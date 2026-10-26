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Kiderült a híres magyar tó rejtélye: lenyűgöző látványt rögzített a kamerájával a videós
HelloVidék

Kiderült a híres magyar tó rejtélye: lenyűgöző látványt rögzített a kamerájával a videós

HelloVidék
2026. október 26. 13:15 2 perc

Aranyhalak, színpompás koi pontyok és kárászok sokasága úszik a tapolcai Malom-tóban. Pósa Tamás víz alatti videója olyan látványt mutat meg a tó élővilágából, amelyet a partról sétálva nem feltétlenül vehetünk észre. A felvételen jól látszik, milyen népes halállomány él a kristálytiszta vízben.

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A víz alatti felvételt Pósa Tamás készítette a tapolcai Malom-tónál, a videót a Pecaverzum mutatta be október 23-án. A képsorokon rengeteg hal tűnik fel: az aranyhalak és a színes koi pontyok mellett kárászok is nagy számban úsznak a vízben.

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A Malom-tó Tapolca egyik legismertebb látványossága, amelyet a tiszta víz és a történelmi belváros hangulatos környezete miatt is sokan felkeresnek. A tó felszíne azonban csak egy részét mutatja meg annak, ami a víz alatt történik.

Ezért nem fagy be a tapolcai Malom-tó télen sem

A tó egyik különlegessége a víz hőmérséklete. A Malom-tavat több karsztforrás táplálja, amelyek vize egész évben megközelítőleg 18 Celsius-fokos. A viszonylag meleg forrásvíznek köszönhetően a tó még télen sem fagy be a megszokott módon.

Tapolca neve is a meleg vízre utaló szláv eredetű szóval hozható összefüggésbe. A város alatt kiterjedt karsztos barlangrendszer húzódik, a felszínre törő források pedig a Malom-tó vízellátásában is fontos szerepet játszanak. A tóban a díszhalak mellett hazai halfajok is élnek. A kristálytiszta víz így nemcsak a turistáknak kínál látványosságot, hanem a víz alatti élővilág megfigyelésére is lehetőséget ad.
Címlapkép: Getty Images
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