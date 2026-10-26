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Jó hír a kéktúrázóknak: újra működik a Hétforrás legendás szökőkútja + Videó
Újra rendezett környezetben várja a kirándulókat a Kőszegi-hegység egyik legismertebb pontja, a Hétforrás. A területet megtisztították és rendbe tették, ráadásul a forrás tetején található szökőkút is ismét működik – erről a Kőszegi Turisztikai Szövetség számolt be közösségi oldalán.
A szövetség tájékoztatása szerint a munkában a Kőszegi Turisztikai Szövetség mellett hobbisták és kőszegi kerékpárosok is részt vettek, a helyszín rendbetételéhez pedig a Szombathelyi Erdészeti Zrt. is segítséget nyújtott.
A Hétforrás nem véletlenül számít Kőszeg egyik kedvelt kirándulóhelyének. A rőtfalvi völgykatlanban fakadó forrás jelenlegi foglalása a millennium évében készült, ekkor nevezték el a hét honfoglaló magyar vezérről: Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba és Töhötöm neve a kifolyóknál is olvasható. A forrásnak azonban ennél jóval régebbre nyúlik vissza a története: korábban Várkuta, illetve Óvárkút néven is ismerték, mivel a fölötte magasodó Felsővárat, vagyis az Óvárat is ez látta el vízzel.
A Hétforrást az elmúlt évtizedekben többször is felújították, 1994-ben, 2003-ban és 2015-ben is dolgoztak a helyszínen. A környéken esőbeálló és pihenőhely is várja a túrázókat, a forrás pedig egész évben szabadon látogatható.
A mostani rendbetétel különösen időszerű lehetett, hiszen az elmúlt időszakban az erdészetnek is volt dolga a Hétforrás környékén. Szeptemberben a Szombathelyi Erdészeti Zrt. arról számolt be, hogy a forrás közvetlen közelében egy idős, ikonikus bükkfát kellett eltávolítani, mert egészségi állapota visszafordíthatatlanul leromlott, és a száraz ágak, illetve a megdőlt fa veszélyt jelentettek a kirándulókra és magára a forrásra is. A fa törzsét meghagyták, így az egykori Kéktúra-pecsételőhely továbbra is látható rajta.
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A Hétforrás az Országos Kéktúra útvonalán is elérhető, de Kőszeg felől több jelzett turistaúton is megközelíthető. A Kincs-pihenőtől például a kék kör jelzésen lehet eljutni a forráshoz. A Kőszegi Turisztikai Szövetség most arra kéri a kirándulókat és természetbarátokat, hogy vigyázzanak a megtisztított területre, és segítsenek megőrizni a Hétforrás megújult állapotát.
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