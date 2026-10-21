Az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából számos művész, tudós és közéleti szereplő kapott állami kitüntetést.
Így elevenedik meg 1956 vidéki múltja: nem mindennapi programokkal készül a szentendrei Skanzen
Élő történelmi jelenetekkel, tematikus túrával, korabeli járművekkel és családi programokkal idézi meg az 1956-os forradalom vidéki eseményeit október 23-án a szentendrei Skanzen.
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum keddi közleménye szerint a forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján a múzeum portái között emberi sorsok és történetek, valamint az ötvenes évek mindennapjai elevenednek meg, közelebb hozva a látogatókhoz 1956 örökségét.
"Amikor az 1956-os forradalomra gondolunk, többnyire Budapest ikonikus helyszínei és eseményei jutnak eszünkbe. Pedig a történelmet nemcsak a főváros utcáin alakították: emberek ezrei élték át falvakban és kisvárosokban a reményt, a szabadság pillanatait, majd a megtorlás következményeit is" - emlékeztettek a közleményben.
Azt írták, a Skanzen látogatói október 23-án arra is választ kapnak, hogy miként érte el a forradalom szele a vidéki közösségeket, és hogyan cselekedtek azok a helyi emberek, akik hirtelen maguk is a történelem formálóivá váltak.
A közlemény szerint az élő történelmi jelenetek között Déry Sári színésznő kitelepítésének története is feltárul. Az ő sorsán keresztül válik átélhetővé a korszak kiszolgáltatottsága és az emberi tartás ereje.
A vidék forradalma című tematikus túrán Gyöngyöstől Márianosztráig követhetők nyomon a szabadságharc kevésbé ismert vidéki eseményei. A séta során olyan sorsfordító pillanatok kerülnek előtérbe, amelyek megmutatják, hogy milyen sokféleképpen kapcsolódtak be a vidéki közösségek a forradalomba.
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A múzeum különböző tájegységeiben kialakított, házról házra felfedezhető minikiállítás pedig további történeteket tár fel: börtönkapuk megnyitásáról, tüntetésekről, menekülésről, veszteségekről és a szabadság reményéről.
A megemlékezés mellett számos felfedeznivaló is várja a családokat. A gyerekek kipróbálhatják a régi idők játékait, gombfocizhatnak az Aranycsapattal, rongybabát, kitűzőt, zászlót, vagy éppen svájci sapkát készíthetnek. A Duna Menti Hagyományőrző Egyesület pedig egy olyan különleges, kihelyezett interaktív programmal készül, amelyen a látogatók megismerhetik az akkori mindennapok járműveit, tárgyait és eszközeit.
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