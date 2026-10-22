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Elképesztő kincsekre bukkantak a 7,5 milliárdos szombathelyi trafóállomás alatt: erre a régészek se számítottak

HelloVidék
2026. október 22. 14:45 4 perc

Átadták a 7,5 milliárd forintból épült Szombathely-Észak villamosenergia-alállomást, amely a térség növekvő energiaigényének kielégítését és a megújuló energiaforrások hálózati csatlakoztatását szolgálja. A beruházás nemcsak a régió áramellátásának biztonságát növelte, hanem egy jelentős régészeti leletet is a felszínre hozott, a földmunkák során ugyanis sírokat és egy több mint kétszáz darabos kelta ezüstérmekincset tártak fel a szakemberek - tudósított a nyugat.hu.

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A Muskátli utcában, Herény és Olad között megépült létesítménnyel lezárult a Danube InGrid magyar–szlovák hálózatfejlesztési projekt tizenkettedik, egyben utolsó hazai alállomás-fejlesztése Szombathelyen. A beruházásra azért volt égető szükség, mert a város gazdasági növekedése, az új ipari kapacitások kiépülése, valamint a rohamosan terjedő háztartási méretű kiserőművek egyre nagyobb terhelést rónak a hálózatra. Ezt jól szemlélteti, hogy Vas vármegyében az elmúlt öt évben négyszeresére nőtt a kiserőművek száma.

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Az új alállomás a 132 kilovoltos nagyfeszültségű hálózatra csatlakozik, amelyet két, egyenként 40 megavoltamperes transzformátor alakít át 22 és 11 kilovoltos feszültségszintre. Ez a megoldás egyszerre segíti a helyi kábelhálózat ellátását, tehermentesíti a Derkovits-városrész meglévő rendszerét, és biztosítja a környező települések, valamint a jövőbeli ipari beruházások stabil áramellátását. A fejlesztés révén lényegesen megbízhatóbbá válik a szolgáltatás, hiszen egy esetleges meghibásodáskor az automatika a másodperc töredéke alatt átkapcsol a működő berendezésre, így a fogyasztók szinte semmit sem érzékelnek majd az üzemzavarból.

A mintegy másfél hektáros területet eleve úgy alakították ki, hogy a jövőben – az energiaigények további növekedése esetén – az áramellátás megszakítása nélkül egy harmadik transzformátorral is bővíthető legyen a kapacitás. Emellett a környezetvédelmi és biztonsági szempontokra is kiemelt figyelmet fordítottak, így a berendezések alatt szigetelt gyűjtőmedencéket építettek ki, amelyek azonnal felfogják az esetlegesen kiszivárgó hűtőolajat.

Több ezer év történelme került elő a föld alól

A beruházás nemcsak energetikai, hanem régészeti szempontból is fontos eredményeket hozott. Kreiter Eszter, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ Magyar Nemzeti Régészeti Intézetének szakmai főigazgató-helyettese az átadón arról beszélt, hogy a terület már korábban is ismert, nagy kiterjedésű régészeti lelőhelynek számított. Éppen ezért a munkálatokat alapos műszeres vizsgálatok és próbafeltárások előzték meg.

A kivitelezés során a régészek a beruházóval szorosan együttműködve dolgoztak, és végül közel négyszáz régészeti emléket sikerült azonosítaniuk és megmenteniük. A feltárt leletek több mint 7000 év történetébe engednek betekintést, a legjelentősebb felfedezések pedig a vaskorhoz és a római korhoz kapcsolódnak.

A vaskori település nyomai mellett négy temetkezést is feltártak: két csontvázas és két urnás sírt. Az egyik sírból edények, a szövéshez és fonáshoz kapcsolódó orsógomb, valamint két fibula, vagyis ruhakapcsoló tű is előkerült. Ezek az apró tárgyak sokat elárulnak arról, hogyan öltözködtek, dolgoztak és temetkeztek az itt élők több ezer évvel ezelőtt.

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Több mint kétszáz kelta ezüstérme egy kis edényben

A feltárás egyik legkülönlegesebb eredménye egy 208 darabból álló kelta ezüstérmekincs volt. Az érméket egy kis edényben rejtették el a földbe. A lelet jelentőségét az is növeli, hogy a kelta pénzleletek európai viszonylatban is ritkaságnak számítanak, Magyarországon pedig a hatvanas évek vége óta nem került elő hasonló jelentőségű kincs. A pénzérmék restaurálás előtti anyagvizsgálatát laboratóriumban végezték el. A szakemberek szerint a lelet a korszak gazdasági és kapcsolatrendszereinek, illetve a pénzhasználat sajátosságainak kutatásához is új információkkal szolgálhat.

A római korban a területen egy villagazdaság működött, amelynek több épületét is sikerült azonosítani. Az építmények jelentős részét ugyan az évszázadok során elhordták, a korábbi feltárások és az újonnan dokumentált régészeti jelenségek alapján azonban a szakemberek rekonstruálni tudták az egykori épületek alaprajzát. A régészeti munka még a beruházás utolsó szakaszában is tartogatott meglepetéseket. Az alállomás építése közben végzett régészeti megfigyelések során például egy műhelyépületből kézimalom került elő.

A feltárt tárgyak története azonban nem ér véget a régészeti feltárással. Csapláros Andrea, a Savaria Múzeum igazgatója az átadón arról beszélt, hogy a leletek feldolgozása nemcsak a tudományos kutatás miatt fontos, hanem azért is, mert a helyi közösség számára kézzelfoghatóvá teszi a térség múltját. A Savaria Múzeum és a Magyar Nemzeti Régészeti Intézet együttműködésében időszaki kiállítást is terveznek, amelyen a beruházás során előkerült régészeti leleteket a nagyközönség is megismerheti.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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