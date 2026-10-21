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Le ne maradj róla! Ingyenes gyümölcsfacsemetéket osztanak a Balatonnál: többféle fából is választhatsz

HelloVidék
2026. október 21. 16:15

Cseresznye, meggy, alma, körte, sárgabarack és szilva is szerepel a választható gyümölcsfák között. Balatonakarattya önkormányzata a beteg, kiszáradt és elöregedett közterületi fákat pótolná az akcióval, a lakosoknak pedig még az ültetéssel sem kell bajlódniuk.

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Ingyenes gyümölcsfacsemetéket igényelhetnek a balatonakarattyai állandó lakosok és a nyaralótulajdonosok az önkormányzat közterületi fapótlási programjában. A kezdeményezés célja, hogy a településen új fákkal váltsák fel a beteg, kiszáradt vagy elöregedett közterületi növényeket - írta a Veol.hu. A felhívást dr. Imrédy Szabolcs, Balatonakarattya polgármestere osztotta meg a Facebook-oldalán. A Veol beszámolója szerint az igényléseket október 12. és 30. között fogadják.

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Az akcióban ingatlanonként egy-két szabadgyökerű gyümölcsfacsemetét lehet igényelni. A választható fajták között cseresznye, meggy, alma, körte, sárgabarack és szilva is szerepel. A fákat nem a kertekbe, hanem az ingatlanok előtti vagy melletti közterületre szánják, ahol a korábbi, beteg vagy elöregedett fákat pótolhatják velük. A kiültetést a településfenntartás munkatársai végzik, így az igénylőknek az ültetéssel sem kell foglalkozniuk.

Október végéig lehet jelentkezni

Az önkormányzat október 30-ig várja az igényléseket. A facsemeték kiültetésére előzetes időpont-egyeztetés után kerül sor, és a tervek szerint november végéig valamennyi új fát elültetik.

A kezdeményezés egyszerre szolgálja a közterületi növényállomány megújítását és a gyümölcsfák telepítését. A lakók így úgy járulhatnak hozzá a település zöldítéséhez, hogy közben a közterületeken a korábbi fák helyét új, termést hozó növények vehetik át.
Címlapkép: Getty Images
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