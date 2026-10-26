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Korzó lesz a népszerű balatoni strandsétányból: 32 millióból még mezítlábas ösvényt is terveznek
Több mint harminc év után megújul Alsóörs egyik legforgalmasabb közterülete. A 32 millió forintos beruházás során íves sétányokkal, fákkal, virágágyásokkal és pihenőhelyekkel kialakított közösségi teret hoznak létre. Az útépítés decemberre, a parkosítás jövő tavasszal készülhet el.
A munkálatok 2026. október 20-án indultak el. A fejlesztés első ütemének megvalósításához az alsóörsi önkormányzat 15 millió forintos támogatást nyert a Balaton Fejlesztési Tanács pályázatán, a beruházás teljes költsége pedig 32 millió forint - írta a Völgyhíronline.hu.
A Strand sétány jelenlegi formáját még 1993-ban alakították ki, azóta azonban a strand környéke a település egyik legforgalmasabb része lett. Az önkormányzat most úgy alakítaná át a területet, hogy az ne csupán a strand megközelítésére szolgáljon, hanem a helyiek és a turisták számára is kellemes, használható korzó legyen.
Nem csak új burkolatot kap a sétány
A tervek szerint a mostani egyenes gyalogos útvonalakat íves sétányok, változó szélességű terek és növényszigetek váltják fel. A János pince udvarház környékén egy szélesebb közösségi teret alakítanak ki, amely keleti irányban fokozatosan keskenyedő, zöldfelületekkel tagolt sétányban folytatódik.
A fejlesztés egyik látványos része a tematikus kertek kialakítása lesz. A tervekben évelő növényeket bemutató ágyások, gyógy- és fűszernövénykert, mezítlábas ösvény, valamint illatkert is szerepel. A sétányon emellett ivókutat és kerékpártárolókat helyeznek el, és kutya-WC is készül. A zöldítésre is hangsúlyt helyeznek: a hivatalos tájékoztatás szerint egyetlen meglévő fát sem vágnak ki, ugyanakkor új fákat, bokrokat és évelő növényeket telepítenek. A cél az is, hogy a változatosabb növényzet és a nagyobb árnyékot adó felületek a nyári hőségben kellemesebbé tegyék a sétányt.
Mikorra készülhet el?
A beruházás két ütemben zajlik. Az útépítési munkák várhatóan 2026. december 20-ig tartanak, a parkosítás, az utcabútorok és a kertészeti elemek kialakítása pedig 2027 tavaszán következik. A teljes fejlesztés várhatóan 2027 tavaszára készül el. A munkálatok idején az érintett sétányszakaszon hétköznapokon nem lehet közlekedni, a nyilvános WC pedig hétvégenként használható.
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A mostani fejlesztés csak az első ütem. A későbbiekben a strand bejáratától a Sirály park mellett húzódó terület is megújulhat. Ennek tervezése 2027-ben kezdődhet, a megvalósítás azonban további támogatási lehetőségektől függ.
Az alsóörsi strand maga több mint 300 méter hosszú, gondozott, fás partszakasz, amelyet a település tájékoztatása szerint évente jelentős számú vendég keres fel. A strandsétány megújítása ezért nemcsak a környezet szempontjából fontos, hanem a település egyik legforgalmasabb turisztikai területének használhatóságát is javíthatja.
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