
2026. október 22. 13:20 2 perc

Régi fényképek, tárgyak, helyi történetek és személyes emlékek is bekerültek a kecskeméti üzletek kirakataiba, amikor 18 helyi vállalkozás nekilátott, hogy újragondolja a város régi kirakatversenyének hagyományát. A KirakatSéta Kecskemét 2026 versenyen a „Régi hagyomány, új fényben” témát kellett saját üzletük történetéhez és a városi környezethez kapcsolniuk. Most az is kiderült, melyik kirakat nyerte a versenyt.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Ünnepélyes eredményhirdetéssel zárult a KirakatSéta Kecskemét 2026 a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. A nyáron indult kezdeményezés célja az volt, hogy új formában elevenítsék fel Kecskemét egykori kirakatversenyeinek hagyományát. A résztvevők szeptember 15-én egy szakmai workshoppal vágtak bele a közös munkába, ahol kirakatrendezési, vizuális kommunikációs és marketingismereteket is kaptak. Ezután hetekig tartott a tervezés és az alkotás: előkerültek régi fotók, tárgyak, családi és helyi történetek, majd ezekből születtek meg a versenykirakatok - írta a keol.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A végeredmény jóval több lett egyszerű üzletdekorációnál. A kirakatok egy-egy kis történetet meséltek el Kecskemétről, miközben azt is megmutatták, hogyan lehet egy üzlet portálja egyszerre kereskedelmi felület, látványosság és a városi utcakép része.

Ez lett a legjobb kecskeméti kirakat

A szakmai zsűri helyszíni bejárás során értékelte a munkákat. A koncepciót, az összhatást, a szakmai megvalósítást és azt is figyelembe vették, hogy az egyes kirakatok mennyire kapcsolódtak a „Régi hagyomány, új fényben” témához.

A KirakatSéta Kecskemét 2026 első helyét a Micro-Licht Világítástechnikai Stúdió Kft. szerezte meg, a második a Kóborló Antikvárium, a harmadik pedig a Nefrit Stílus lett. A közönségnek is volt beleszólása az eredménybe: a „Kecskemét kedvenc kirakata 2026” közönségdíjat szintén a Nefrit Stílus női divatáru üzlet kapta.

Különdíjakból sem volt hiány:

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

  • a „Virágzó hagyomány” különdíjat a Florist Virágszalon kapta,
  • a „Múlt új keretben” különdíjat a Bestia Trend,
  • a „Kreatív múltidézés” különdíjat az Ildi Outlet,
  • a Magyarországi Dekoratőrök és Kirakatrendezők Szövetségének szakmai különdíját az Alföld Áruház,
  • a „Generációkat összekötő kirakatkoncepció” különdíjat pedig a BALANCE Férfi Divatüzlet nyerte el.

Nem csak a díjazottakról szólt

A versenyben a díjazottakon kívül az Apacs Ezüst és Piercing, BERENIQUE, Bestia Gold, Essence Férfi Divatüzlet, Fusio Optika, Stefánia Függönyszalon, Szalmarózsa Virágüzlet, Tünde Gyermekcipő és Ruházati Szaküzlet, Vangelis Férfi Divat, valamint a Zemef Zálogház és Ékszerbolt is részt vett.

A szervezők szerint éppen ez a közös munka volt a kezdeményezés egyik fontos eredménye. Az üzletek nemcsak a saját kirakataikon dolgoztak, hanem tapasztalatokat cseréltek, ötleteket adtak egymásnak, és közben egyfajta üzleti közösség is kialakult közöttük.
Címlapkép: Getty Images
#kereskedelem #verseny #díj #üzlet #kecskemét #üzletek #vállalkozások #hellovidék #bács-kiskun #hagyomány #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:29
13:20
13:13
13:10
13:02
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 22. 10:33 Hirtelen szakadt be az OTP a nyitásban – Eladási hullám söpör végig az európai tőzsdéken
október 21. 17:34 Szárnyal a Nasdaq, de lemaradt a magyar tőzsde – Brutális tőzsdei debütálás forgathatja fel a piacot
október 21. 15:43 Összeomlik hamarosan a kötvénypiac? 100%-os államadósság/GDP jöhet az évtized végére
október 21. 13:58 Újabb nyomás alatt a magyar fizetőeszköz: kiderült, mikor cserélhetjük le a forintot
Pénzcentrum
Ördögi csapdába került Franciaország: miért tehetetlen a kormány a pusztító zavargásokkal, fosztogatással szemben?
Borulhat a minimálbér-megállapodás: 2027-ben 14 helyett 4-6 százalékos emelésre számítanak az elemzők
Pár millióért már lehet licitálni ezekre a házakra, lakásokra Magyarországon: itt az MBVK árverés listája, bárki beszállhat
Havi közel egymillió forint ütheti a markukat: így alakul a rendszergazda fizetés Magyarországon 2026-ban
Valami nagyon nincs rendben Európában: a saját jövőjükben még bíznak az emberek, a világéban nem
NAPTÁR
Tovább
2026. október 22. csütörtök
Előd
43. hét
Október 22.
A dadogás elfogadásának nemzetközi világnapja
Október 22.
cAPS lOCK vILÁGNAP
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Meghalt a legendás magyar gróf: egykori kastélyában élt bérlőként, mindent feltett a család örökségéért
2
1 napja
Leálltak A mi kis falunk kamerái: áll a bál, költözni kényszerülhet Pilisszentlélekről a filmes stáb
3
2 hete
Tragikus körülmények között halt meg egy végzős diák Keszthelyen: hiába küzdöttek a mentők az életéért
4
6 napja
Most örülhet, akinek itt van háza a Balatonnál: elképesztő mi létesült a 71-es főút mellett
5
7 napja
Egyutcás zalai faluban élt a legendás magyar író, Nádas Péter: utolsó interjújában megmutatta istállóból lett otthonát is
PÉNZÜGYI KISOKOS
Konverzió
az a művelet, melynek során az egyik devizanemről egy másik devizanemre történik az átváltás

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 22. 13:29
Fact check: tényleg 91,8 milliárd forintot foglaltak le Matolcsy Györgytől az őrizetbe vételekor?
Pénzcentrum  |  2026. október 22. 13:02
Pár millióért már lehet licitálni ezekre a házakra, lakásokra Magyarországon: itt az MBVK árverés listája, bárki beszállhat
Agrárszektor  |  2026. október 22. 12:32
Nincs elég hazai gyümölcs: külföldi áru árasztott el mindent